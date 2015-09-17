《路透晚报》--9月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中铁国际和XpressWest将组合资公司在美修建高铁

由数家中国铁路公司组成的财团与美国私企XpressWest已建立合作关系，将在美国修建一条高速铁路，此为中国出口高铁技术和进军高利润海外市场的最新一步。中国铁路国际（美国）有限公司和美国私营铁路公司XpressWest周四在联合声明中称，将组建合资公司，加速启动连接拉斯维加斯和洛杉矶的高速铁路项目，该高铁项目的初始启动资本为1亿美元。

--瑞士央行维持指标利率不变，称瑞郎汇价仍然过高

瑞士央行在季度政策会议上维持三个月LIBOR目标区间在负1.25%至负0.25%不变，符合路透调查访问的分析师预期。同时继续对存放在央行的一些现金存款征收0.75%的利率。瑞士央行表示，尽管瑞郎最近稍有贬值，但汇价仍然过强。

瑞士联邦经济总局预计今年瑞士经济增长率为0.9%，前次预估为0.8%，并将2016年瑞士经济增长率预估从1.6%调降至1.5%。

--欧洲央行报告：欧元区增长和通胀风险上升，准备行动推升通胀

欧洲央行(ECB)在其经济报告中称，欧元区经济增长和通胀低于预期的风险上升，但现在断言这是否会危及中期通胀前景还有些过早。报告称，欧元区经济增长将会继续，但速度慢于先前的预估，此外ECB准备采取行动，使通胀持续上升并迈向略低于2%的中期目标。

--智利地震令一些矿区生产中断，供应风险重回铜市关注视线

智利发生强烈地震，令铜市焦点从中国需求转回供应风险。智利的铜产量要占到全球铜供应的三分之一，地震使得该地区的铜矿生产中断。周四早间，铜价扬升至每吨5,440.50美元的八周高位，只因智利8.3级地震导致两家矿商暂停生产。这是2010年以来智利遭遇的最大地震，约有60万吨的铜年产能面临威胁。

--日本8月出口继续放缓，提升央行出台更多刺激措施机率

日本8月出口连续第二个月放缓，这一迹象令人愈发担心，中国经济放缓正伤及日本，并提升了日本决策层将很快出台新刺激举措的可能性。8月3.1%的年度出口增幅低于路透访问的分析师的预估中值4.0%，也不及7月的增长7.6%。出口减速可能提高日本央行出台进一步刺激举措的机率。财务省数据显示，日本8月对最大贸易伙伴国--中国的出口较上年同期减少4.6%，为2月以来首见下滑。

--新西兰第二季GDP同比增幅降至2.4%，矿业和农业反弹

新西兰季度经济自两年低位回升，因农业和矿业出现增长，但新西兰经济同比增速继续放缓，给央行留下进一步降息余地。新西兰统计局公布，经季节调整的新西兰国内生产总值(GDP)第二季增长0.4%，略低于经济学家预计的0.5%，但高于上季的0.2%。当季GDP同比增幅降至2.4%，上季为2.7%，经济学家的预期为2.5%。

[市场摘要]

--日本股市：连续第三日收涨，证券和钢铁类股领涨

日本股市周四连续第三日上涨，受美股继续上涨及中国股市恢复平静提振，市场也在等待美联储政策会议的结果。日经指数收盘涨1.4%至18,432.27点，为9月9日以来最高位。东证股价指数涨1.3%至1,491.91点。

--中国股市：沪综指震荡收跌2.1%，反弹受阻尾盘再度跳水

中国股市沪综指震荡收跌2.1%。分析师称，虽然今日量能小幅放大，但股市整体处于修复性行情中，3,200点附近技术阻力明显压制大盘，且当前资金心态谨慎，昨日尾盘暴涨之后短线获利盘随时伺机出逃，导致尾盘再度跳水，预计短线大盘继续震荡磨底。沪综指收报3,086.061点，跌66.202点或2.10%。上证A股今日成交3,368亿元人民币，上日为2,814亿元。

--香港股市：恒生指数跟随内地股市收低，静候美联储政策决定

香港股市指标恒生指数回吐早盘一度高达1%的涨幅，终场收低，受累于内地股市尾盘走低。与此同时，投资者静候美联储今日稍晚的政策决定。但恒生国企指数设法守在平盘之上。恒生指数收跌0.5%，报21,854.63点；恒生国企指数收涨0.6%，报9,964.17点。

--汇市：美元面临些许压力，美联储决议公布在即

欧元兑美元回升至1.13美元上方，稍晚备受各界关注的美联储决议即将出炉，整体而言各界预期美联储将不会升息。美元兑日圆报120.89，较美国市场尾盘上涨约0.28%。美元指数仅下跌逾0.26%至95.174，远高于周一所及三周低位94.913。

--欧元债市：欧元区公债收益率持稳，美联储公布利率前有大量新债供给

欧元区公债收益率持稳，稍晚美联储将公布利率决定，而在这个时间法国和西班牙却要发售公债。投资者因为警惕美联储10年来首次上调利率，选择进行观望。德国10年期公债收益率上涨不到1个基点至0.78%。欧元区其他公债收益率介于持平至小涨之间。西班牙10年期公债收益率报2.13%，法国10年期公债收益率报1.10%。

--国际油市：布兰特原油一周来首次升破50美元，因美库存下降和产量减少

布兰特原油期货小升至每桶50美元之上，为一周来首见，因美国原油库存下降，及部分生产商产量见顶似乎帮助缓解了严重的供应过剩问题。不过，亚洲经济显现出新的疲软迹象。0834GMT，美国西德克萨斯中质油报每桶46.80美元，较上日收盘跌0.35美元；布兰特原油期货一度高见每桶50.14美元，0834GMT回落至49.47美元，跌0.28美元。

--全球金市：现货金延续涨势，市场翘首以待美联储利率决议

黄金在近一周高位处徘徊，在隔夜市场创下近一个月来最大涨幅后持续上扬。美国8月消费者物价意外回落，削弱了美联储本周升息的预期，带动金价在纽约盘跳涨。0834GMT，现货金小升0.05美元，报每盎司1,119.2美元，接近上日触及的一周高点1,124.30美元。

--金属期市：伦敦期铜触及八周高位，受智利强震消息影响

敦期铜升至近两个月高位，因智利发生大地震后，引发供应受影响的疑虑，但中国经济疑虑挥之不去，令铜价回落。智利外海发生规模8.3地震，智利及秘鲁两大产铜国皆传出海啸警报。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜触及7月22日以来的最高每吨5,440.50美元，但到0841GMT时报每吨5,363.00美元，下跌0.3%。上海期铜盘中一度攀升近2%，但收盘时涨幅缩窄至0.9%，报每吨40,990元人民币。(完)

(编译 汪红英；审校 李春喜)

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