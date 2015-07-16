《路透晚报》--7月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--ESM总裁警告称，没有第三轮援助希腊银行体系将崩溃

欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周四警告指出，如果希腊得不到第三轮援助，希腊银行体系将崩溃，这将对整个欧元区产生冲击。他并指出，希腊最大的四家银行之间存在系统性关联。如果最大的四家系统性相关银行都无法正常运营了，这将不仅仅只是给希腊带来严重后果，还会影响到整个欧元区。

--德国财长仍认为希腊暂时退出欧元区或许是更好的选择

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，他将向德国议会提交申请，以便重启围绕第三轮希腊救助的谈判，但他仍认为希腊暂时退出欧元区或许是更好的选择。他还表示，许多经济学家都怀疑希腊问题能否在不进行债务扣减的情况下得到解决。他称债务扣减将与欧元区成员国身份不兼容，意味着该国将需要暂时离开欧元区。

--亚开行调降中国等亚洲国家今明两年经济成长预期

亚洲开发银行调降中国和亚洲其他国家今明两年经济成长预估，主要归因于中国及其他发达国家经济增速慢于预期。亚洲开发银行公布2015经济展望补充报告称，亚洲发展中经济体今明两年经济增速料分别为6.1%和6.2%，3月时预估均为成长6.3%。

--受益于欧元贬值及能源价格下跌，德国政府可提振中期成长--IMF

国际货币基金组织(IMF)表示，欧元贬值及能源价格下跌正在支撑德国经济，德国政府有空间促进中期经济增长并减少外部失衡情况。IMF称，德国政府因此应该促进中期经济成长并减少外部失衡情况。IMF确认，预计今明两年德国经济成长率将分别为1.6%和1.7%，略低于德国政府对今年经济成长率的预估值1.8%。

--独家：东芝因会计丑闻料面临30亿美元的费用支出--消息

知情消息人士透露，东芝预计，会计违规操作会带来约3,000-4,000亿日圆(24-32亿美元)的费用，料将迫使社长田中久雄下台。东芝聘用了第三方委员会，调查之前的会计操作，消息人士称，违规会计操作或致公司利润被夸大逾1,700亿日圆，比东芝最初估计的约500亿日圆夸大规模还要多出逾两倍。知情人士对路透表示，需要提列的费用包括调查该委员会所发现的六年来虚夸利润，以及各项减记。

--通胀和经济形势低迷，新西兰料将加大力度降息

新西兰第二季消费者物价指数(CPI)较上年同期仅上升0.3%。最新乳品拍卖价格跌至六年最低，而消费者信心也降至三年低点。为了支撑经济，新西兰央行似乎势必要加大力度降息，预计下周会降息，今年稍晚还会有更多降息措施。至少有一位分析师预计，到年底前新西兰将降息最多125个基点至纪录低位2%。

[市场摘要]

--日本股市：创近三周最高收盘位，受日圆走软和希腊情势提振

日本股市日经指数周四升至近三周高点，因美联储主席叶伦隔夜讲话提振美元兑日圆，而且希腊议会通过纾困计划的消息激励风险胃纳。日经指数收高0.7%至20,600.12点，创6月26日来最高收盘位 ，因投资者预期日本出口商会从日圆走软中获益。东证股价指数上涨0.9%至1,660.83点。

--中国股市：沪综指缩量收升，权重蓝筹股整体下跌抑制大盘反弹幅度

中国股市沪综指缩量收升。分析师指出，今日大盘低开后主力资金入市护盘效果明显，推动股指快速回升，但银行、保险和石油等权重蓝筹板块出现整体下跌，抑制大盘反弹幅度 。沪综指收报3,823.176点，涨17.473点或0.46%。上证A股今日成交5,648亿元人民币，缩量明显，上日为6,964亿元。

--香港股市：止跌收涨，受中国股市涨势激励

香港股市终止两日连跌收涨，投资者追随中国内地股市涨势，静待希腊局势的进一步发展。恒生指数收高0.4%，报25,162.78点；国企指数涨0.6%，报11,749.08点。

--汇市：欧元跌破1.09美元，因美国升息信号提振美元

希腊议会投票通过债权人要求的撙节措施，并未给欧元带来好运，因利差前景改善推动美元全线上涨。欧元兑美元跌破1.09美元。新西兰元跌至六年低点，此前该国公布的通胀率数据巩固了下周央行可能降息的预期，而加元在央行周三降息后仍处于守势。

--欧元债市：葡西意公债收益率下跌，此前希腊议会通过救助方案

低评级欧元区国家公债收益率盘初走低，之前希腊议会通过了债权人要求的撙节措施，以重开新一轮救助的谈判。葡萄牙、意大利和西班牙10年期公债收益率跌幅在3-4个基点，触及六周新低。德国10年期公债收益率下滑2个基点至0.76%，价格涨幅落后于其他公债。

--国际油市：美国原油库存下降推动油价上涨，但前景仍看跌

油价上涨，因数据显示美国原油库存下降，且炼厂需求高涨。不过由于供应过剩局面未改，油价前景仍然看跌。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下降，因炼厂原油加工量创下纪录，但库欣原油库存上升。

0828GMT，近月美国原油期货上涨0.36美元，报每桶51.77美元。近月布兰特原油期货上涨0.27美元至每桶57.32美元。

--全球金市：金价持于近四个月低点附近，美国升息前景带来压力

金价徘徊在3月以来最低水准附近。美联储主席叶伦重申可能今年升息，对美元带来提振，令金价受到打压。0830GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,146.06美元，接近周三低点1,143.43，这是3月17日以来的最低水准。

--金属期市：希腊情势缓解提振伦铜走高，但中国疑虑抑制涨势

伦敦期铜上扬，希腊国会通过严苛撙节措施后，市场风险意愿回暖；但期铜涨幅受限，因仍担心中国股市剧烈震荡，可能破坏经济复苏初步迹象。0845GMT，伦敦三个月期铜上涨0.9%至每吨5,582美元。上海期交所主力期铜合约涨0.5%，报每吨40,680元。(完)

(整理 高琦 审校 蔡美珍)

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