《路透晚报》--8月21日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国制造业PMI初值创近六年半低点，加剧全球经济增长担忧

中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方；此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。分析人士认为，稳增长仍需宽松政策助力，预计货币宽松延续，积极财政将深入“挖潜”。

市场担心中国经济放缓或影响全球经济增长，投资者纷纷投向公债和黄金以避险，全球股市周五下挫，油价和新兴市场资产也受创。

--欧元区8月企业活动增长意外加快，因降价刺激订单增长

调查显示，欧元区8月综合PMI初值从7月的53.9升至54.1，企业活动增长意外加快，因大幅降价刺激新订单增加，造成企业的未完成订单增加。这次相对乐观的调查暗示，欧洲央行大规模的购债计划和欧元贬值可能终于对增长产生了影响。

此外，德国制造业企业强于预期的增长，帮助该国民间部门8月的扩张步伐加快，意味着德国经济有望在第三季取得坚实的增长。德国8月Markit综合PMI初值从7月的53.7升至54.0。

8月法国民间部门活动连续第二个月走软。在法国经济意外停滞后，该报告加剧有关复苏步伐的忧虑。Markit报告称，法国8月综合PMI初值下滑到51.3，前月为51.5。

--日本8月制造业PMI初值升至51.9，显示扩张速度为七个月来最快

调查显示，日本8月制造业活动扩张速度为七个月来最快，因国内订单增长。这暗示日本经济经历4-6月的萎缩之后，正在进入反弹。Markit/日经日本8月经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)初值升至51.9，7月终值为51.2。

--希腊左翼激进联盟党闹内讧，极左派系出走组建新党

希腊议会一发言人周五称，左翼激进联盟党(Syriza)内部的极左异议人士已脱离该党，将筹组由25名议员组成的新党。新党取名为“人民团结(Popular Unity)”，由前能源部长Panagiotis Lafazanis领导。

希腊保守的反对党领袖梅伊马拉基斯(Vangelis Meimarakis)表示，将试图与目前议会中的各党派筹组一个政府，以避免提前选举带来的负面影响。在总理齐普拉斯周四辞职后，新民主党党魁梅伊马拉基斯正式获得希腊总统的三天委任，筹组新政府。

--日本警告中国勿频繁干预市场，敦促继续迈向市场汇率机制

日本财务大臣麻生太郎周五警告中国不要频繁操纵人民币汇率，称如果中国频繁干预市场，日本将面临如何因应的艰难决定。麻生太郎敦促中国继续将汇率机制转向以市场为主。

麻生还表示，如果中国政府此举是为了转向基于市场的汇率机制，那么日本对此表示欢迎。但他警告称，日本对于中国任何操纵人民币汇率、以给予国内出口商竞争优势的企图保持警惕。

--独家：丰田将向高田对手购买1,300万件气囊气体发生器--消息

知情人士透露，丰田汽车将从规模较小的零部件厂商日本化药购买上千万件气囊气体发生器。丰田正在寻求降低高田产品问题带来的风险。

据直接了解此项交易和另一名了解此事的人士表示，丰田上月要求这家二线供应商扩大生产，从明年7月至2020年向丰田供应超过1,300万件气囊气体发生器。

--朝韩发生交火，半岛局势剑拔弩张

朝鲜向韩国开炮抗议后者的反朝广播宣传后，韩国周四也向朝鲜发射了数十枚炮弹。这是双方10个月以来的首次交火。之后朝鲜没有开火还击，但在信函中警告称，如果韩方不在48小时内停止沿边境的扩音器广播宣传，朝鲜将会采取军事行动。美国称对此表示关切，正在密切关注事态发展。

日本内阁官房长官菅义伟称，日本对朝鲜向韩国开火深表关切。他在新闻发布会上表示：“朝鲜实施挑衅行为时，应自我克制。”

[市场摘要]

--日本股市：跌3.0%创三个半月最低收位，因中国经济放缓迹象增多

日本日经指数周五连续第四日失守20,000点大关，创三个半月最低收位，因有更多迹象显示中国经济减速。日经指数跌3.0%至19,435.83点，为5月8日以来最低收盘点位。一周累计下跌5.3%，为2014年4月以来最大周线跌幅。东证股价指数下跌3.1%，收报1,573.01点，周线为下滑5.5%。

--中国股市：沪综指收跌4.3%创一个半月新低，本周下跌11.5%为七周来最大

中国股市沪综指收跌4.3%，创一个半月新低。分析师指出，受隔夜美股大跌影响及8月PMI初值数据创新低冲击，沪综指继续缩量重挫，投资者风险偏好大幅下降，信心溃散，恐慌性抛压不断，预计大盘短线或继续下探7月低点。

沪综指收报3,507.744点，跌156.547点或4.27%，本周累计下跌11.5%为七周来最大。上证A股今日成交4,498亿元人民币，上日为5,006亿元。

--香港股市：收低1.5%创四年来最大周线跌幅，因有关中国疑虑加深

香港股市连续第六日下跌，降至14个月低点。指标恒生指数创出近四年来的最大周线跌幅。关于中国经济形势恶化的担忧，打压全球股市下滑。恒生指数收盘跌1.5%至22,409.62点，恒生国企指数跌2.0%至10,195.05点。恒生指数周线下挫6.6%，为2011年以来最大单周跌幅。

--汇市：美元下跌，中国数据催生避险需求

美元兑一篮子主要货币触及近八周低位，中国公布更多利空经济数据后，令市场进一步怀疑美联储是否能在下月加息。市场本来预期美联储最快可能9月升息，因美国经济继续稳健成长。但最近中国发布的疲弱数据、商品价格下跌以及美国通胀数据不甚强劲，已经促使多数投资者放弃9月升息的押注。

欧元兑美元触及两个月高点1.1295，因避险情绪使投资者买回欧元。美元指数跌至95.4，为6月30日以来最低。美元兑日圆跌至六周来最低的122.81日圆。

--欧元债市：德债收益率降至三周低点，中国PMI疲弱且希腊总理辞职

德国公债收益率下降，希腊料将提前选举提振避险资产需求，而中国8月制造业活动大幅萎缩也损害全球增长和通胀前景。德国10年期公债收益率下跌2个基点，至0.56%，为三周低点。10年期西班牙、意大利、及葡萄牙公债收益率皆上扬1个基点，分别报2.01%、1.84%及2.61%。

--国际油市：油价重拾跌势，可能创出29年来最长的周线连跌

油价重拾跌势，受累于全球股市下跌以及中国制造业活动急剧收缩。美国指标油价或出现1986年以来最长的周线连跌。主要指标原油价格都在六年半低点附近，美国原油料连续第八周下跌，周线下跌持续时间为1986年以来最长。0830 GMT，美国10月原油期货跌0.37美元，报40.95美元。布兰特原油最近八周料第七周下跌，跌0.54美元，报46.08美元。

--全球金市：现货金价创六周最高，中国经济忧虑刺激避险买需

现货黄金价格创7月初以来最高，疲软的中国制造业数据加剧了市场对中国经济可能大幅放缓的担忧，刺激了黄金避险买需。

0831GMT时报每盎司1,152.40美元，稍早一度触及7月7日来最高1,168.40。本周迄今金价有望累计上涨逾4%，为1月中以来最大单周涨幅。美国期金微跌0.06%，报每盎司1,152.5美元。

--金属期市：伦铜料在中国因素拖累下七周连跌，暂守住5,000关口

伦敦期铜重启跌势，料将录得第七个周线跌幅，因中国疲弱的制造业数据加剧对该国经济恶化的担忧，但铜价暂时守住5,000美元支撑位。

0835GMT，LME三个月期铜下跌1.8%，至每吨5,027.00美元，回吐上日2.7%的涨幅，该合约有可能录得近3%的周线跌幅。上海期铜收涨1%，至每吨38,940元人民币。(完)

(整理 杜明霞；审校 张明钧)

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