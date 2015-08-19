《路透晚报》--8月19日

图为越南河内一家银行的员工在清点越南盾，旁边是一叠美钞。 REUTERS/Kham

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本7月出口增长放缓，全球需求显现降温迹象

日本7月出口较上年同期增长7.6%，增幅高于路透调查中分析师预估的5.5%，但仍低于6月的9.5%，这表明全球需求前景可能失去光芒。7月出口增长放缓表明，第三季海外需求可能无法强劲到足以帮助日本国内生产总值(GDP)从第二季的环比年率萎缩1.6%中复苏，因为出口下滑及消费者削减支出，点燃政府是否需要出台更多经济刺激举措的疑虑。

日本内阁官房长官菅义伟周三表示，日本经济仍维持正面趋势，处在温和复苏轨道。

--中国央行今日新增MLF操作，以缓和汇率贬值导致的流动性压力

三位消息人士透露，中国央行今日向部分国有银行、股份制银行及城商行等进行了MLF（中期借贷便利）操作，全部为新增规模；此次操作应意在缓和因人民币贬值而导致的流动性趋紧压力。消息人士指出，本次MLF操作对象基本都是外汇业务规模较大的银行，人民币贬值后的客盘购汇相应也加大了银行购汇压力，并对人民币流动性形成抽离，因此央行出手给予补血。分析人士认为，为降低汇率波动对人民币流动性的干扰，央行后续可能还将使用更多手段进行对冲。

--德国财长朔伊布勒称，必须给希腊重新开始的机会

德国财长朔伊布勒表示，无法保证希腊的第三次救助就能起作用，但他强调，如果不给希腊重新开始的机会是不负责任的。德国议会预计将在周三以绝对多数通过针对希腊的第三轮援助案，尽管梅克尔在本党内部遭遇指责，称她不应该再要求议会援助希腊。

--即将离职的英国央行委员迈尔斯预测利率很快就会上升

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯表示，英国利率可望“很快”升离纪录低位，这将是经济回归更正常状态的迹象。迈尔斯重申他认为8月有理由升息，尽管开会决议并非如此。即将去职的迈尔斯已完成身为MPC委员的最后一次投票。

--越南令越南盾贬值以保护出口，抵消人民币贬值影响

越南周三令越南盾进一步贬值，此为年内第三次贬值，以期支撑本国疲弱不堪的出口业。越南央行还扩大了美元/越南盾汇率浮动区间，为一周内第二次行动，凸显了对人民币贬值可能进一步加剧已然膨胀的贸易赤字的担忧。

中国为越南最大的贸易伙伴。8月11日中国央行将人民币中间价调降近2%，全球金融市场为之骚动，令全球货币战争担忧升级。越南央行将越南盾兑美元中间价调低0.99%至21,890越南盾，并将越南盾兑美元交易区间从2%扩大至3%。

--泰国当局称不确定曼谷爆炸案嫌犯的国籍和行踪

泰国警察总长Somyot Pumpanmuang称，调查人员还无法确定曼谷四面佛寺爆炸案嫌犯的国籍，也不确定他是否仍在泰国。Pumpanmuang称，目前不清楚周二在曼谷发生的小型爆炸事件是否与四面佛寺附近爆炸案有关。

[市场摘要]

--日本股市：受中国股市拖累跌至逾五周低点，但东芝表现亮丽

日本股市周三收于逾五周新低，扩大稍早跌幅，因中国股市下滑令人担忧中国经济的稳定性。日经指数跌1.6%至20,222.63点，为7月13日以来最低收盘水平，也是六周以来最大单日百分比跌幅。东证股价指数跌1.4%至1,648.48点。但东芝表现出色，该公司公布新董事会以改善公司治理之后，股价跳涨7.7%。

--中国股市：沪综指反弹收升1.2%，国企改革板块获拉抬扭转盘中跌势

中国股市沪综指反弹收升1.2%。今日沪综指先抑后扬，早盘一度大跌5%，午盘在国企板块获整体拉抬下扭转跌势，终盘收红。分析师指出，市场大幅震荡但结构性投资机会仍存，存量资金继续博弈。但若量能若无法放大，反弹能否持续有待进一步观察。

沪综指收报3,794.109点，涨45.945点或1.23%。上证A股今日成交5,985亿元人民币，上日为7,214亿元。

--香港股市：恒指四连跌收挫1.3%，中国经济担忧升温

香港股市连续第四日下跌，投资者信心受到一系列围绕中国经济的不利消息打压。恒生指数跌1.3%至23,167.85点，恒生国企指数跌1.2%至10,642.24点。

--汇市：美元下跌，交易员等待美联储升息信号

美元全线走软，投资者在美国公布通胀数据和美联储会议记录之前非常谨慎。该会议记录可能暗示联储下月是否会升息。美国数据好坏不一，且全球经济令人担忧，令人预期美联储升息时机可能推后，导致美元最近几个月涨势停滞。

但多数投资者目前认为，美联储将在年底前升息，最早可能在9月行动。预计英国央行将会跟进加息，这种观点周二增强，因英国核心通胀数据强于预期，英镑贸易加权指数随之升至七年半高点。

美元指数日内下滑0.3%报96.747，欧元兑美元报1.1065。

--欧元债市：债券收益率企稳，全球通胀放缓担忧缓解

欧元区公债收益率继昨日大幅上升之后企稳，昨日上升由英国通胀率意外上升所致，投资者保持谨慎，因其认为如果稍晚公布的美国数据也出现类似情形则将推动美联储很快加息。

欧元区收益率周三保持在较高的水平，虽然中国股市延续近期的向下态势。德国10年期公债收益率持稳于0.64%。西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率均上升1个基点，分别报2.00%、1.81%和2.48%。

--国际油市：油价再跌，因美国即将进入需求淡季

油价继上日走高后再次下跌，因美国即将进入秋季需求淡季，且亚洲主要经济体继续显露放缓迹象。油价周二小涨，因美国经济数据强劲且交易商押注美国原油库存减少。0832GMT，美国原油期货跌0.02美元至42.60美元，布兰特原油期货小升0.16美元，报每桶48.97美元。

--全球金市：金价窄幅波动，静待美联储会议记录

金价窄幅波动，投资人静待稍晚公布的美联储上月会议记录，从中寻找美联储是否最早下月升息的线索。0834GMT，现货金升至每盎司1,122.50美元。美国12月期金小升0.47%，报每盎司1,122.2美元。

--金属期市：伦铜小涨但仍接近5,000美元，中国需求担忧不散

伦铜价格小涨，不过仍距离5,000美元关口不远，接近上日所及六年低点。中国股市企稳，安抚了担忧金融市场大跌的中国空头。不过疲软的中国制造业活动仍在打压铜需求。

0835GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.36%，至每吨5,039.50美元。期铜昨日跌破5,000美元，为2009年7月以来首见，一度低至4,983美元。上海期铜下跌0.6%，报每吨38,750元人民币，不过仍持守在本月稍早触及的六年低点上方。(完)

(整理 杜明霞；审校 张明钧)

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