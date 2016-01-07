《路透晚报》--1月7日

资料图片：一名男子在上海证交所内用手机通话。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国股汇风暴拖累欧股亚股一片惨跌，油价改写逾11年新低

中国人民币中间价周四大贬，股市再度下挫触发熔断机制，暂停交易至收盘，引发中国经济疑虑复燃，亚洲货币走贬，欧洲及亚洲股市全面下跌，明晟MSCI亚太股指重挫逾2%，欧洲主要股指盘初跌幅皆深达2-3%，指标油价皆重挫逾5%，触及逾11年低位。

--德国11月工业订单较前月增加1.5%，高于市场预估

德国11月工业订单增幅高于预期，主要归功于稳健的内需，进一步表明德国经济在去年年底动能增强。德国经济部称，11月工业订单较前月增加1.5%。路透调查访问的分析师预估值为增加0.1%。

--雅虎考虑至少裁员10%，涉及媒体、欧洲及平台技术部门--媒体

Business Insider援引消息人士报导，雅虎正在制定裁员至少10%的计划，而且最早可能本月就将启动裁员程序。报导称，此次裁员将导致超过1,000人离开雅虎，势必将影响雅虎的媒体业务、欧洲业务以及平台技术集团。

--英国12月房价涨幅大于预期--Halifax

英国抵押贷款机构Halifax公布，12月房价涨幅大于预期，触及四个月高位，进一步显示房市动能增强。12月房价较前月上升1.7%，截至12月的三个月房价较上年同期增长9.5%，双双高于市场预估。

--英国商会预计经济面临进一步放缓的风险，且愈发不均衡

英国商会(BCC)称，英国经济面临进一步放缓的风险，并且显得愈发不均衡。英国商会表示，对会员进行的季度调查显示，未来可能遇到困难，经济过度依赖消费和房地产市场，而不是出口。

--三菱汽车将关闭美国制造厂，因未能找到买家接手

三菱汽车宣布将关闭其在美国的唯一制造厂，减少因北美市场销售不振及强势美元造成的亏损。三菱汽车证实了日经的报导。日经称三菱汽车因无法找到接手的买家，将关闭其在伊利诺州Normal工厂。

[市场摘要]

--日本股市：收盘重挫2.3%至逾三个月低点，受日圆劲升影响

日本股市连续第四日下跌，此前中国人民银行引导人民币贬值，引发日圆劲升，让已然因为地缘政局紧张感到不安的投资者更加动摇。

--中国股市：沪综指收挫7%创四个半月最大跌幅，汇率急贬挫伤信心

中国股市沪综指收挫7%，创四个半月最大单日跌幅。分析师指出，限售股解禁期临近，投资者忧虑重重，而人民币汇率急速下挫，更是令股市投资者信心受挫，开盘不久就触及7%熔断阈值，暂停交易直至收市。沪综指收报3,125.002点，大跌236.839点或7.04%，此前最大单日跌幅为去年8月25日的7.63%。今日上海A股成交794亿元人民币，上日成交2,833亿元。

--香港股市：恒指收跌3.1%创两年半最低，受中国股市暴跌拖累

香港指标股指跌至2013年中期以来最低水平，受中国股市自由落体式暴跌7%引发的恐慌传染。恒生指数收降3.1%至20,333.34点，为2013年7月以来最低收盘水平。恒生国企指数大跌4.2%至8,753.97点，创2011年10月以来最低收盘价位。

--全球汇市：日圆涨至四个半月高位，人民币进一步贬值

日圆兑美元涨至逾四个月最高，此前中国继续调低人民币中间价，激起对中国经济和当局政策意向的担忧情绪，投资者纷纷寻求避险。美元兑日圆一度跌至117.66，创8月底以来最低，最新报117.95日圆，日内仍下跌0.4%。欧元兑日圆跌0.3%，接近周三所及九个月低位。

--欧元债市：德债收益率下跌，因投资者逃离股市进入债市避险

德债收益率跌至逾一个月最低位，因投资者担心始于中国的全球股市大跌，到债市中寻求避险。10年期德债收益率下滑2个基点至0.49%，两年期德债收益率下滑1个基点至负0.39%，均是创下了自欧洲央行12月3日祭出宽松政策以来最低。

--国际油市：油价触及逾11年新低，受中国股市重挫和供应过剩问题影响

布兰特原油期货跌至11年新低，亚洲市场陷入动荡，同时供应大量过剩的问题悬而不决，原油产量依然接近纪录高位，亦继续在拖累油价。布兰特原油期货一度跌至每桶32.16美元，创下2004年4月以来最低，美国原油期货盘中跌逾5%，创下2003年12月以来最低。0849GMT，布兰特原油下跌约3.9%，至32.91美元，美国原油跌4.21%，至32.54美元。

--全球金市：金价涨至九周高位，受避险买盘推动

金价涨至每盎司1,100美元上方，为九周以来首次，投资者在全球股市震荡、担心中国经济和地缘紧张政局升级之际，将资金投入避险的黄金。现货金一度升至九周高位每盎司1,102.80美元，之后回吐部分涨幅，0844GMT，涨至1,099.32美元。

--金属期市：伦铜跌向2009年以来最低，中国股市惨烈走势助燃需求疑虑

伦敦期铜跌向近七年低点，中国股市稍早再现大盘熔断、千股跌停的惨烈走势，助燃对中国工业金属需求的疑虑。期铜、期锌以及期锡等基本金属亦大跌，跌向2009年全球金融危机期间所及低点。0836GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌2.58%至每吨4,501美元。上海期铜跌0.6%至每吨36,090元人民币(5,473.5美元)。(完)