《路透晚报》--8月25日

图为日元和美元现钞。 REUTERS/Shohei Miyano

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日圆近日涨势“强烈”，不利于经济--财相麻生太郎

日本财务大臣麻生太郎警告市场人士不要进一步大幅推高日圆汇率，称日圆兑美元隔夜暴涨对经济而言是“强烈”且不受欢迎的。麻生表示，虽然20国集团(G20)和七国集团(G7)并未马上计划采取协同行动来应对当前市场动荡，但全球金融当局相互会经常就市场走势进行沟通。日本共同社报导，执政党高官呼吁政府追加财政预算以因应全球股灾。

--德国第二季GDP环比增长0.4%，出口虽旺但投资不振

德国第二季出口强劲增长，超越了进口的增速，带动该国经济在该季增长0.4%。工业企业的前景受到订单满载的支撑，但第二季投资较为低迷，而随着全球经济增长放缓疑虑加剧，整体前景蒙上了一丝阴影。

此外，德国经济智库Ifo公布德国8月IFO企业景气判断指数为108.3，高于路透调查预估的107.7，现况及预期指数分别报114.8及102.2，均高于预期。

--韩国6月当季家庭信贷同比增长9.1%，创近四年最快增速

央行数据显示，韩国4月-6月当季家庭信贷创下近四年来最快按年增速，在处于纪录低位的利率环境下连续第二个季度加速增长。6月当季包括贷款和其他信贷在内的韩国家庭信贷较上年同期增长9.1%。

--希腊拉法赞尼斯获授权组建政府，但坦言不会成功

希腊反对达成新救助计划的左翼激进人物拉法赞尼斯获得总统授权，尝试组建新政府；不过他很快承认不会成功。这预示着希腊将提前选举。如果拉法赞尼斯在三天内无法组阁，希腊总统则会任命看守总理并宣布30天内进行选举。

--孟山都提高对先正达的收购报价至470亿美元--消息人士

一位知情人士称，孟山都已将对瑞士先正达的收购报价提高至约470亿美元。这位人士称，孟山都已将其收购报价从每股449瑞郎提高至470瑞郎。该公司希望将其全球领先的种子业务与先正达的种子及杀虫剂业务整合起来。先正达一位代表对路透表示“无可置评”，而孟山都的发言人拒绝发表评论。

--朝韩达成协议，缓和紧张局势

朝鲜与韩国经过两天多的谈判，于周二凌晨达成协议，结束了因交火导致的朝鲜半岛紧张局势。按照协议，朝方对近期韩朝非军事区发生地雷爆炸炸伤韩国士兵事件表示遗憾；韩方同意停止反朝广播宣传活动。

朝鲜还同意解除之前宣布的准战时状态。朝韩联合声明称，双方将举行后续谈判，商讨改善两国关系等一系列事项。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数震荡下挫4%，创2月10日以来最低收位

日本股市周二在震荡交投中连续第六天收低，盘中围绕平盘上下波动，尾盘时回落，受中国经济放缓担忧打压。日经指数收跌4%至17,806.70点，为2月10日以来最低收位。大盘交投区间超过1,000点，可谓是逾两年来最大日交投区间。东证股价指数收低3.3%，报1,432.65点，成交量报4.924万亿日圆，是均量的两倍，且为11月4日来最高。

--中国股市：沪综指收跌7.6%至近八个半月新低，连续第四日下跌

沪综指收跌7.6%至近八个半月新低，连续第四日下跌，3,000点整数关口尾盘失守。分析师指出，整体护盘力度不强。且连日向下跳空，技术图形破位严重。在量能继续萎缩、外围市场出现止跌回稳迹象之际，预计大盘短线会逐渐减缓下跌力度。

沪综指收报2,964.967点，跌244.938点或7.63%；上证A股今日成交3,576亿元人民币。今日两市跌停个股仍接近2,000只。沪深300指数收报3,042.93点，跌7.10%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,821.6点，跌10.00%，成交2,425,049手。130亿元额度的沪股通净买入80.71亿元。

--香港股市：恒生指数收高中止连七跌，国企指数续挫

恒生指数结束连续七日跌势，随着部分亚洲股市回升，投资人信心好转。但恒生国企指数连跌第八天，受中国内地市场连续第二天恐慌性下挫拖累。恒生指数上涨0.7%，至21,404.96点，恒生国企指数跌0.9%，至9,514.04点。

--汇市：美元兑日圆脱离低点，但围绕中国经济的担忧犹存

美元兑日圆上涨，脱离上日触及的七个月低位，但围绕中国引领全球经济成长放缓的担忧仍令前景蒙阴。0832GMT，美元兑日圆上升1.09%至119.68。欧元兑美元跌0.65%至1.1543。美元指数涨0.46%报93.762。澳元兑美元涨0.53%至0.7191。

--欧元债市：德债收益率弹离三个月低点，因全球市场暂时回稳

随着风险偏好暂时回暖，指标德国公债收益率(殖利率)弹离三个月低点。上日受到中国经济放缓疑虑影响，金融市场全面涌现恐慌性卖压。10年期德国公债收益率上涨5个基点至0.63%，周一触及约0.51%的近三个月低点，因投资者在高评级资产中寻求避险。西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率都持稳。

--国际油市：油价反弹，受益于逢低承接买盘

油价继上日大跌6%之后反弹，获益于交易商逢低承接。0819GMT，美国原油上涨0.83美元，报每桶39.07美元，布兰特原油上升0.92美元，至每桶43.61美元。

--全球金市：现货金在七周高点下方徘徊，美元和股市反弹

黄金徘徊在七周高点下方，股市和美元自昨日的沉重卖压中反弹。0823GMT，现货金跌至每盎司1,149美元。美国12月期金跌0.45%至1,148.40美元。

MKS Group的交易员指出，“当前市场动荡下，金价应能继续守住，然而不太可能大涨，因为市场人士得出售所有资产类别以获得流动性，包括贵金属在内。”另一个可能限制金价上行潜力的是，美联储一位重要官员仍坚持今年升息的看法。

--金属期市：伦铜由升转跌，中国疑虑难消

期铜由升转跌，中国工业活动前景黯淡，且中国股市再度大跌。0844GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌9.5美元，报每吨4,941.50美元。上海期货交易所期铜合约收高1.3%，至每吨38,820元人民币。(完)

(整理 张涛；审校 张明钧)

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