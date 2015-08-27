《路透晚报》--8月27日

图为东京一家券商门前显示屏上的股指图表和行人身影。 REUTERS/Toru Hanai

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--人民币贬值影响之大让中国惊诧，考虑安抚市场情绪

决策圈人士表示，人民币贬值引发全球强烈反响，中国感到非常意外，近期可能严格控制人民币汇率，避免爆发货币战并导致更广泛的金融危机。政府经济学家与政策顾问们表示，中国央行现在努力阻止人民币/美元跌破6.5。中国可能允许人民币随着经济放缓逐步走低。

--商品价格大跌，令新兴市场联系汇率面临考验

大宗商品价格暴跌，使得联系汇率制能否维持下去面临考验，因为保持固定汇率的成本实在高昂。哈萨克斯坦上周放开了本币坚戈汇率，市场臆测香港和沙特阿拉伯等地也可能步其后尘。认为港元与美元联系汇率可能松动的类似押注目前明显增温。不过，虽然香港可能难逃中国经济拖累，但香港仍享有庞大资本流入，今年外汇储备已增加120亿美元。因此，少有人认为香港会取消联系汇率。

--欧洲央行执委称，将应对中国因素及油价对通胀目标的影响

欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特表示，该央行无法达成通胀目标的风险已经增加，若有必要将扩大资产购置计划。普雷特表示，大宗商品价格下滑以及中国经济放缓，阻碍欧洲央行推动通胀重新升向约2%的目标。普雷特的评论让泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数削减曾近3%的跌幅，终场收低1.9%。

--英国8月房价较上年同期的涨幅为2013年中以来最慢

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布，8月英国房价较上年同期的涨幅为逾两年来最慢。Nationwide称，8月房价较上年同期上升3.2%，按年涨幅为2013年6月以来最低，路透调查预估的按年涨幅为3.1%。

--澳洲第二季资本支出较前季下降4.0%，预估为下滑2.5%

澳洲统计局公布，第二季新资本支出经季节调整后较前季下降4.0%，路透调查预估为下滑2.5%。第二季经季节调整建筑资本支出较前季下滑5.6%，厂房及机械资本支出较前季减少1.2%。澳洲2015/16年度资本支出最新估值为1,148亿澳元，前次预估为1,040亿澳元。

--韩国将会“弹性”执行资本管制--财政部长

韩国财政部长表示，政府正在加强监视所有金融市场，假如全球波动性升高，必要时当局将会积极反应，以稳定国内金融市场。企划财政部长官崔炅焕指出，这包括以“弹性”方式执行现有的资本管制措施。他并提出安抚说法，称韩国无需担心资本外逃。

--淡马锡将与MBK合作竞购乐购韩国业务--消息人士

两名熟知事况人士向路透表示，新加坡国有的投资机构淡马锡控股与着重在亚洲投资的私募基金业者MBK Partners合作，竞购英国超市运营商乐购的韩国事业。该项业务估值达60亿美元。根据路透先前报导，竞购对手包括凯雷投资集团。一名淡马锡发言人不愿置评，目前尚无法联络上MBK的发言人。

[市场摘要]

--日本股市：第二日收高，美股反弹及中国市场平静减弱投资者担忧

日经指数周四连续第二日上涨，美股强劲反弹及中国市场保持平静，减弱了投资者对于全球市场持续震荡的担忧。对于美联储下月可能不会升息的预期，也提振人气。日经指数涨1.1%报18,574.44点。东证股价指数涨1.5%至1,500.41点，JPX-日经400指数升1.4%至13,504.86点。

--中国股市：沪综指收升5.3%，金融板块强力护盘收效明显

沪综指收涨5.3%创一个半月最大单日涨幅，金融板块强力护盘收效明显，带领大盘站稳3,000点之上。分析师指出，受隔夜美股报复性反弹、沪股通连三日净流入、央行短期流动性大量投放等利好提振，市场人气有效激活，短线大盘有望开始活跃。

沪综指收报3,083.591点，涨156.303点或5.3%。上证A股今日成交4,036亿元人民币。沪深300指数收报3,205.64点，涨5.95%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报3,030.6点，涨7.32%，成交1,765,248手。130亿元额度的沪股通净买入48.99亿元。

--香港股市：恒生指数大幅收高3.6%，受美国及中国内地股市涨势激励

香港股市创7月9日以来单日最大百分比涨幅，受美股及中国内地股市劲扬带动。恒生指数收高3.6%，至21,838.54点，恒生国企指数大涨4.6%，至9,863.61点。

--汇市：日圆走疲，国际股市上扬提振风险偏好

日圆兑美元走疲，汇市逐渐恢复平静，因国际股市上扬支撑风险偏好，打压避险货币买需。0831GMT，美元兑日圆涨0.3%至120.24。欧元兑日圆也上涨0.2%至135.86，欧元兑美元跌0.13%报1.1300。美元指数升0.25%至95.342。

--欧元债市：公债收益率上升，欧美央行人士的评论提振风险偏好

德国公债收益率上升，因投资者重回风险资产。此前有迹象显示，美国和欧洲央行都准备维持宽松货币政策，以应对中国经济放缓引发的疑虑。10年期德国公债收益率上涨3个基点至0.73%。西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率分别持稳在2.11%、1.98%和2.70%。

--国际油市：全球市场忧虑缓解令油价反弹4%，但前景依然疲弱

国际原油价格上涨约4%，因美国原油库存意外下降，并且全球股市反弹。不过，油市仍然供应过剩，令油价涨幅受限。0825GMT，近月布兰特原油期货涨1.73美元或4%，报每桶44.87美元。美国近月原油合约涨1.58美元或4.1%，报每桶40.18。

--全球金市：金价走稳，因全球股市回升及美联储加息时点或延后

现货金走稳，因全球股市反弹，美国加息时间可能会晚于预期的给予金价支撑。0827GMT，现货金报每盎司1,126.41美元。美国12月期金上升0.1%至1,125.7美元。

--金属期市：伦铜上涨，中国股市反弹给市场注入信心

伦敦期铜在交投更活跃的欧洲盘初上涨，之前中国股市急速反弹，帮助稳定了投资者情绪。澳新银行(ANZ)调降对基本金属的价格预估，尤其是年底目标价，该行将铜价预估削减10%至每吨5,400美元。

0828GMT，LME三个月期铜涨1.28%至每吨4,998美元，进一步脱离周一触及的六年低位4,855美元。上海期货交易所主力10月期铜跌幅不到1%，成为每吨38,890元人民币(6,071美元)。(完)

(整理 张涛；审校 张明钧)

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