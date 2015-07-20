《路透晚报》--7月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊银行恢复营业，但继续实施资本管制和提款上限

希腊民众周一在银行门外排队，等待银行恢复营业。这是希腊与债权人达成协议，开始谈判新一轮救助方案后出现的首个恢复正常的迹象。

此前希腊银行业停止营业三周，以避免因民众蜂拥取款导致银行系统崩溃。不过，资本管制仍未取消，还不能付款和向海外汇款。希腊股市依然休市，何时恢复交易要等待进一步通知。

--德国经济第二季成长或在0.3%左右，与上季持平

德国财政部表示，第二季度经济成长或在0.3%左右；并称尽管有希腊债务危机影响，但企业管理层基本上比较乐观。财政部表示，德国经济依然向好，国内需求仍是主要成长动力，对外贸易也有所加速。财政部称，工业领域的需求及生产呈现上行趋势，而且企业信心良好，并表示对经营状况和前景的评估仍保持乐观。

--为达新规，澳洲银行业者需在一年内筹集70亿美元--审慎监管局

根据要求增加现金缓冲的新规，澳洲银行业者要在一年时间内筹集70亿美元。外界普遍认为此举将损及银行获利并推高抵押贷款利率，从而放缓楼市繁荣发展的速度。澳洲审慎监管局(APRA)要求银行业者在2016年7月前，把抵押贷款的现金储备比率从目前的16%提高至25%；这提高了整个行业范围进行调整的紧迫性--澳洲银行业者现已筹集数十亿美元，并出售资产以做好准备。

--东芝会计丑闻调查料引发董事会重组，并可能面临罚款

针对东芝会计丑闻的调查料将反映出高层管理者应对公司整个层面的失败负责，这恐将引发董事会重组，造成财务报表的重整，且可能面临巨额罚款。独立调查委员会将于周一1200 GMT发表一份摘要报告，了解调查的人士上周称，料指出错误的会计操作在令公司获利在过去几年里被夸大约1,700亿日圆（14亿美元），比东芝最初估计的约500亿日圆夸大规模还要多出逾两倍。

--美国熟练工人日益紧缺，未来薪资或面临上行压力--调查

一项调查显示，美国雇主发现找到熟练工人的难度越来越大，暗示未来薪资面临上行压力。全美商业经济协会(NABE)的最新商业状况调查发现，接受调查的112位经济学家中，有35%的人表示，他们的公司在截止7月的季度面临熟练工人紧缺问题。该比例高于4月份调查所得的25%，也远远高于上年同期调查所得的22%。

[市场摘要]

--日本股市：逢假期休市。

--中国股市：沪综指收升三连涨，管理层澄清不实消息提振市场信心

中国股市沪综指周一收升，连续第三日上涨。分析师指出，今天早盘受不实消息影响股指冲高回落，午间获管理层澄清后，大盘企稳震荡回升。预计后市大盘将大概率进入“下有支撑、上有制约”的区间震荡，沪综指中线将围绕4,000点上下300点区间波动。沪综指收报3,992.11点，涨34.76点或0.88%。上证A股今日成交6,837亿元人民币，上日为5,882亿元。沪深300指数收报4,160.61点，涨0.22%。

--香港股市：收盘表现不一，投资者关注内地股市动向

香港股市主要股指收盘表现不一，投资者在内地股市看似企稳后静候新的方向指引。恒生指数生持平于25,404.81点，恒生国企指数跌0.6%至11,773.92点。金融、能源和原材料板块下跌，但电信和资讯科技类股收涨，从Nasdaq指数触及纪录高位的走势中获得引导。恒指今日成交量为10亿股。

--汇市：新西兰元在本国总理讲话后反弹；澳元改写六年新低

新西兰元是主要外汇市场波动最大货币，新西兰总理约翰基称，过去一年来新西兰元汇率跌去25%，降幅超过预期后，新西兰元部分扳回跌幅。0740GMT，新西兰元兑美元涨1.1%，报0.6582，稍早一度逼近上周所及的六年低点0.6498。澳元兑美元触及六年新低0.7328，受金价下跌打击。0837GMT，欧元/美元报1.0855美元，涨0.25%；美元/日圆报124.24日圆，涨0.14%。

--欧元债市：德债收益率持稳，希腊银行业重新营业

避险的德国公债收益率(殖利率)持稳，希腊债务危机逐步缓解的影响，被欧元区内即将到来的偿债和息票偿付所抵消。希腊银行业周一重开，就金融市场情况来看，希腊正逐步恢复正常。这应该会抑制对德国公债的需求，因为投资者冒险意愿上升。0820 GMT，10年期德国公债收益率报0.75%，本月稍早曾一度跌至0.60%。

--油价小跌，沙特出口下降且美国钻探活动降温

油价小幅下跌，数据显示，尽管沙特石油产量创出纪录高点，但出口降至五个月低点，而且本月稍早出现的美国石油钻探活动升温似乎逐渐冷却。国际和美国原油期货上周连续第三周下跌，因市场预计，在伊朗与六大国达成核协议以放松对该国的制裁后，伊朗石油出口将会增加。0901 GMT，布兰特9月原油期货跌至每桶57.05美元，美国原油期货涨0.12美元至每桶51.01美元。

--全球金市：金价在跌至五年低点后缩减跌幅，但风险依然存在

金价缩减跌幅，之前一度跌4%，触及逾五年低点，因头号黄金消费国--中国的卖家在几分钟内大肆抛售黄金，与此同时美国加息预期升温令黄金的避险魅力再度减色。在上海黄金交易所开盘不久，金价最低跌至每盎司1,088.05美元，为2010年3月以来最低，成交量激增至纪录规模。路透数据显示，上海黄金交易所主力合约成交量逾300万口，上周五不到2.7万口。周一以前，7月平均日成交量不到30,000口。0905GMT，现货金跌至每盎司1,114.55美元。

--金属期市：伦敦期铜走疲，跌向六年低点

伦敦期铜跌至近两周来最低位，在供给充沛、中国需求不振及美元走强之下，逐渐跌向六年低点。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度跌至每吨5,429美元，0824 GMT，拉回至5,475美元。伦铜7月8日触及六年低点5,240美元。上海期交所期铜下跌1.66%，至39,800元人民币(6,409美元)。(完)

(整理 汪红英；审校 蔡美珍)

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