《路透晚报》--1月8日

图为上海一家券商营业部内的一名股民。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚洲股市上涨，因中国暂停熔断机制且人民币中间价上升

亚洲股市周五反弹，中国宣布暂停实施熔断机制，且九日来首次将人民币兑美元中间价设在较高水平，促使受创的中国股市强劲反弹。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数抹去稍早跌幅，转为上扬0.6%。但欧洲股市受到的提振有限，主要股指盘初涨跌互见。

--三星电子第四季营业利润初估不及预期，今年前景堪忧

韩国科技巨头三星电子第四季营业利润初估较上年同期增长15%，但未达到预期，加剧对公司今年前景的担忧，因电子器件销售低迷。三星电子初估10-12月当季营业利润为6.1万亿(兆)韩元(51.0亿美元)，营收增长0.5%至53万亿韩元。分析师原预估营业利润为6.6万亿韩元。

--新加坡来宝集团遭标普调降评级至垃圾级，股债价格大跌

评级机构标准普尔将来宝集团的信用评级下调至垃圾级，令人更加担忧这家亚洲最大的大宗商品交易商的融资成本，导致公司股价和债券价格下滑。就在一周前，美国穆迪投资服务公司也对其进行了类似的评级调降。来宝集团股价一度下挫10%，至七年低点，其债券价格也暴跌。

--德国11月贸易顺差缩窄，工业生产意外下滑

德国11月进口增幅高于出口，且工业生产意外下滑，显示德国经济动能在2015年年底可能有所减弱。德国联邦统计局公布，11月经季节调整出口较前月增长0.4%，进口增长1.6%，贸易顺差降至197亿欧元。德国11月工业生产较前月下滑0.3%，市场原预估成长0.5%。

--欧洲央行管委连恩：必要时可以采取更多量化宽松措施

媒体援引欧洲央行(ECB)管委会新任委员连恩(Philip Lane)的话称，如果未来几个月经济数据显示该行需出台更多量化宽松措施，那么可以做的更多。

--日本央行12月会议摘要：委员对物价看法乐观，尽管面临一些阻力

日本央行12月会议记录摘要显示，央行决策者对于物价上涨的前景持乐观看法，一些委员质疑是否有必要微调其大规模刺激措施，这表明有些委员不愿很快放宽货币政策。会议摘要称，尽管来自海外的阻力升高，但央行委员一致认为日本经济正在复苏。

--预期未来几年物价上涨的日本家庭比率下降--央行调查

日本央行一项调查显示，目前预计未来几年物价上涨的日本家庭要少于三个月之前，说明对日本央行坚称其大规模印钞行动将有助通胀加速达成2%目标，他们越来越表示怀疑。调查还显示，日本家庭对于经济的乐观程度也不及三个月前，凸显了日本经济复苏的脆弱本质。

--美国12月就业市场料相对稳健，尽管经济走势放缓

路透对分析师的调查显示，美国12月非农就业岗位或增加20万个，略低于11月增加的21.1万个。失业率料持稳于七年半低位5%。美国雇主12月可能维持了相对强劲的雇聘速度，暗示近期制造业引领的经济成长大幅放缓可能只是暂时现象。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数开年首周出现五日连跌，为60余年以来首次

日本股市周五收低，为1949年以来首次出现开年第一周连跌五日局面。日经指数收盘跌0.4%至17,697.96点，尾盘时抛压加速，抹去了稍早受中国股市反弹提振录得的涨幅。新年第一周累计下滑7%，创9月初来最大单周跌幅。

--中国股市：沪综指震荡收升2%，熔断机制暂停短线资金博弈激烈

中国股市沪综指反弹收升近2%。分析师表示，证监会宣布暂停熔断机制，政策面出现较大幅度逆转，市场大幅高开，但其后恐慌盘出笼打压快速下跌，股指盘中在探底成功后转而震荡上扬。沪综指报收3,186.41点，涨61.41点，或1.97%，全周累计下跌10%，创四个半月最大单周跌幅；上海A股今日成交3,219亿元人民币，上日因熔断暂停交易仅成交794亿元。

--香港股市：恒生指数收高，但全周重挫6.7%创四年来最大周线跌幅

随着内地股市反弹，香港股市小幅收高，但指标恒生指数仍创下逾四年来最大单周跌幅，全周共大跌6.7%。恒生指数收高0.6%，至20,453.71点，恒生国企指数上涨1.1%，至8,845.89点。

--汇市：日圆下挫而澳元上扬，因人民币中间价上调缓解市场不安

日圆兑美元下跌，同时澳元反弹，此前中国央行九个交易日来首次上调人民币中间价。0830GMT，美元兑日圆上涨0.6%至118.38，脱离隔夜所及四个半月低位117.33，因亚洲股市在经历惨烈的一周跌势后反弹。澳元兑美元涨0.3%至0.7034美元。隔夜一度触及三个月最低0.6981。

--国际油市：油价从12年低点反弹，中国股市上涨缓和紧张情绪

原油价格上涨逾2%，中国股市在证监会暂停熔断机制后上扬，缓和恐慌情绪。不过，全球原油供应持续过剩的局面仍令油价涨幅受限。0826GMT，布兰特原油期货涨0.45美元至每桶34.20美元，已较周四所及2004年以来最低32.16美元高出逾2美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货涨0.41美元至每桶33.68美元。

--全球金市：金价自九周高点回落，因人民币中间价上调且股市上涨

金价回吐此前涨幅，因中国央行九个交易日来首次上调人民币中间价，支撑亚股。金价此前曾触及每盎司1,100美元上方的九周高点。0825 GMT，现货金跌至每盎司1,101.05美元，当日稍早一度攀升至1,112美元，为11月4日来最高水平。美国期金也从九周高位回跌。

--金属期市：伦铜接近六年半低位，受中国经济担忧冲击

伦敦期铜接近2009年中期以来的最低水平，本周股市的暴跌引发中国经济担忧，需求前景蒙阴。0824GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.75%，至每吨4,558美元。上日期铜跌至4,430美元，创2009年5月以来低点。沪铜跌1.6%，至35,680元人民币(5,415美元)。(完)