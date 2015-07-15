《路透晚报》--7月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行维持货币政策不变，但略微下调经济增长预估

日本央行周三下调了经济增长预估，但并未推出新的刺激措施，因该行确信消费料将回升，从而帮助通胀率加速向2%的目标挺进。尽管市场对该行的乐观评估仍存疑，但日本央行基本保持了对通胀率的预估，即通胀率将在始于2016年4月的财年达到央行的目标。日本央行对出口需求疲弱的迹象表示认同，略微下调对出口和产出的看法，称它们“正在增长，不过有一些波动。”

一如外界普遍预期，日本央行承诺继续通过购买公债和风险资产，以每年80万亿日圆(6,480亿美元)的速度增加基础货币。

--伊朗核协议的达成料令国际油价下跌

伊朗与全球六个主要国家达成核协议，为10多年来时断时续的谈判划上句号；该协议有可能改变中东地区的格局。

高盛认为这料带来油价下行风险，因伊朗庞大的石油储备将从2016年开始逐步重返市场，且供应量将增加。摩根士丹利认为，多数评估是明年上半年每日新增50-70万桶。法国银行Natixis表示，如果中国经济进一步放缓，同时全球石油产量仍接近纪录高位附近，那么油价有下跌之虞。

伊朗在西方国家制裁前，最高峰时每日出口近300万桶原油。实施制裁后，过去两年半的日出口量降至约100万桶。

土耳其财长Mehmet Simsek表示，核协议或将使油价在中期内保持在较低水平，并缓解地缘政治紧张局势，这对土耳其有促进作用。

--希腊财政部称银行将继续停业直至7月16日

希腊财政部在一项就撙节措施举行的议会投票前表示，该国银行业将继续停业直至周四。希腊经济部长史塔沙基斯表示，在欧洲央行恢复通过紧急流动性支持来给该国银行业提供资金之前，已经关闭两周的银行业将不会重开。由希腊议会通过改革议案，被认为是进一步释放对希腊银行业资金支持的先决条件。

--中企掌控美光可能掀起价格战

如果中国政府支持的一家企业收购美国美光，则规模800亿美元的全球记忆体芯片(晶片)产业可能走向供应过剩以及价格战。美光是全球第三大记忆体芯片厂商。中国企业全球扩张，不断夺取市场份额，将改变由韩国三星电子及SK海力士和日本东芝与美国美光主导的半导体行业格局。

全球半导体产业比较动荡，存在荣衰周期。但业内整合后只剩下几家供应商，使得供应增长势头得到遏制，最近几年该产业的利润增长比较稳健。三星与SK海力士合计控制着将近70%的DRAM芯片市场。而在闪存芯片市场，三星与东芝占据着大约53%的份额，其后是SanDisk和美光。

--浦项钢铁第二季获利符合预期，将退出不赚钱业务

韩国浦项钢铁表示，将关闭不赚钱的国内及海外业务，这是该公司重整计画的一部分，旨在提振这家全球第六大钢铁业者的获利；目前全球对钢铁的需求仍旧疲弱。浦项钢铁在一份声明稿中指出，计画将海外业务缩减约三分之一，在此同时国内事业体数量将减少一半，目标是要在2017年之前将母公司的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)提高至5万亿(兆)韩元。该公司稍早公布第二季营业利润成长7.5%，大致符合预期，钢品需求不振持续让利润面临压力。

--东芝社长和多位董事会成员料为财务丑闻引咎下台--消息

消息人士称，日本东芝社长田中久雄和副会长佐佐木则夫等公司董事会成员将于9月下台，为东芝的会计违规行为负责。日本经济新闻稍早报导，东芝料于调查委员会下周公布调查报告时，宣布田中久雄将卸职的消息。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数升至一周半高位，因希腊局势缓解且中国数据超预期

日本股市日经指数周三升至一周半高位，因希腊债务危机最坏的情况已经过去让投资者感到宽慰，而且中国经济数据强于预期带来额外提振。日经指数收高0.4%，至20,463.33点，创7月3日来最高收盘位。东证股价指数上涨0.5%至1,646.41点，成交量只有20.45亿股，创逾三周最低。

--中国股市：沪综指收挫逾3%两市再现千股跌停，经济企稳难阻套牢盘出逃

中国股市沪综指收挫逾3%，沪深两市再现逾千股跌停。尽管今日公布数据显示中国经济企稳，但因4,000点附近为此前密集成交区域，在昨日终结连三日反弹后，今日套牢盘出逃更为汹涌；虽然“两桶油”和银行等权重股再度强力护盘，仍难挽颓势。

分析师并表示，本周适逢期指交割导致资金移仓换月，同时监管层严查场外配资也令资金入场更为谨慎。短线看沪综指将进入横盘整理阶段，整理结束后如再次下跌，才能确立二次探底。

沪综指收报3,805.703点，大跌118.784点或3.03%。上证A股今日成交6,964亿元人民币，上日为8,248亿元。中石油收盘涨停，中石化亦收升4.58%；上证银行股指数则收涨2.29%。沪深300指数收报3,966.76点，跌3.54%。

--香港股市：收低，中国经济数据报喜未能拉抬士气

香港股市收低，中国经济数据虽优于预期，但未能提振内地股市，拖累港股下滑。恒生指数收低0.3%，至25,055.76点，恒生国企指数挫低1.3%，至11,681.20点。

--汇市：澳元受到中国数据提振，市场关注叶伦国会证词

在中国一系列优于预期的数据提振下，澳元升至靠近两周最高水平。目前交易商期待美联储主席叶伦今日稍晚在国会的证词陈述。对于希腊退出欧元区的可能以及为希腊留在欧元区所取得的进展，欧元似乎基本无动于衷，美国经济数据以及对中国金融稳定和经济成长的忧虑已成为更明确的市场推动因素。欧元兑美元持平于1.1012美元，位于4月底以来波动区间的中点。

--欧元债市：欧元区公债收益率下跌，关注希腊对改革方案的投票

欧元区公债收益率下跌，希腊议会稍后将就欧盟规定的撙节措施进行投票。齐普拉斯在接受官方电视台专访时称，尽管他并不相信该协议，但别无选择，只有接受该协议，以避免希腊出现经济动荡。投资者对希腊的谨慎看法料将提振德国公债需求。德国今日稍晚将标售至多50亿欧元10年期公债。德国10年期公债收益率跌3个基点至0.82%，一反公债标售前通常会出现的公债价格走低现象。

--国际油市：油价下跌，因预计伊朗核协议将带来石油供应的增加

油价下跌，投资者认为伊朗与六大国达成核协议后，更多的伊朗石油出口将从2016年开始涌入已然供应过剩的市场。伊朗石油部长表示重返国际油市意味着一定会造成油价的走低。0830GMT，布兰特原油下跌0.49美元，报每桶58.02美元。美国原油期货下滑0.34美元至52.70美元。

--全球金市：金价窄幅波动，市场关注叶伦国会证词

黄金窄幅交投，投资者等待美联储主席叶伦在国会提供证词，以寻找有关今年升息时间的更多线索，以及是否会进一步升息。0825 GMT，现货金几无变动，报每盎司1,154.80美元，此前连续两天下跌。

--金属期市：伦敦期铜走扬，此前中国公布经济成长数据优于预期

伦敦期铜上涨，此前中国公布的工业增加值及第二季GDP数据表现亮眼，意味着刺激措施已经渗透至工业部门，改善金属需求前景。0820 GMT，伦敦三个月期铜上涨1.5%至每吨5,650.50美元，上日为下跌。期铜上周曾触及六年低位每吨5,240美元。上海期交所主力期铜合约收涨0.8%。(完)

(整理 高琦 审校 艾茂林)

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