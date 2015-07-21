《路透晚报》--7月21日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊政府向议会提交法案，力求周三过关以利援助会谈

在国际债权人的要求下，希腊政府周二将法案提交给议会，以便就数十亿欧元的援助方案展开会谈。希腊总理齐普拉斯必须让法案中的举措在周三晚上之前获得议会通过。第一批改革方案上周在亲欧洲的反对党投票支持下过关。尽管议会对第二批法案的看法没那么分歧，对齐普拉斯而言，仍将是一大考验。

--日本东芝社长田中久雄因会计丑闻辞职

日本东芝执行长和社长田中久雄于周二辞职，因独立调查显示他此前知悉公司在数年间虚报获利的行为。董事长室町正志将暂代田中久雄的职务，周三生效。公司称，考虑将董事会中一半的席位由外部董事担任。东芝副董事长佐佐木则夫和顾问西田厚聪也将辞职，因第三方报告指出这两人也参与了获利虚报行为。独立委员会周一在一份报告中表示，东芝在数年时间内浮报营业利润1,518亿日圆(12.2亿美元)，高层涉入这起“制度”会计违规。

--日本政府经济月报调降工业生产评估至持平，因业者调节库存

日本政府7月调降对工业生产的评估，因汽车厂商与电子零部件厂商减少产量，以降低成品库存。内阁府在月度经济报告中表示，工业生产持平，这项评估低于上个月。日本政府在7月报告中维持整体评估不变，称经济处在逐步复苏之中，得益于消费者支出及资本支出计划强劲，但亦强调中国经济成长放缓是潜在风险。

--日本央行：一些委员担心刺激效果可能正在减退--会议记录

日本央行周二公布的6月政策会议记录显示，几名委员表示央行的大规模刺激措施的效果可能正在减弱。这表明并非所有委员都和央行总裁黑田东彦一样，对能够达成2%通胀目标持乐观看法。包括前市场经济学家木内登英在内的悲观派不是十分相信，在QQE提振通胀率之际，当前刺激措施仍足以将债券收益率(殖利率)维持在超低水平，鉴于长期利率已暂时升至0.5-0.6%区间，QQE计划的效果可能正在减弱。

--澳洲央行：维持利率稳定是适宜的，需较低汇率助均衡增长--会议记录

澳洲央行表示，本月维持利率在历史低位是适宜的，并暗示政策前景稳定。会议记录重申，需要较低的汇率帮助实现均衡增长。央行称澳元兑美元虽然已经跌至六年低点，但兑一篮子货币的跌势却温和一些，澳元汇率目前对实现经济均衡增长的扶助不及正常情况，进一步贬值既有可能也有必要。

--新加坡今年核心通胀率料在预估区间低端--金管局

新加坡金管局表示，今年整体与核心通胀率预计都将处在其稍早预期区间的低端，但预计物价将在2016年加速上涨。金管局称，核心通胀率料处在其预计的0.5%-1.5%区间下半段。金管局局长孟文能表示，新加坡“并未陷入通缩”，因为物价并非持续普遍的下跌。

重要企业财报：

--德国商业软件商思爱普(SAP)第二季业绩喜忧参半，新款低利润云软件的网络销量大增，因而营收超过预期，但获利却降至预估区间最低端的水平。

--瑞士制药商诺华制药第二季核心净利逊于预期，维持2015年财测不变。

[市场摘要]

--日本股市：升至近四周高点，受企业财报憧憬提振

日本股市日经指数周二升至近四周高点，因市场愈来愈看好企业公布的第一季财报表现可望亮眼；而中国股市上涨也支撑此间市况。日经指数收高0.9%，报20,841.97点，为6月24日以来最高收位。东证股价指数涨0.7%至1,673.88点。

--中国股市：沪综指收升四连涨，题材股走势活跃存量资金博弈加剧

中国股市沪综指继续收升，连续第四日上涨。分析师指出，今日题材股走势较为活跃，但4,000点附近多空争夺依然激烈。在增量资金入市谨慎及技术面面临多项重要指标压制的背景下，市场可能维持存量资金博弈格局，个股分化或进一步加剧，预计短线继续震荡。沪综指收报4,017.675点，涨25.565点或0.64%。上证A股今日成交6,420亿元人民币，上日为6,837亿元。沪深300指数收报4,166.01点，涨0.13%。

--香港股市：收高，内地股市表现平稳激励投资者

香港股市收高，内地股市表现平稳激励投资者。恒生指数升0.5%，至25,536.43点。恒生国企指数上涨0.8%，报11,871.54点。电信类指数上涨，金融股亦上涨。

--汇市：美元受升息预期提振而继续走高，商品货币暂获喘息

美元在经过一周的上涨后继续累积上行动能，因有关美联储升息的预期升温，推动美元兑日圆触及五周高点，美元指数亦创下三个月高位。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德的讲话给美元带来提振。布拉德周一对Fox Business network表示，美联储9月升息的可能性高于50%。0848GMT，欧元/美元报1.0848美元；美元/日圆报124.34日圆。

--欧元债市：债券赎回令资金泛滥，公债收益率走低

欧元区公债收益率(殖利率)走低，由于债券赎回令市场充斥资金，但可吸纳资金的新债供应却不多，交投因假期因素而趋淡，央行买盘挑大梁。投资人亦关注美元走强及原油供给强劲造成油价续跌，这令通胀停滞的疑虑再起。0815 GMT, 德国10年期公债收益率下跌2个基点，至0.69%，离近两周低点不远。意大利和西班牙10年期公债收益率下跌1-2个基点，分别至1.92%和1.89%。

--国际油市：油价下跌，因美元走强且石油供应充足

油价小跌，受累于美元走强，及原油和油品依然充沛的供应。伊朗达成核协议后，市场对该国石油供应增加的预期，及担心中国及欧洲经济忧虑将打压需求，令本月油价承压。0828GMT，9月布兰特原油下滑0.13美元，报每桶56.52美元，本月迄今累计下滑约7美元。美国8月原油期货下跌0.24美元，至每桶49.91美元。

--全球金市：金价虽止跌持稳，但人气依旧偏空

金价在五年低点略上方持稳，不过继上日挫跌4%后，投资者预计金价将进一步下跌。金价在周一录得2013年9月来最大跌幅后，目前在略高于1,100美元关键支撑位的上方交投，交易商和分析师称，若跌破此位，可能导致金价进一步下挫。0838 GMT，现货金升至每盎司1,107.51美元，此前一度低见1,096.65美元。美国8月期金下滑0.3%至1,105.50美元。

--金属期市：伦敦期镍跳涨，此前中国数据显示镍进口量大增

伦敦金属交易所(LME)期镍跳涨，此前中国贸易数据显示6月未锻压镍进口同比上升244.05%，令市场预期供应短缺之势可能最终将开始产生影响。至0845 GMT，伦敦金属交易所指标期镍跳涨1.5%报每吨11,875美元，上海期镍涨3.25%。伦敦期铜亦加快涨势，因中国6月铜进口持稳，尽管需求增长放缓。LME期铜攀升0.9%至每吨5,529.50美元。上海期铜上升0.35%。(完)

(整理 汪红英；审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。