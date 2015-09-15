《路透晚报》--9月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行维持政策不变，但称新兴市场放缓带来更大压力

日本央行周二一如外界普遍预期，重申其承诺，将继续通过购买政府公债和上市交易股票基金等风险资产，以每年80万亿日圆的速度增加基础货币。但该行表示，新兴市场需求放缓正在给日本经济造成进一步的压力。不过央行没有扩大刺激政策，保留有限的政策选项，用于应对万一美国升息引发全球市场动荡。日本央行还调降了对于出口及产出的评估，称“基本持平”。

--标普上调韩国主权债信评级，从“A+”升至“AA-”

标准普尔把韩国主权债信评等从“A+”调升至“AA-”，称赞该国经济成长强健、对外借款中的短期债务下降且银行业者的外债下降。标普在声明中表示，“未来三至五年，韩国将保持优于多数发达经济体的经济成长表现”，并称韩国短债下降及其银行的外债减少，降低了外部融资条件严重恶化的风险。

--英国8月通胀率降为零，受油价颓势压制

在油价创下年初以来最大跌幅之后，英国8月通胀年率降回零，物价涨势仍远低于英国央行的目标。英国国家统计局表示，8月消费者物价较前月上涨0.2%，持平于上年同期，符合分析师对于通胀率由0.1%略为回落的预期。

--澳洲央行：第二季经济增长疲弱不意外，出现一些改善迹象

澳洲央行9月1日政策会议的会议记录称，第二季经济增长数据疲弱并不令人意外，委员认为一些经济活动指标已经显示出最近数月经济有所好转。“在3月当季的强劲表现之后，6月当季的GDP增长预计较为疲弱，部分由于生产暂时中断导致资源出口量下滑，”央行称。“年底前GDP增长预计仍将低于平均水准，但央行委员承认，有关国内经济活动的多项指标在最近数月已有改善。”

--苹果称iPhone新机开局强劲，首周末预购量料破1,000万部

苹果表示，新iPhone预购订单将有望打破上一代机型去年在上市首个周末创下1,000万部的销售记录。分析师认为，这要归功于纳入中国市场的销量所致。去年iPhone 6和6 Plus在中国的首卖因等待当局审批而推迟。苹果并未公布新款iPhone 6S和6S Plus的预购订单数目。分析师先前预计开卖24小时销量约为450万部，去年上一代机型上市首日销量为400万部。苹果上周六开始接受预购，将在9月25日开始交货。

--巴西政府宣布170亿美元削减支出与增税举措，以填补预算赤字

巴西政府宣布规模共计650亿雷亚尔(169亿美元)的削减支出和增税举措，旨在填补预算赤字。新政中最大的一项举措就是重新开征不受欢迎的金融交易税CPMF。如果这一措施能得到国会通过，则明年将可增加320亿雷亚尔的税收。而大举削减支出将影响医疗和低成本房屋计划、基建投资、农业补贴以及政府雇员的薪资与奖金。巴西政府还降低对化学行业的税收补贴，减少对制成品的出口退税20亿雷亚尔，并将资本利得税率提高至最高30%以增加18亿雷亚尔的收入。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小幅收高，日央行没有出台意外之举

日本股市日经指数周二上涨，日本央行结束为期两天的会议后宣布的决定没有任何出人意料之处，食品类股劲扬，受有关两家大型肉制品加工商将合并的报导影响。日经指数上涨0.3%，报18,026.48点。东证股价指数微幅收低0.01%至1,462.24点。JPX-日经400指数微幅下滑0.04%，收报13,109.25点。

--中国股市：沪综指缩量收跌3.5%，市场信心溃散中小盘个股继续领跌

中国股市沪综指缩量收跌3.5%，市场信心溃散中小盘个股继续领跌。分析师称，虽然证监会隔夜发声，称场外配资清理和股权质押遭强平的规模不大，且午后银行、保险等权重蓝筹续见护盘，无奈当前市场熊市心态浓厚，投资者情绪面尤为悲观，预计短线继续震荡寻底。沪综指收报3,005.172点，跌109.626点或3.52%。上证A股今日成交2,435亿元人民币，成交额创逾七个月新低，上日为3,728亿元。

--香港股市：收盘下跌，尾随中国股市走低

香港股市回吐稍早涨幅收低，中国股市大跌损及人气。恒生指数收跌0.5%，报21,455.23点，恒生国企指数跌0.3%，报9,704.27点。交投清淡，投资者担心中国经济的状况，且美联储本周政策会议前市场氛围谨慎。不过许多人目前预计，美联储几个月内还不会加息。主要板块中，仅有科技股上涨。

--汇市：日圆走坚，因日本央行未扩大刺激方案的规模

日圆全线上涨，此前日本央行并未扩大刺激方案的规模，同时该行总裁黑田东彦维持对日本经济前景的乐观看法。0845GMT，美元/日圆下跌0.63%至119.46日圆，欧元/日圆跌0.71%，至135.04日圆。美元指数跌0.05%报95.203，周一跌至94.913，为8月底以来最低。

--欧元债市：公债收益率持稳，等待美联储利率决定

欧元区债券收益率持稳，在美联储政策会议前，市场谨慎情绪升温。尽管美国可能升息，且希腊即将举行的大选存在不确定性，但欧元区债券保持稳定，这主要受欧洲央行继8月放慢购债速度后重新增加债券购买量支撑。德国10年期公债收益率涨不到1个基点，报0.66%，西班牙10年期公债及意大利10年期公债收益率分别持平于2.13%和1.85%。

--国际油市：油价微涨向47美元，因亚洲需求前景趋弱施压

油价微涨向每桶47美元，受美国库存和产量减少的前景支撑，不过对亚洲需求前景转弱的担忧抑制了价格。市场情报公司Genscape估计，上周美国库欣石油库存下降约180万桶。0849GMT，美国原油上涨0.38美元，报每桶44.38美元；布兰特原油期货上涨0.26美元至每桶46.63美元。

--全球金市：金价持于一个月低位附近，静待美联储会议

金价保持在一个月低位附近，投资者在场边观望，静待美联储本周的利率政策决定。0833GMT，现货金报每盎司1,106.47美元，略高于上周所及的一个月低位1,098.35美元。美国期金交投于1,105.90美元，跌0.16美元。投资者正在等待美联储周四结束会议后发布政策声明，拭目以待联储是否决定近十年来首次加息。

--金属期市：伦铜下跌，因中国担忧挥之不去

伦铜下跌，因围绕中国经济增长势头的担忧重燃，导致股市下跌，并再度引发对全球最大金属消费国--中国需求情况的担忧。0808GMT，伦敦期铜下滑0.95%至每吨5,258.5美元，上日为下跌1.1%。上海期交所主力期铜合约下跌1.35%，报每吨40,320元人民币。(完)

(编译 汪红英；审校 李春喜)

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