《路透晚报》--8月28日

图为上海洋山港内的集装箱货场。 REUTERS/Carlos Barria

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本通胀停滞不前且支出下滑，日本央行持续承压

日本7月全国核心CPI持平上年同期水准，家庭支出则意外下降，对于央行预计经济复苏坚稳将有助于通胀率加速达成2%目标的说法，各界更加怀疑，将使日本央行承受扩大刺激计划的压力。剔除生鲜食品价格但包含油品价格的7月核心CPI，持平上年同期水平。市场预估中值为下滑0.2%。日本7月经物价调整的实质家庭支出较上年同期下降0.2%，与增长1.3%的预估中值形成反差。

--英国第二季GDP确认为较前季增长0.7%，符合预估

英国第二季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.7%，较上年同期增长2.6%，均与初值及市场预期一致。企业投资较前季成长2.9%，创2014年第二季来最大增幅。

--瑞士第二季经济意外成长避开衰退，因进口下降而出口稳健

瑞士经济在第二季意外录得成长，从而避免陷入自2009年以来的首次衰退，反映出瑞士央行取消瑞郎汇率上限的影响并不像最初预想的那么严重。第二季经济较前季增长0.2%，超过了路透调查12位分析师中最乐观的预估。路透调查原本预估第二季料萎缩0.1%。经济增长得益于进口大幅下降，同时手表、珠宝和医药行业的出口稳健。

--希腊最高法院首席法官获任看守总理，任期至少到议会大选

希腊最高法院首席法官Vassiliki Thanou宣誓就职看守政府总理，任期至下个月大选开始前。极左翼联盟总理齐普拉斯辞职后长达一周的政治僵局就此结束。Thanou反对撙节。预计大选中希腊极左翼联盟(SYRIZA)将再度成为国会第一大党。但外界认为齐普拉斯不能获得绝对多数票，需要找到联盟政党，如若失败，将可能举行第二轮选举。

--日本三菱商事收购新加坡奥兰国际的20%股权

新加坡奥兰国际有限公司(Olam International Ltd)表示，日本三菱商事将收购其20%的股权，估值为约55亿美元。奥兰国际由新加坡国有投资机构淡马锡所掌控。

--中国经济和全球化趋势将影响美联储通胀目标的实现

全球金融市场本周大幅震荡，表明中国发生的事件有可能打乱美联储精心制定的政策计划。这波由中国股市崩跌引发的风波也成为一个风险提示：除非其他国家予以配合，否则美联储可能难以实现自己的通胀目标。

全球各国央行官员本周将齐聚杰克森霍尔，参加美联储主办的年度会议，他们可能聚焦于最近市场动荡，全球最大的两个经济体之间的差异以及危机之后什么因素在推动通胀等问题。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘劲升3%，但周线仍下跌

日本股市延续涨势，美国强劲经济数据及美股续升表现，鼓舞投资人信心，中国市场走强进一步化解不安情绪。日经指数收涨3%，至19,136.32。日经指数升越200日均线，为五日以来首见，本周共计下跌1.5%。东证股价指数涨3.3%，收报1,549.80点，周线跌1.5%。

--中国股市：沪综指收升4.8%，个股走势全面激活

沪综指收升4.8%，连续第二日大涨。分析师指出，受隔夜美股大涨和将尽快启动养老金投资等消息提振，今日大盘在军工、石化板块领涨下继续上扬，个股走势全面激活表现活跃，市场信心开始恢复，阶段性底部应已确立。预计大盘短线仍将震荡反弹上行，下一目标位于年线（3,408）附近。

沪综指收报3,232.350点，涨148.759点或4.82%，本周累计下跌7.8%。上证A股今日成交4,738亿元人民币。沪深300指数收报3,342.29点，涨4.26%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报3,186.8点，涨7.46%，成交1,273,891手。130亿元额度的沪股通净卖出24.10亿元。

--香港股市：恒生指数回吐早盘涨幅收跌1%，受获利了结打压

香港股市午后逆转早盘的升势而收跌1%，因上涨引发获利了结。恒生指数下跌1.04%至21,612.39点，恒生国企指数下跌1.1%至9,750.73点。本周恒生指数累计下跌3.6%，为连续第六周下滑。

--汇市：美元指数持稳，强劲的美国GDP数据提供支撑

美元指数持稳，金融市场逐渐恢复平静。美元也受助于强劲的美国数据。这些数据增强了关于美联储可能在今年年底升息的预期。此外，交易商认为月末的再平衡操作可能支撑美元。0855GMT，美元指数跌0.11%报95.503。美元兑日圆跌0.26%报120.72。数据显示日本通胀率跌向零，创两年最慢增速，但日圆对此几无反应。欧元兑美元涨0.44%报1.1292美元。

--欧元债市：德债收益率几无变动，等待通胀数据

德国公债收益率(殖利率)几无变动，投资者等待通胀数据出炉，不轻易对于油价大涨10%表现得过于兴奋。数据可能显示大宗商品价格拖累通胀。0740 GMT，德国10年期公债收益率持平于0.73%。所有其他欧元区10年期公债收益率大致持平。

--国际油市：原油期货持稳，此前因股市反弹而强劲上涨

原油期货持稳，在前日创下逾六年来最大单日涨幅，受助于股市反弹、美国经济成长强劲以及有关尼日利亚原油供应减少的消息。0904GMT，10月布兰特原油期货跌0.45美元至每桶47.11美元；美国原油期货跌0.36美元至每桶42.20美元。

--全球金市：金价料录得五周来最大周线跌幅，数据增强美国升息预期

金价小涨，但料将录得五周以来最大的周线跌幅，因强劲的美国经济数据支撑美联储在近期升息的预期。0846GMT，现货金报每盎司1,128.80美元，但本周迄今下跌2.6%。美国12月期金上涨0.5%至每盎司1,128.0美元。现货银报每盎司14.40美元，本周已经下跌逾5%，为2月以来的最大周线跌幅。

--金属期市：期铜涨多拉回，但股市及油价走强提供支撑

期铜继上日大涨后进一步走软，但交易商表示，亚洲股市连续两日回升及油价上扬，令铜价续获支撑。0845GMT，LME指标期铜跌1.1%至每吨5,083.50美元。上海期货交易所主力10月期铜合约收盘上涨1.8%，至每吨39,390元人民币。(完)

(整理 张涛；审校 张明钧)

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