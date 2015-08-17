《路透晚报》--8月17日

图为东京一家券商营业机构外屏幕上的日经指数图表以及行人的身影。 REUTERS/Issei Kato

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本第二季GDP萎缩1.6%，恐施压决策者今年稍晚扩大刺激力度

日本经济4-6月环比年率为萎缩1.6%，预估为下滑1.9%，因出口下滑及消费者缩减支出。这一黯淡数据进一步说明日本经济陷入停滞，加大了决策者在今年稍晚扩大货币或财政刺激力度的压力。

--希腊能源部长称，总理齐普拉斯料将推动信任投票

希腊能源部长斯科勒蒂斯周一就政府将寻求信任投票一事发出迄今最强烈的暗示。此前希腊执政党左翼激进联盟党(Syriza)议员在希腊新救助协议问题上发生了分歧。

当在Skai电视台被问及此后举行议会信任投票的可能性时，斯科勒蒂斯又说：“我认为这是不言而喻的，在左翼激进联盟党国会党团受重创后，已为信任投票埋下伏笔。”

--美国政府批准与墨西哥互换石油，原油出口禁令再现松动

美国高级政府官员对路透表示，将首度允许美国原油有限度地销往墨西哥，美国争议性的国内石油出口禁令中又一个获得松绑，创下历史里程碑。

这位官员说，商务部正批准若干申请案件，以出口美国原油来交换进口墨西哥石油。在长达40年的出口禁令中，这类石油互换是几个可能的豁免项目之一。

--LG显示器重金投资OLED，寄望新一代技术助其获得先发优势

韩国LG显示器公布，将把投资重点放在有机电激发光显示器(OLED)上，希望新一代技术能使该公司杀出价格战的重围，并领先于竞争对手。

LG显示器计划到2018年至少投资10万亿(兆)韩元(84.7亿美元)，主要开发用于电视等大件产品、以及用于智能手机和可穿戴设备柔性屏幕的OLED显示器。该公司在声明中称，将努力把OLED的应用范围扩大至标识牌和汽车，并拨出部分投资开发高端液晶显示器(LCD)产品。

--东芝上一财年可能录得净亏损--日经

日本经济新闻报导，在东芝因会计违规操作受到调查后，上一财年业绩预计为净亏损，并可能将2011/12财年的盈利下修为亏损。

报导引述未具名消息人士称，东芝截至2015年3月的会计年度之所以会录得亏损，是因为公司提列了1,000亿日圆(8.04亿美元)减损费用，以反映西屋电气(Westinghouse)核业务和其半导体以及家电业务的疲弱表现。

[市场摘要]

--日本股市：小幅收高，市场摆脱国内疲弱数据以及中国疑虑的影响

日本股市周一小幅收高，此前数据显示日本第二季经济萎缩程度不像预期那么严重，同时由于中国人民币上周意外贬值后企稳，其他主要市场的波动性下降。日经指数收盘上涨0.5%至20,620.26点。东证股价指数亦涨0.5%，收于1,672.87点。

--中国股市：沪综指先抑后扬小幅收升，央企改革板块继续引领市场

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，受证金公司一般不入市操作的表态影响，今日大盘低开震荡，后在煤炭钢铁等国企改革、证金概念板块带领下翻红回升，但接近4,000点附近仍显动能不足。预计短线大盘将继续整理消化结构性估值压力，之后再度震荡上行。沪综指收报3,993.67点，涨28.34点或0.71%。上证A股今日成交6,256亿元人民币，上日为6,466亿元。

--香港股市：恒指收在逾一个月低位，投资者仍担心人民币贬值

恒生指数收跌至逾一个月低点，未受中国大陆股市收涨的影响，有关人民币或进一步贬值的担忧促使投资者将注意力投向本地疲弱的经济。恒生指数下跌0.7%，收报23,814.65点，为7月8日以来最低收盘位。恒生国企指数下跌0.9%，收报10,962.24点，为2014年12月以来最低收位。

--汇市：美元走强，市场摆脱上周人民币贬值冲击

美元兑一篮子货币连续第三日上涨，市场对中国带头搞“货币战争”的担忧减退，交易商关注点转向美国联邦储备委员会(美联储/FED)加息前景。0851GMT，美元指数上涨约0.15%至96.660。

--欧元债市：南欧国家公债收益率下滑，因第三轮希腊援助协议达成

西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率下跌，希腊第三轮救助协议的达成以及中国人民币汇率的企稳，让较低评级的欧元区公债获得支撑。

投资者认为，接下来有关协议在德国和其它国家议会的批准也将没有问题，预计有130亿欧元将在周四拨发给希腊政府，用于偿还即将到期的欧洲央行债务。

欧洲盘初，西班牙10年期公债收益率下跌5个基点，至1.97%。意大利及葡萄牙10年公债收益率跌幅亦类似，分别跌至1.77%及2.38%。

--国际油市：油价跌至近六年低点，受日本经济萎缩与美国钻机数增加拖累

油价下跌至接近六年低点，因日本经济衰退，且美国产油者活跃钻机数连续第四周增加，尽管近期油价下挫。0853GMT，近月布兰特原油期货跌0.57美元，报每桶48.62美元。美国原油期货跌0.67美元至41.83美元。

--全球金市：金价微升，市场仍担心人民币贬值问题

金价微升，继上周人民币贬值后，市场对人民币进一步走软的担忧挥之不去，不确定性或提振黄金的吸引力。0817GMT时，现货金扩大涨幅，报每盎司1,117.90美元。

--金属期市：伦铜下跌，围绕中国经济的担忧仍存

伦铜下跌，交易商关注中国是否有刺激经济的新举动，美元略微上涨拖累了铜价。0856GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.64%至每吨5,132美元，上周五收盘基本持平。上海期货交易所期铜合约下跌0.7%，至每吨39,150元人民币。(完)

(整理 李春喜 审校 张明钧)

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