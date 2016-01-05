《路透晚报》--1月5日

图为面值一元的人民币纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国股市反弹涨势短暂，亚股再度回落

受中国股市反弹后继无力拖累，亚洲股市周二震荡回跌，继新年度交易首日重挫后，投资人对于中国当局重振市场信心的种种措施仍存疑。0812GMT，MSCI明晟亚太股指下跌约0.3%。但欧洲股市盘初普遍劲扬，主要股指开盘涨幅约1%，E-迷你标普500指数期货上涨，亦暗示今日稍后美股可能反弹。

--丰田2016在华销量目标为增长2.7%，不及市场整体预期

日本丰田汽车及其中国合资企业合作伙伴力争2016年在中国销售115万辆汽车，弱于对中国汽车市场的整体增长预期。丰田汽车称，2015年在华汽车销量112万辆。成为第一家公布2015年在华销量详细数据的全球主要汽车商。

--日本央行总裁：如有必要愿意采取大胆举措以实现物价目标

日本央行总裁黑田东彦称，如必要的话，他愿意采取其他大胆举措以实现央行2%的物价目标，他称，有必要提高薪资，以确保通胀可持续地加速。

--韩国企划财政部官员称必要时将采取行动以稳定市场

韩国企划财政部官员表示，政府将在必要时采取行动以稳定市场。周一中国股市挫跌并导致韩股走跌后，企划财政部于周二稍早举行会议。

--中国银行聘请高盛任中银航空租赁30亿美元IPO保荐人

据知情人士透露，中国银行已聘请高盛和中银国际担任旗下中银航空租赁香港首次公开发行(IPO)事宜的联席保荐人，此次IPO有望筹资约30亿美元。这些知情人士称，中国银行计划在今年第二季启动中银航空租赁的IPO交易。此次IPO料将成为全球航空租赁领域最大的上市交易之一。高盛和中银航空租赁拒绝置评。中国银行及其投行部门--中银国际拒绝立即置评。

--德国12月失业人口减少1.4万人，降幅大于市场预估德国12月经季节调整的失业人口减少1.4万人至275.7万人，降幅大于市场预估的0.6万人，12月经季节调整的失业率持平于6.3%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数震荡收跌，中国股市再度走弱打压信心

日本股市周二连续第二个交易日收跌，交投震荡且触及两个半月新低，中国股市重新跌至平盘下方后，打压投资人风险意愿。日经指数收跌0.4%，至18,374.00，创10月20日以来最低收位。

--中国股市：沪综指续收跌，市场信心不稳盘中大幅震荡

中国股市沪综指续收跌。分析师指出，继昨日新年首日暴跌触发熔断机制后，今日大盘出现大幅震荡，早盘受证监会盘前新表态提振一度低开高走逆转翻红，但午后2点以后又出现急速跳水跌逾3%，显示市场信心极为不稳。沪综指收报3,287.71点，跌8.55点或0.26%，今日上海A股成交3,260亿元人民币，上日成交2,389亿元。

--香港股市：收低，跟随国际股市颓势

香港股市下跌，追随全球股市的走势，不过市场信心有所改善，因中国股市周一暴跌后，中国当局出手干预，内地股市显露出企稳迹象。恒生指数收低0.7%至21,188.72点，恒生国企指数下跌1.0%至9,223.01点。

--全球汇市：日圆重启升势，中国股市先盛后衰激发避险买气

受中国股市先盛后衰影响，日圆重启升势，0851GMT，欧元/日圆触及八个月低点128.68日圆，美元/日圆下跌0.17%，至119.24日圆。

--欧元债市：德债收益率持稳趋坚，因股市回弹

德国公债收益率持稳趋坚，因投资人返回股市；股市继开年首日大跌后，目前正告回稳。德国10年期公债收益率几近持平，西班牙及意大利公债收益率皆下跌2个基点，分别报1.72%及1.54%。

--国际油市：油价随亚股回稳，但供应过剩继续压抑盘势

原油价格随亚股回稳；但市场基本面疲弱，产出持续高于需求，则抑制油价走势。0817 GMT时，布兰特原油报每桶37.09美元，近持平于上日收盘价；美国西德克萨斯中质油(WTI) 小跌0.07美元至36.69美元。

--全球金市：现货金扩大涨幅，受股市震荡和中东紧张局势推动

黄金价格延续在隔夜市场的上扬走势，因中东地缘政治紧张局势的升级和全球股市的震荡走势，引发了投资者对黄金的避险买盘。0819GMT，现货金上涨约0.3%，至每盎司1,077.2美元。

--金属期市：伦敦期铜自两周低点反弹，因中国股市企稳安抚投资者

伦敦期铜自近两周低点反弹，因中国股市企稳。此前，疲弱的中国制造业数据导致金属需求前景恶化，引发市场震荡。0832GMT，LME三个月期铜涨1.36%至每吨4,672美元。上海期交所期铜收复小幅失地，上涨1.2%至36,590元人民币。(完)