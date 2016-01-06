《路透晚报》--1月6日

资料图片：上海证交所内的交易员们。

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜宣布成功进行第四次核试验，引发邻国不安

朝鲜宣布在周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验，该国的攻击能力得到了明显提升，日本和韩国随之提高警戒。这是朝鲜进行的第四次核试验。朝鲜官方媒体称，最高领导人金正恩下令进行了此次核试验。朝鲜可能面临进一步制裁。联合国安理会将会在周三稍晚召开会议，讨论可能采取哪些举措。

--亚洲股市下跌，受中国经济担忧及朝鲜核试验夹击

亚洲股市下跌，中国进一步拉低人民币中间价，加深中国经济放缓担忧，拖累多数新兴货币回软，而朝鲜核试验消息则加剧地缘政治紧张气氛。投资人风险意愿降温，推升日圆及美债等避险资产。明晟IMSCI亚太股指下挫1%，MSC新兴股指下跌0.6%，至六年半低点。欧洲股市盘初普跌，矿业等大宗商品板块领跌。

--欧洲央行执委普雷特：当前政策至少持续到2017年3月，可能更久

欧洲央行执委普雷特在杂志专访中表示，欧洲央行将维持旨在推升通胀的宽松政策，至少持续到2017年3月，必要的话将维持更久。

--大众品牌主管称，对找到美国柴油车问题解决方案“有信心”

大众汽车（VOLKSWAGEN）最畅销“大众”品牌的主管Herbert Diess称，他对公司与美国监管部门达成协议，令近50万辆柴油车符合美国排放法规“有信心”。

--伊朗驻OPEC代表：伊朗受制裁期间提高石油产量的国家应减产

伊朗石油部通讯社SHANA报道，伊朗驻OPEC代表称，伊朗与沙特阿拉伯间的外交紧张关系对油市的影响是短暂的，油市供应过剩才是“最大的威胁”。伊朗驻OPEC代表称，伊朗受制裁期间提高石油产量的国家应减产以稳定市场。

--欧元区12月综合PMI升至54.3，高于初值

PMI数据显示，欧元区民间部门加速成长，12月综合PMI终值升至54.3，高于初值的54.0，其中综合就业分项指数为2011年5月以来最高。另外，12月德国民营部门扩张速度为近一年半最快，意大利12月服务业扩张速度创下近六年最快，暗示经济复苏已经稳固。

[市场摘要]

--日本股市：收低1%创两个半月最低，受累于中国经济疑虑及朝鲜因素

日本股市周三收低，此前一项民间调查引发对中国经济可能在丧失动能的担忧，而朝鲜(北韩)的核试验消息引发新的地缘政治不确定性，打压了市场的风险偏好。日经指数收低1%至18,191.32点，创10月19日以来最低收盘水平。

--中国股市：沪综指反弹收升2.3%，煤炭、钢铁等板块领涨大盘

中国股市沪综指反弹收升2.3%。分析师指出，目前市场恐慌情绪有所缓和，投资者信心有所恢复，大部分个股迎来暴跌后的技术性反弹。沪综指收报3,361.84点，涨74.13点或2.25%，今日上海A股成交2,833亿元人民币，上日成交3,260亿元。

--香港股市：恒指收降1.0%创三个月最低，受疲弱香港私营企业数据拖累

香港股市恒生指数跌至三个月低位，恒生中国企业指数也触及2013年中旬以来最低水平，受疲弱的香港私营企业活动数据拖累。恒生指数收低1.0%至20,980.81点，为9月30日以来最低水平。恒生国企指数跌0.9%至9,137.79点，接近2013年6月以来最低。

--全球汇市：日圆跳涨，中国消息和朝鲜疑似核试验提振避险情绪

日圆兑美元跳升至近三个月高位，兑其他主要货币亦涨至数月高位，因投资者寻求从低风险资产中避险，之前中国经济面消息欠佳，而且朝鲜进行了核试验。0852GMT，日圆兑美元上扬0.5%，报118.42日圆，稍早一度升至118.35，为10月15日以来最高。日圆兑欧元亦升至127.15。

--欧元债市：德国10年期公债收益率降至12月初ECB放松货币政策以来最低

德国10年期公债收益率周三跌至欧洲央行上个月放松货币政策以来的最低水平。对中国经济放缓和油价跌跌不休的担忧，打压近几个月的通胀预期。指标10年期德债收益率报0.53%，日内跌2个基点，创12月3日来最低。

--国际油市：布兰特原油回吐涨幅，触及11年新低

布兰特原油价格回吐稍早的涨幅，触及11年低点，供给增加和库存上升的疑虑，盖过了中东两大产油国沙特和伊朗之间紧张关系的影响。0841GMT时，布兰特原油价格下跌2%，报每桶35.69美元，稍早触及11年低点35.52美元。美国原油期货下跌0.45美元，报在每桶35.52美元。

--全球金市：金价连续第三日上涨，受助于避险需求

金价连续第三日上涨，因朝鲜半岛、中东地区的紧张态势升级，且对于中国经济的担忧挥之不去，带动了对黄金的避险需求。0839GMT，现货金上涨至每盎司1,081.66美元，稍早一度下跌0.3%。

--金属期市：伦敦期铜下跌，因中国担忧犹存

伦铜期铜价格下跌，市场人气仍然脆弱，此前中国的数据显示，该国服务业增长放缓，而本周稍早已经有中国制造业活动萎缩以及股市急跌等不利消息。0839GMT，LME三个月期铜下滑0.47%至每吨4,623美元，削减上日0.8%的涨幅。沪铜上涨0.3%至每吨36,240元(5,557美元)。(完)