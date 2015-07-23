《路透晚报》--7月23日

图为上海一家券商营业部内的一名股民在看股票信息。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊总理赢得议会对第二轮改革计划的支持

希腊议会周四轻松通过第二轮改革计划，这是启动金援谈判的前提。此前希腊总理齐普拉斯在赢得议会投票支持方面，面临其所在左翼激进联盟党(Syriza)反对派的反对。

这份改革计划包括司法和银行业改革。希腊议会300名议员中，有230名议员投票支持该计划，归功于亲欧反对政党的支持。但左翼激进联盟党的149名议员中，投票反对该计划或弃权的有36名，该数字低于上周对第一轮改革投票时的39名。

--日本6月出口大增，但中国因素令前景蒙阴

日本6月出口创五个月以来最快增速，因汽车和电子产品销售提升，但关于中国经济放缓会在未来冲击日本出口的担忧情绪依然存在。6月出口较上年同期增长9.5%，低于路透调查分析师预估中值增长10%。5月出口同比增长2.4%。日本6月对最大贸易伙伴中国的出口较上年同期增加5.9%，5月为上涨1.1%。

--英国6月零售销售意外较前月下滑0.2%

英国6月零售销售意外下滑，因消费者减少购买家用品。第二季零售销售值按年增幅创逾两年来最低。6月零售销售量较前月下滑0.2%，较上年同期增长0.4%，为2014年9月以来最低按年增幅。

--新加坡6月CPI较上年同期下降0.3%，连续第八个月下滑

新加坡6月消费者物价连续第八个月按年下滑，若经济成长逊于预期，这可能提供央行宽松政策的空间。官方数据显示，新加坡6月消费者物价指数(CPI)较上年同期下降0.3%，与路透调查预估一致。核心CPI按年上升0.2%，高于市场预估的上升0.1%。

--澳洲第二季企业信心指数创九个月高点，现况指数亦上升--调查

澳洲第二季企业状况好转，营收和利润率均提高，调查发现，除了矿业以外企业信心均转为正面。澳洲国民银行对逾900家公司的季度调查显示，第二季企业信心指数升至正4，高于前季的0，并创九个月最高。企业现况指数升1点至正4，高于长期平均水准正1。受访者还乐观认为，企业信心将在未来三至12个月内持续改善。

--瑞信第二季获利11亿瑞郎，高于市场预期

瑞士信贷第二季获利高于市场预期。瑞士信贷称，第二季实现净获利11亿瑞郎(11.5亿美元)，路透调查分析师的预估均值为7.83亿瑞郎。瑞信上年同期为亏损7亿瑞郎，受2014年5月与美国当局就避税指控达成的和解罚款影响。

--其它重要企业财报

* 戴姆勒第二季营业利润增长54%，新推出的豪华车型助其抵御住中国销量放缓的影响，并提高了奔驰(宾士)车业务的利润率。整体经调整后的未计利息、税项之利润(EBIT)升至38亿欧元，远高于路透调查的分析师预估33.1亿欧元。

* 韩国现代汽车第二季净利较上年同期下降24%，为连续第六个季度获利下滑，受美国和中国等海外市场销售低于预期冲击。4-6月当季净利从上年同期的2.2万亿(兆)韩元降至1.7万亿韩元，与汤森路透I/B/E/S访查的14位分析师预估均值一致。第二季营收为22.8万亿韩元，高于预估的22.5万亿韩元。

* 联合利华第二季营收高于预期，受家庭及个人保健业务增长推动。第二季基本营收成长2.9%，分析师平均预估为成长2.6%。上半年营业利润38亿欧元(41.5亿美元)，大致符合分析师估计。

* 瑞士制药商罗氏上半年营收较上年同期增长3%，略高于预期，因旗下肿瘤药物的市场需求帮助抵消强势瑞郎的拖累。罗氏上半年集团营收为236亿瑞郎(246亿美元)，核心每股盈余(EPS)下降5%至7.22瑞郎。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数上涨，因企业获利乐观且旅游业兴旺

日本股市周四上涨，受国内企业获利乐观的情绪所提振。零售、铁路和接待服务业的公司表现强劲，因周三有报告称海外访日旅客量在今年上半年达到纪录高位。日经指数收涨0.4%至20,683.95点。东证股价指数上涨0.6%至1,664.88点。

--中国股市：沪综指收升2.4%连六涨，次新股走势活跃市场风险偏好提升

中国股市沪综指收升2.4%至逾三周新高，并连续第六日上涨。分析师指出，早盘银行、保险和券商等大金融板块走强刺激股指走高，随后次新股大面积涨停迅速提升风险偏好。沪综指收报4,123.92点，涨97.87点或2.43%。上证A股今日成交7,376.1亿元人民币，上日为6,744.6亿元。沪深300指数收报4,250.81点,涨2.25%。

--香港股市：收高，获益于内地市场连六涨

香港股市收高，追随内地涨势，沪综指连续第六日上涨。恒生指数收涨0.5%，报25,398.85。恒生国企指数涨0.9%，报11,834.47点。金融、地产和资讯科技类股均上涨，不过电信类股下滑，中国三大电信巨头领跌。中移动、中国电信和中国联通均告下滑，此前中国政府要求这三家公司在10月底前完成下调宽带费的工作。

--汇市：欧元/美元跳涨，央行降息幅度小于预期推高新西兰元

欧元/美元升破1.10美元，为一周来首见，新西兰元则大涨，因新西兰央行降息幅度小于部份人士所预期。新西兰元上涨1.67%至0.6687美元，脱离7月14日触及的六年低点0.6498。美元兑日圆报123.76，持于一周低点123.57上方。欧元/美元短暂升破1.10美元，因希腊向解决债务危机靠近一步，危机使希腊面临退出欧元区的威胁。

--欧元债市：南欧国家公债收益率下跌，因希腊议会通过第二轮改革计划

意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率(殖利率)下跌，此前希腊议会轻松通过第二轮改革计划，这是启动金援谈判的前提。意大利、西班牙和葡萄牙的10年期公债收益率均下跌3个基点，分别报1.91%、1.96%和2.60%。德国10年期公债收益率下跌1个基点至0.69%。

--国际油市：油价持稳，美国原油期货守于50美元下方

油价持稳，美国原油期货在每桶50美元下方，接近逾三个月低位，美国石油库存上升及美元走强，均打压油价。美国能源资料协会(EIA)公布，美国上周原油库存增加250万桶，市场此前预期为减少230万桶。0822GMT，美国9月原油涨0.39%，至每桶49.38美元。布兰特原油涨0.07%，至每桶56.17美元。

--全球金市：金价脱离五年低点，不过下档风险犹存

金价小幅脱离五年低点，因美元走软，不过温和的涨势暗示，看空的投资者仍未离场。0824GMT，现货金涨至1,104.24美元，周三一度跌至1,086.89美元，为2010年3月来最低。美联储今年稍早将升息的预期亦打压金价。美国8月期金上涨1.13%，至每盎1,103.80美元。

--金属期市：伦铜震荡回升，先前下跌逼近六年低点

伦敦期铜上扬，盘中震荡，空头回补买盘涌现，稍早高盛发布看空预测，带动铜价跌至两周以来低点，逼近六年低位。高盛大幅下调铜价预估，因预计中国铜需求增长放缓及未来三年铜供应增加。0828 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.4%，报5,382.00美元，之前一度触及5,311美元的7月8日以来最低；而7月8日时曾创下每吨5,240美元的2009年以来最低。上海期交所期铜收跌1.2%至39,180元人民币，盘中跌幅一度超过2%。(完)

(整理 汪红英；审校 蔡美珍)

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