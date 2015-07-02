《路透晚报》--7月2日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--法国及西班牙高官对希腊问题表态，希望能达成协议

法国财长萨潘周四在论及希腊问题时表示，无法与说“不”的人达成协议，如果希腊公投结果为反对债权人方案，则可能导致希腊退出欧元区；如果结果为支持，则将重新努力与希腊达成协议，他并称希望希腊能留在欧元区。

西班牙经济部长德金多斯则表示，就算希腊公投结果为反对，欧元区仍将持续保持协商管道畅通，他并称所有人都希望希腊留在欧元区。

据彭博电视报导，希腊财长称如果周日公投结果是“接受协议条款”，那么他将辞职；他并称在道义上没有权利和债权人签署一份“延长和假装的”协议。

--专访：IMF总裁拉加德称希腊必须先改革，才能获得债务减免

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，希腊应先实行经济改革，欧洲债权人才能对其实施债务减免。拉加德接受路透专访时没有对希腊总理齐普拉斯提出尖锐批评，但暗示她感到失望，她指出左翼激进联盟党(Syriza)上台之前，希腊本已处在复苏道路上。

--瑞典央行意外降息，称仍随时准备在必要时进一步放宽货币政策

瑞典央行意外将指标利率下调至负0.35%，并扩大资产购买计划，希望藉此巩固消费者物价在长期停滞之后出现的上涨势头。央行称，海外的不确定性有所增加，难以评估希腊局势的后果。市场原先预期央行将维持政策不变。

受此消息影响，瑞典克朗兑欧元下跌，跌幅一度达1%，并触及三周低点。瑞典克朗兑美元约下跌1.5%。

--英国6月建筑业PMI升至四个月高点，行业信心飙升至11年最高

英国6月建筑业活动扩张速度创四个月最高，行业信心飙升至11年高位，因英国经济重启增势，一扫5月大选前的阴霾。Markit/CIPS英国6月建筑业采购经理人指数(PMI)自5月的55.9升至58.1，创一年来最大升幅，且超出稍早前路透调查的所有预期。

英国抵押贷款机构Nationwide公布的数据显示，6月英国房价意外下跌，按年增幅放缓至两年最低。英国6月房价较前月下降0.2%，远低于分析师预期的增长0.5%，令按年增幅放缓至两年低位3.3%，低于5月的4.6%。

--日本央行短观显示企业通胀预期基本未变，恐难如期实现2%目标

日本央行6月季度短观调查报告显示，日本企业通胀预期与前次调查大致相仿，显示物价增速可能没有央行希望得那么快。季度短观调查显示，企业预计未来一年消费者物价上升1.4%，未来三年消费者物价年升幅为1.5%，未来五年消费者物价年升幅为1.6%。

同时，央行的一份季度调查显示，日本有更多的普通家庭感觉到境况好于一年前，并正在增加支出，因预期他们的收入将增加。这种迹象说明消费改善将支撑经济温和复苏。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收升1%，美国6月汽车销售强劲推升汽车类股

日股日经指数周四上涨1%，汽车类股领涨，因车商报告6月在美国市场销售强劲；日圆走软也助大盘一臂之力。日经指数收升193.18点至20,522.50点。东证股价指数涨0.7%，至1,648.24点；JPX-日经400指数涨0.8%，至14,880.05。

--中国股市：沪综指收跌3.5%至三个月新低，政策利好难敌市场信心缺失

中国股市沪综指收跌3.5%至三个月新低，盘中一度跌幅超过6%并失守3,800点，尾盘跌幅有所收窄。分析师指出，虽然有关部门此前出台降低交易结算费和两融管理新规，但市场对政策信号已失去信心，在强势股补跌下，持币观望的投资者又不敢贸然进场，预计大盘短线维持弱势震荡格局。

沪综指收报3,912.767点，跌140.93点或3.48%。今日沪综指振幅仍然高达7.03%，盘中最低探至3,795.25点。此前收盘低点为4月3日的3,863.93点。上证A股今日成交7,320亿元人民币，上日为8,335亿元。

--香港股市：收盘微涨，内地股市大跌压低涨势

香港股市收盘微涨，表现远好于大跌的内地股市。中国内地股市延续下跌之势，即便监管机构推出利好措施。香港恒生指数收涨0.1%，报26,282.32点；恒生国企指数跌1.5%，报12,784.65点。

--汇市：瑞典降息导致克朗下跌，美元触及三周高点

瑞典克朗周四下跌1%，因该国央行之前意外将指标利率在负利率区间进一步下调，并称将向经济注入更多资金，称希腊相关风险是降息的原因之一。

美元兑一篮子货币触及三周高点，因投资者为一系列美国利好数据做准备，这些数据可能支持有关美联储将升息的预期，并暂时使市场注意力从希腊危机上移开。

在瑞典央行宣布决议后，克朗兑欧元和兑美元跌至三周低点，分别报9.3700克朗和8.4726克朗。欧元/美元持平于1.1053美元。

--欧元债市：欧元区公债收益率上升，受希腊疑虑影响

欧元区公债收益率(殖利率)上扬，因投资者在美国就业数据公布前削减风险头寸，并且希腊救助谈判再次陷入停滞。意大利和西班牙10年期公债收益率均上涨5个基点，分别报2.33%和2.32%。葡萄牙公债收益率涨6个基点至2.99%。德国10年期公债收益率涨3个基点至0.84%。

--国际油市：油价小涨，上日因美国石油库存增加而挫跌

油价小幅上涨，收复了上日的部分失地；因上周美国石油库存数月来首次增加，上日油价跌幅在2.5%-4%间。继周三下跌4.2%后，近月美国原油期货在0846GMT报每桶56.98美元，较上日结算价涨0.02美元。

布兰特原油期货报每桶62.23美元，上涨0.22美元，上交易日跌2.5%。然该合约仍处于5月初以来的下行趋势，这波跌势的跌幅已逾8%。

--全球金市：金价跌至四周低位，市场静候美国非农就业数据

金价跌至四周低位，延续前两个交易日跌势，受美元走强及美国升息前景拖累。目前市场翘首以待今日稍晚公布的美国经济数据，以从中找寻更多交投线索。0848GMT，现货金报每盎司1,165.11美元；前两个交易日下跌1%左右。

--金属期市：伦铜小涨，强劲美国数据盖过亚洲制造业忧虑的影响

伦铜上涨，因强劲美国数据的影响盖过了对亚洲制造业活动的担忧；今日稍晚出炉的美国非农就业报告，也料将支持美国经济正在积聚动能的观点。0848GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.5%，至每吨5,804美元。(完)

(整理 张明钧; 审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。