《路透晚报》--1月4日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--2016年首个交易日欧股亚股和亚币挫跌，油价则跳涨

欧股、亚股和亚洲货币在2016年首个交易日下跌，此前中国公布的数据显示制造业活动萎缩，且人民币走软，中国股市沪综指大幅收挫近7%，创逾四个月最大单日跌幅。沪深300指数熔断机制启用首日即遭触发。欧洲股市泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数盘初挫逾2%。但油价跳涨高达3%，因中东紧张局势升级。

--日本央行总裁称愿意采取更大胆行动以实现通胀目标

日本央行总裁黑田东彦称，若有必要，准备采取更为大胆的行动，以推动通胀率加速上升，这可能令外界预期央行或将祭出进一步货币刺激措施以实现2%的通胀目标。首相安倍晋三也表示政府将与央行一道合力击退通缩。

--三星电子CEO警告称2016年业务环境极具挑战

韩国科技巨头三星电表示，预计2016年业务环境艰难，因全球经济疲弱，而且记忆体晶片(存储器芯片)和智能手机等核心业务领域竞争加剧。CEO权五铉在新年致辞中表示，今年全球低增长将持续，源自新兴市场国家金融风险等问题的不确定性升高。

--新加坡第四季GDP增幅超预期，2015年增速为2009年以来最低

初步数据显示，新加坡2015年第四季经季节调整后国内生产总值(GDP)环比年率为增长5.7%，高于下修后为1.7%的第三季增幅，也远远高于路透调查所得的预估中值增长1.7%，受益于服务业和建筑业活动，但整个2015年的表现为六年来最疲软一年，主要因全球需求疲软打击了制造业。

--英国12月民间领域增长加速，料将持续至2016年初--CBI

英国工业联盟(CBI)表示，在截止12月的三个月，英国民间领域的增长加快，企业认为这股动能将会持续到2016年初，表明近来经济放缓的情况可望有所减轻。CBI表示，12月月度增长指标从11月的正13升至正20，为三个月高位，且高于长期均值正5。

--德国12月制造业活动升至四个月高位，2015年亮丽收官

周一公布的调查显示，德国12月制造业活动升至四个月来最高，显示德国制造业者并未受到新兴市场放缓影响。德国12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)升至53.2，高于前一个月的52.9。这略高于路透调查预估的53.0，且稳稳守在荣枯分界线50之上。

另外，法国12月制造业PMI终值升至51.4，以近两年来最快速度扩张。意大利12月制造业增长步伐创2011年初以来最快。

[市场摘要]

--日本股市：新年首个交易日大跌3.1%，创三个月最大单日跌幅

日本股市日经指数周一收盘大跌至两个半月低位，此前中国公布了低迷的制造业数据，加之美国股市去年底的跌势，令投资者在新年第一个交易日信心受挫。日经指数大跌3.1%至18,450.98点，创下9月29日以来最大单日跌幅。

--中国股市：沪综指收挫6.9%创逾四个月最大单日跌幅，首度触发熔断机制

中国股市沪综指大幅收挫近7%，创逾四个月最大单日跌幅。沪深300指数首度触发熔断机制，两市并自13：34分暂停交易至收市。分析师指出，人民币汇率贬值及大批限售股即将解禁的担忧，触发恐慌性抛盘，沪深两市再现千股跌停。沪综指收报3,296.26点，跌242.92点或6.86%，此前最大单日跌幅为去年8月25日的7.63%。

--香港股市：大跌近3%创三个月最大日跌幅，受内地股市重挫拖累

香港股市录得三个月来最大跌幅，受内地股市大跌和全球市场低迷的拖累。2016年由此黯然开局。恒生指数收低2.7%至21,327.12点，为9月29日以来最大单日百分比跌幅。恒生国企指数下跌3.6%至9,311.18点。

--全球汇市：美元兑日圆下滑，地缘政治紧张和中国数据压抑风险偏好

美元兑日圆在2016年首个交易日跌至11周低点，且自10月中以来首次跌破119日圆，中东地缘政治紧张局势和中国数据疲软刺激避险日圆买盘。0825GMT，美元兑日圆下跌1.27%至118.77日圆。美元兑避险瑞郎亦下滑，美元兑瑞郎下跌0.83%，至0.9928瑞郎。

--欧元债市：2016年强势开局，受避险买盘提振

欧债为2016年强势开局，因中东地区的紧张局势以及中国疲弱经济数据引发的股市挫跌激发对避险公债的买兴。10年期欧债收益率(殖利率)普遍下跌2-7个基点不等，短期德国公债收益率跌至两周左右最低。德国两年期公债收益率跌至两周低点负0.35%。德国五年期公债收益率亦跌至两周低点负0.082%，10年期德债收益率下滑7个基点至正0.56%。

--国际油市：2016年伊始油价飙升，因沙特和伊朗断交引发供应忧虑

油价在2016年伊始飙升，因两大产油国--沙特(沙乌地)阿拉伯和伊朗关系恶化，引发对潜在供应中断的担忧，不过疲弱的亚洲制造业数据抑制了油价看涨预期。布兰特原油期货 一度涨逾1美元报每桶38.50美元，0823GMT，回落至每桶37.36美元，涨幅约0.1%。美国原油期货涨0.1美元或2.08%至每桶37.14美元。因沙特处决一名什叶派教士，沙特驻伊朗使馆遭民众攻击，沙特周日断绝与伊朗的外交关系，两国紧张关系升级。

--全球金市：金价上涨，因中东紧张局势引发避险需求

金价跳升近1%，中东地区紧张局势升级打击股市和美元走低，催生了市场对黄金的避险需求。0820 GMT，现货金上涨逾1%，至每盎司1,072.2美元。美国期金涨1.08%。

--金属期市：伦铜2016年开局走软，归咎于中国疲弱制造业数据

伦敦期铜2016年开局疲软，此前数据显示，中国12月制造业活动继续萎缩，加剧了金属的艰难前景，之前美元走强已经对金属需求带来拖累。0818GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌2.13%，至4,605美元。上海期交所期铜下跌1.4%，至36,100元人民币(5,547美元)。(完)