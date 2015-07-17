《路透晚报》--7月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF总裁拉加德希望看到对希腊的“完整”救助方案

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示，IMF准备参与令希腊经济恢复正常、债务可持续并能从金融市场融资的“完整”方案。在被法国Europe 1电台问及IMF是否参与对希腊的第三轮救助时，拉加德表示，IMF希望看到对希腊的“完整”救助方案，并列举出了其中应该包含的内容。“该完整方案具有两大要素，希腊方面需要对国内经济展开深入改革，意味着要持有稳健的预算立场并保持国家的稳固；债权人方面需要提供融资并进行债务重组以减轻希腊的负担。”

--英国央行总裁暗示年底前后或加息

英国央行总裁卡尼表示，到今年年底前后，是否决定加息将更受关注，这是他对于英国央行下次调整政策时间的最明显暗示。但他重申，若加息也只是从0.5%的纪录低位逐步调高，而且也将低于之前的水准。卡尼的讲话意味着，英国央行有可能和美联储一样在不远的将来加息。

卡尼表示，英镑升值具有传导性，一直对疲弱的英国整体通胀率产生影响，而且由于欧元区和英国的货币政策方向背离，两者之间的关联性非常强。不过他认为，随着年底的临近，通胀压力逐步增强的趋势将变得更加明显，因为油价下跌对年通胀率的影响渐渐消失。

--通用电气作出让步，以扫清收购阿尔斯通能源业务的障碍

美国综合业务巨头通用电气(GE)作出让步，以期能打消欧盟对该公司以124亿欧元(134.9亿美元)收购法国同业阿尔斯通能源业务的担忧。这是通用电气有史以来最大首笔的收购。“通用电气证实，已经向欧盟执委会提交了有关通用电气-阿尔斯通交易的补救措施。这些措施是为了消除执委会的担忧，同时保留交易的经济与战略价值，”该公司在声明中称。

欧盟执委会或将把审查截止日从8月21日延后至9月中旬，以等待从西门子、Mitsubishi Hitachi Power Systems、东芝与意大利Ansaldo等同业对手，以及公司客户给予反馈。不过外界认为，这次该交易不太可能被驳回，因为这可能会激起法国和美国的政治震荡。

--亚太(不含日本)上半年贷款额减少，促成次级市场需求

今年上半年亚太地区(不含日本)的贷款额减少，对次级贷款市场的卖家来说可谓是福音，因买家需求增加。据汤森路透基点数据，受地区经济放缓影响，今年上半年银团联贷金额较上年同期减少15%，至2,141亿美元。据银行家称，俱乐部贷款交易案数量巨大，加剧交易高度集中的趋势，导致小型零售银行被排挤出初级交易。供需失衡也促使次级市场的收益缩窄，多数良好贷款的交易价格接近面值或者在面值附近。

--澳新银行60亿美元贷款组合竞购案，麦格理、凯雷和海航入围

五位直接知情人士称，麦格理集团、美国私募股权公司凯雷以及中国的海航集团进入澳新银行(澳盛银行,ANZ)逾60亿汽车和设备贷款的竞购名单。该项资产收购是继通用电气3月出售70亿美元消费贷款后，澳洲另一笔重要的金融资产组合出售案。对麦格理而言，此项收购将有助于其向澳洲汽车贷款组合领域扩张，因其目前正计划加强自身的零售分支。而中国的海航集团将能够借此进入发达国家的高质量贷款领域。

由于谈判的机密性，消息人士拒绝透露身份，而且也不会有就竞购过程和最终入围名单的公开官方声明发布。路透联络KKR和TPG时两公司均拒绝置评。麦格理集团和凯雷没有立刻回复置评请求；海航集团发言人称，并不知悉该交易。

[市场摘要]

--日本股市：连续第五日上涨，并创去年10月以来最大单周涨幅

日股周五连续第五日上涨，得益于美股走高，但由于投资者不愿在长周末前大举建仓，股市涨幅受限。日经指数收盘涨0.3%至20,650.92点，为三周以来最高收盘点位。该指数本周累计涨4.4%，为去年10月以来最大单周涨幅。东证股价指数涨0.1%至1,662.94点，成交量仅为18.73亿股，为一个月以来最低。

--中国股市：沪综指收升3.5%，中小盘股交投活跃股指期货交割日平稳度过

中国股市沪综指收升3.5%。分析师指出，原本大家担忧的期指交割日多空大战并未出现，大盘稳步上扬运行平稳，中证金获2万亿授信规模的消息提振投资者信心。但今日蓝筹股走势低迷，中小盘个股则交投活跃。若后市能够放量，反弹有望继续进行。

沪综指收报3,957.352点，涨134.176点或3.51%。本周累计上涨2.1%。上证A股今日成交5,882亿元人民币，上日为5,648亿元。创业板指收涨5.95%。沪深300指数收报4,151.50点，涨3.86%。

--香港股市：蓝筹股录得日线和周线涨幅，受中国股市上涨提振

香港蓝筹股上涨，而且本周录得周线涨幅，结束此前四周连跌局面。投资者谨慎观察中国股指的震荡飙升。恒生指数收盘涨1%，至25,415.27点，为7月3日以来最高收盘点位，本周累计涨2.1%。恒生国企指数涨0.9%，至11,850.14点，但周线跌0.1%，为连续第五周录得周线跌幅。

--汇市：美元周线有望录得两个月最大涨幅，美联储升息预期升温

美元本周有望录得两个月来最大单周涨幅，因投资者押注美国将在今年年底之前升息。美元指数一周来上涨约1.5%。美联储主席叶伦本周重申美国利率今年稍晚可能调升。英镑兑欧元触及七年半高位，此前英国央行总裁卡尼表示，到今年年底前后，是否决定加息将更受关注，这是他对于英国央行下次调整政策时间的最明显暗示。

--欧元债市：德债收益率下滑，投资者关注德国议会对希腊问题的讨论

德国公债收益率下滑，稍后德国议会将针对希腊问题展开辩论，决定是否批准政府要启动对希腊三年期援助谈判的请求。分析师称，北半球国家迎来夏季假期，公债发行量减少，这料有助于压抑公债收益率的走势。

德国10年期公债收益率下降4个基点至0.75%，而其它高评级债的收益率均下降了5个基点。西班牙和意大利10年期公债收益率均下降2个基点至1.98%。它们的收益率较德债收益率的溢价在过去10日中已下降40个基点，归功于希腊退欧这个最严重的担忧已减轻。希腊10年期公债收益率也小幅下降。

--国际油市：油价持稳，因希腊危机消退

油价持稳，交投清淡，英国最大油田出现电力故障，为油市提供支撑，不过伊朗达成核协议后，供应过剩的风险以及经济数据表现参差不齐，令价格受抑。0830GMT，近月美国原油期货上涨0.01美元，报每桶50.92美元。近月布兰特原油升0.16美元，报57.08美元。美国原油本周恐将连续第三周下跌，本周迄今已累计跌3.5%，在此期间布兰特原油下挫逾3%，亦料将连续第三周下滑。

--全球金市：现货金徘徊八个月低点附近，美联储升息前景得到巩固

黄金徘徊在八个月低点附近，并且料将连续第四周周线下跌，因美联储今年升息的预期得到巩固，由此引发的美元走坚导致金价承压。铂金和钯金持于数年低点附近，市场人士警告如果美元进一步走强且股市上涨，那么贵金属将遭遇更多跌幅。0830GMT，现货金大体持平，报每盎司1,144.60美元，距离周四低点1,142.10美元不远，该水准为2014年11月以来最低。本周迄今，金价已经跌去近2%。

--金属期市：伦铜料连续第二周收低，受需求低迷影响

伦铜走疲，本周料连续第二周收跌，因季节性需求低迷，而且对于中国股市稳定性的担忧抑制风险胃纳。0832GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑1%至每吨5,501.50美元，上日小幅收高。期铜周线可能下跌1%，上周跌至六年低点5,240美元后，未能寻获上档动能。上海期交所期铜合约变动不大，报每吨40,480元人民币。其他金属方面，LME期镍下跌1%，期锡上扬1%。(完)

(整理 高琦 审校 艾茂林)

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