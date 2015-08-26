《路透晚报》--8月26日

图为以股市图表为背景拍摄的欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--汇率波动打乱亚洲成长计划

面对出口不断下降和通缩风险，允许本币逐渐走贬本来是适合亚洲多数国家和地区，但中国突然贬值人民币改变了这一局面。人民币贬值在汇市掀起波澜，不仅乱了本地区汇率管理的方寸，也乱了经济成长策略。从韩国到泰国的央行都推迟降息，结果可能就是经济增长和刺激计划被置于次要位置。降息可能给脆弱货币带来进一步下行压力。

--美联储升息是韩国经济下半年面临的最大风险--央行委员

韩国央行委员Chung Hae-bang表示，下半年韩国经济面临的最大风险是美联储升息。Chung表示，政府和央行正准备应对未来的风险，包括中国经济问题引发的震荡，和来自其他新兴经济体的不确定性。

--澳洲财政政策辩论焦点应放在如何取得经济增长上--央行总裁

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，财政政策的辩论应与如何取得更多的经济增长有关，而不是聚焦在政府预算何时将恢复盈余。“通情达理的人就会懂。他们也会直觉地明白，光靠央行调整利率或以短期财政刺激在明年带动需求，并无法实现我们想得到的增长，到头来只能被迫放弃。”史蒂文斯说。

--菲律宾央行总裁称当前没必要调整货币政策，披索波动不算过度

菲律宾央行总裁泰谭柯表示，该行认为目前没有调整货币政策的理由，除非厄尔尼诺(圣婴)现象加剧，或是全球经济成长大幅放缓。泰谭柯指出，该行未来的政策行动仍将取决于数据表现，同时也将把美联储等主要央行的政策行动纳入考量。

--若中国经济硬着陆，新西兰衰退风险将加大--财长

新西兰财长英格利希表示，如果中国不断放缓的经济出现硬着陆，那么新西兰将面临陷入衰退的更大风险，可能迫使新西兰降息并提高政府支出。英格利希称，中国经济有可能大幅放缓，这将不利于新西兰。他称，政府和央行拥有应对本国经济大幅放缓的数项方案，其中包括降息和放宽政府财政政策。

[市场摘要]

--日本股市：结束六日连阴收高3.2%，逢低买盘吸纳蓝筹股

日本股市周三反弹，逆转连续六日的跌势，因中国股市暴跌后恢复平静，且逢低买盘吸纳银行、大型出口商等蓝筹股。日经指数上涨3.2%至18,376.83点，录得去年10月31日以来最大单日涨幅。东证股价指数上涨3.2%至1,478.97点，JPX-日经400指数涨3.2%至13,316.89点。

--中国股市：沪综指收跌1.3%续创八个半月新低，央行双降作用有限

沪综指收跌1.3%续创八个半月新低，并连续第五日下跌，全天走势震荡。在量能未见明显放大、权重蓝筹未有集体发力的背景下，政策利好恐难扭转股指运行趋势，预计短线大盘继续震荡寻底。沪综指收报2,927.288点，跌37.679点或1.27%。

上证A股今日成交4,608亿元人民币，上日为3,576亿元。沪深300指数收报3,025.69点，跌0.57%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,730.4点，跌3.55%，成交1,785,997手。130亿元额度的沪股通净买入75.00亿元。

--香港股市：收跌1.5%，中国央行双降措施影响短暂

香港股市回吐早盘的涨幅盘终收跌，因中国降准降息引发的兴奋情绪消退，且午后内地股市恢复跌势亦打压此间市场信心。恒生指数收低1.5%至21,080.39点，恒生国企指数下跌0.9%报9,427.93点。

--汇市：美元兑欧元与日圆上涨，中国及欧洲股市续跌

美元兑日圆及欧元上涨。尽管中国宣布宽松措施，中国及欧洲股市仍下跌，多数投资人对全球经济前景感到不安。0842GMT，欧元/美元跌0.29%报1.1481，美元/日圆涨0.53%报119.49，欧元/日圆涨0.26%报137.20日圆。

--欧元债市：德国公债收益率回落，围绕中国降息降准的乐观情绪消退

德国公债收益率下跌，因围绕中国降息降准的乐观情绪消退，且市场焦点重回到油价低迷和通胀前景堪忧之上。德国10年期公债收益率早盘时段下降4个基点，重返0.70%下方。评级较低的葡萄牙、西班牙和意大利10年期收益率均下降1个基点，分别报2.73%、2.10%和1.98%。

--国际油市：原油期货仍接近六年半低点，因中国经济忧虑挥之不去

原油期货微幅上涨，但仍距六年半低点不远，此前中国央行采取措施支撑经济，但供应过剩忧虑抑制了油价升幅。0830GMT时，布兰特原油涨0.13美元，报每桶43.34美元，美国原油期货升0.28美元，至39.59美元。

--全球金市：金价走势挣扎，中国降息后多国股市走高

金价下滑，因中国进一步放松货币政策后多国股市反弹。市场焦点可能重回美国今年升息的可能性，而升息将弱化黄金的吸引力。0828GMT，现货金报每盎司1,136.71美元，料连续第三个交易日下跌。美国12月期金跌0.15%至每盎司1,136.6美元。

--金属期市：期铜重拾跌势，中国降息降准未能驱散需求疑虑

伦敦金属交易所(LME)期铜回落，隔夜上涨逾2%，尽管中国央行降息，但对中国需求前景的担忧挥之不去。0829GMT，三个月期铜下跌1.62%，报每吨4,983美元。其它LME金属价格也下滑，一些金属交投于近期触及的数年低点附近。上海期货交易所期铜10月合约收高0.8%，至每吨38,840元人民币。(完)

(整理 张涛；审校 张明钧)

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