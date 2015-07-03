《路透晚报》--7月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊公投临近，民调显示救助条款支持者取得微弱优势

周日希腊将举行公投，这次公投将决定该国在欧元区的命运。据希腊周五公布的民意调查显示，对救助条款的支持者较反对者已经取得了微弱的优势。

调查显示，救助条款的支持率为44.8%，略高于43.4%的反对率，11.8%的受访者称还没有决定。不过支持派的领先差距小于这项民调的3.1百分点误差范围。

一位知情人士透露，欧洲央行(ECB)决策者计划周一讨论为希腊银行业者提供紧急融资的规定。欧洲央行管理委员会将考虑在希腊举行援助公投后是否冻结、延长或收紧希腊银行业者仰赖的紧急流动性援助(ELA)。

--欧元区6月综合PMI终值升至四年高位，未受希腊疑虑影响

调查显示，欧元区6月企业活动扩张速度为四年来最快，欧洲央行刺激措施成功抵销希腊退出欧元区疑虑。欧元区6月综合采购经理人指数(PMI)终值为54.2，高出初值54.1和5月的53.6，亦是2011年5月以来在最高水平。迄今为止，综合PMI已经连续两年守在荣枯分界线50上方。

德国民间部门6月成长动能增强，制造业及服务业增幅皆扩大，显示德国第二季经济扩张。德国6月综合PMI升至53.7，高于5月的52.6。这是连续26个月高于景气荣枯分水岭，但略低于初值的54.0。

6月法国民间部门经济活动连续第五个月扩张，制造业终于摆脱了漫长的衰退，占主导地位的服务业则继续扩张。6月综合PMI从5月的52.0升至53.3，为连续第五个月高于50。

--英国6月服务业PMI跳升，暗示经济增长加快

调查显示，英国6月民间服务业活动增幅超预估，暗示第二季经济复苏升温。Markit/CIPS英国6月服务业PMI上升2点至58.5，高于路透调查所有预估，而且远高于枯荣线50。Markit指出，连同本周稍早公布的制造业及建筑业PMI综观，活动扩张情势指向英国第二季经济成长约0.5%，高于第一季的0.4%增幅。

--保险业者安泰将以370亿美元现金加股票收购同业Humana

美国健康保险业者安泰(Aetna)表示，将以约370亿美元现金加股票购买竞争对手Humana，每股约合230美元。每股Humana股票将获得125美元现金及0.8375股安泰股票，这较Humana周四收盘价溢价约23%。交易完成后，安泰股东将持有合并后公司约74%股权。

--中国成为美国大型投资者头号关注对象，股市巨震引警觉

希腊和波多黎各的债务危机本周占据了媒体头条，但美国一些最大牌投资者已将中国列为头号关注对象。冈德拉克(Jeffrey Gundlach)、葛罗斯(Bill Gross)、 伊凡申(Dan Ivascyn)、埃里安(Mohamed El-Erian)和罗森伯格(David Rosenberg)等知名基金经理正在密切关注中国情势。

太平洋投资管理公司(PIMCO)集团投资总监伊凡申对路透表示，“在每次策略研讨会议上我们都详细讨论中国情势，我们持续认为中国是我们需要密切关注的几大风险之一。”

--上半年美股基金撤走596亿美元，料创年度流出纪录--理柏

汤森路透旗下理柏公布的数据显示，美国基金投资者上半年从美股基金撤走596亿美元，料将创下美股基金年度外流金额最高纪录。今年截至7月1日，美股基金流出金额已超过理柏1992年开始记录以来任何一年的全年纪录。数据还显示，国际股市基金已吸引1,259亿美元流入，此一金额已超越去年1,153亿美元的流入。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小涨，得益于银行股和大盘股的拉抬

日本股市日经指数周五小涨，扳回稍早跌幅，得力于银行股和其它大盘股的涨势。不过，在周日希腊公投前市场情绪谨慎，令市场整体交投受限。

日经指数升0.1%，收报20,539.79点，盘中最多曾下滑0.4%。东证股价指数上涨0.2%至1,652.09点。JPX-日经400指数上涨0.3%至14,925.02点。

--中国股市：沪综指震荡收跌5.8%再创逾三个月新低，新股发行冻资再次扰动市场

中国股市沪综指震荡收跌5.8%再创逾三个月新低，盘中一度跌逾7%。分析师指出，周五适逢中科创达等10只新股发行冻结资金，IPO提速的“抽血效应”依然扰动市场。

沪综指收报3,686.915点，跌225.85点或5.77%。今日沪综指振幅高达7.61%，盘中最低探至3,629.56点。此前收盘低点为3月25日的3,660.73点，沪综指本周累计下跌12.1%。上证A股今日成交6,435亿元人民币，上日为7,320亿元。

--香港股市：收跌，中国股灾与希腊危机打击人气

香港股市收跌，因中国内地股市暴跌和希腊危机打击人气。恒生指数收低0.8%，报26,064.11点；国企指数下挫1.4%，报12,608.98点。

--汇市：疲软就业数据拖累美元，欧元走势受希腊公投挟制

美元兑一篮子货币下跌，受不及预期的美国就业数据打击，而且在希腊周日就救助条款举行公投前，大部分投资者继续离场观望。0842GMT，美元指数下跌0.18%，至95.941，自盘中稍早所及四周高位96.422回落。美元兑日圆近持平于123.05。欧元兑美元小涨0.23%，至1.1108。

--欧元债市：公债收益率小跌，希腊公投充满不确定性

欧元区公债收益率(殖利率)小幅走低，市场人气谨慎，希腊公投结果及可能引发的后果充满不确定性。德国10年期公债收益率小幅下降2个基点，至0.83%，本周料将以下降8个基点收尾。意大利和西班牙10年期公债收益率日内也下降2个基点左右，均在2.30%水平，本周与可比德债收益率之差为30个基点。

--国际油市：油价下滑，因供应过剩忧虑和中国决定调查股市违规

油价下滑，因美国活跃钻机数量上升引燃供应过剩忧虑，且此前中国证监会决定对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。0847GMT，近月美国原油期货下跌0.33美元报每桶56.60美元，已跌破5月初以来的57-62美元的交投区间。

布兰特原油期货下跌0.42美元，报每桶61.65美元。但该期约仍处于5月初以来的下行趋势，此间已跌掉将近10%。

--全球金市：金价持稳在三个半月低点上方，因美国就业报告疲弱

金价在三个半月低点上方小涨，疲弱的美国就业数据压制美联储或在9月升息的预期，美元连带受到打压。0848GMT，现货金报每盎司1,169.16美元。金价上日曾跌至3月中以来最低1,156.85美元，但在美国就业数据公布后扳回一些跌幅。

--金属期市：伦铜料连续第二周周线上涨，受助于需求前景好转

伦敦期铜料实现连续第二周上涨，受助于今年晚些时候需求料复苏的前景，以及空头结清仓位；但交易商称希腊问题担忧和中国经济增长放缓或将抑制升势。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.04%，至每吨5,797.50美元。本周料累计上涨1.1%。(完)

(整理 张明钧; 审校 王兴亚)

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