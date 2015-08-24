《路透晚报》--8月24日

图为在罗马拍摄的一枚欧元硬币。 REUTERS/Tony Gentile

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国A股跌逾8%，全球风险资产全线溃退

未能等来周末“降准”的特效药后，中国股市沪综指周一跌逾8%，加剧投资者对中国及全球经济放缓的担忧，纷纷撤出高风险资产。

亚洲股市创三年低点，亚洲新兴市场货币周一跌至数年来最低。作为避险资产的公债以及日圆反弹。美元受创，原油及铜价创六年半低位。美国10年期公债收益率触及2%，德国公债收益率跌至近三个月最低。

--OPEC更加担忧油价跌势，但仍排除减产可能

石油输出国组织(OPEC)部分海湾成员国对近期油价意外大跌感到担忧，但他们认为OPEC改变防守市场份额政策的可能性不大。尽管如此，包括来自海湾成员国的OPEC代表指出，中国仍在买进并囤积原油，他们预计全球需求成长强劲应可促使油价在明年站回60美元。

--希腊主要反对党尝试筹组政府失败，交回组阁权

希腊总理齐普拉斯及内阁上周辞职后，主要反对党新民主党未能在三天期限内完成组阁，新民主党党魁梅伊马拉基斯(Vangelis Meimarakis)周一将组阁权交还希腊总统。

希腊总统帕夫洛普洛斯(Prokopis Pavlopoulos)预料接下来将授权左翼领导人拉法赞尼斯(Panagiotis Lafazanis)组阁。左翼激进联盟党(Syriza)的极左派系上周脱党成立新政党Popular Unity后，拉法赞尼斯的所属政党为希腊议会第三大党。

--英国工业联盟上调增长预估，对英国央行加息时间预期也提前

英国工业联盟(CBI)称，今年以及2016年英国经济增长将较先前预期的更加强劲，CBI也把其对英国加息的预期时间提前。

CBI称，2015年英国经济将增长2.6%，2016年增长2.8%，均高于CBI在6月时的预估。在此背景下，且有鉴于英国央行官员近期发表更强硬的谈话，CBI预计央行将于2016年第一季升息，而非先前所预估的2016年第二季。

--日本首相称鉴于油价大跌，可接受央行难以在期限内达成物价目标

日本首相安倍晋三称，鉴于油价大跌，可以接受日央行没能在约两年期限内达成2%的通胀目标。安倍晋三对国会表示，“油价下跌有利于日本经济，我们接受日央行对于在期限内难以达成物价目标的解释。

--韩国总统称除非朝鲜道歉，否则将继续反朝广播宣传

韩国总统朴槿惠表示，朝鲜(北韩)在朝韩会议上就本月伤及韩方士兵的军事“挑衅行为”做出道歉至关重要。韩国和朝鲜目前仍在就这场危机进行马拉松式的谈判。

这次双方紧张局势始于本月稍早，当时两名韩国士兵在双方边境因踩到地雷而受伤，但朝鲜否认埋设地雷。几天之后，朝鲜开始在边境进行扩音器广播宣传。上周四双方冲突升级，朝鲜向韩国发射四发炮弹，韩国也向朝鲜发射了29枚炮弹。

--泰国警方称周一在曼谷发现并拆除了一枚炸弹

泰国警方称，他们在首都曼谷发现并拆除一枚炸弹。上周一曼谷发生爆炸事件，导致20人丧生。

警方爆炸品处理团队指挥官Kamthorn Aucharoen告诉路透，周一下午接到报告称在曼谷主干道附近发现炸弹，他前往检查并发现了炸弹。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌逾4%至六个月低点，中国经济担忧引发卖压

日本股市周一录得逾两年来最大单日跌幅，日经指数跌至六个月低点，因关于中国引领全球经济放缓的担忧加剧。日经指数收低4.6%至18,540.68点，去年10月以来首次跌破200日移动均线。东证股价指数下跌5.9%至1,480.87点，成交额自3月以来首次突破4万亿(兆)日圆。两者都比今年早些时候触及的数年高位下跌了10%以上。

--中国股市：沪综指收跌8.5%至逾半年新低，单日跌幅为八年半最大

沪综指收跌8.5%至逾半年新低。分析师指出，受上周欧美股市大跌，全球市场避险情绪升温，中国经济数据持续低迷以及技术图形破位多因素影响，沪综指缩量暴跌，市场信心严重受挫。预计大盘短线或继续下探寻底。

沪综指收报3,209.905点，跌297.839点或8.49%。上证A股今日成交3,579亿元人民币，上日为4,498亿元。沪深300指数收报3,275.53点，跌8.75%；沪深300指数期货主力9月合约收报跌停，成交1,375,346手。130亿元额度的沪股通净买入82.62亿元。

--香港股市：大跌逾5%，连跌第七日

香港股市连跌第七个交易日，主要股指跌逾5%，受全球市场波动和中国经济相关担忧加剧所拖累。恒生指数大跌5.2%，至21,251.57点。恒生国企指数下挫5.8%，至9,602.29点。[.HKCN]

--汇市：日圆兑美元创三个月新高，欧元探向1.15美元

日圆欧洲盘初上涨1.3%至三个月高点，因在中国经济放缓及全球通缩疑虑升温之际，风险偏高资产抛盘加剧。美元兑日圆跌至120.25，创5月中以来新低，日内下跌1.35%。

欧元上涨0.9%至1.1490，稍早曾升至1.1499，创逾六个月来最高，欧元同时受到以欧元融资的利差交易平仓推助。

--欧元债市：德债收益率下跌，因中国增长放缓担忧促使投资者避险

德国公债收益率跌至近三个月最低，因市场担忧中国可能引领全球经济放缓，促使投资者撤出股票等风险资产。指标10年期德债收益率在早盘下滑5个基点至0.53%，为6月1日以来最低。希腊、葡萄牙、意大利和西班牙的10年期公债收益率各自上涨4-6个基点。

--国际油市：布兰特与美国原油均创六年半低点

布兰特和美国原油期货双双创下六年半新低，分别跌破每桶45美元和40美元的最新支撑位，因投资者担忧在全球供应过剩的背景下，中国经济放缓将导致需求疲软。0833GMT，布兰特原油期货下跌1.35美元，报每桶44.11美元。美国10月原油期货跌1.28美元，至每桶39.17美元。

--全球金市：金价走升，中国经济忧虑导致多国股市重挫

金价盘旋于近七周高点，因对中国经济放缓的疑虑提振避险资产。0835GMT，现货金跌报每盎司1,157.46美元，稍早触及高点1,165.11。美国12月期金跌0.2%至每盎司1,157.20美元。

--金属期市：伦敦期铜和期铝触及六年低位

伦敦期铜和期铝续跌，都触及2009年以来最低，市场对于全球最大的工业金属消费国--中国的经济放缓深感忧虑。0836GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌2.53%，报每吨4,927美元，稍早一度创2009年7月以来最低4,903美元。期铝下滑1.55%至每吨1,524.00美元，稍早曾跌至1,521美元。(完)

(整理 张涛；审校 张明钧)

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