《路透晚报》--9月18日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行：审议委员认同新兴经济体长期将复苏--会议记录

日本央行周五发布的8月会议记录显示，决策官员认同新兴经济体增长疲弱，但较长期而言有望改善。不过会议记录显示，九人委员会中多名委员表示，日本央行必须警惕中国及其他新兴经济长期放缓带来的出口下滑风险。会议记录还显示，委员们在8月会议上维持其乐观看法不变，称日本产出和出口疲弱只是暂时现象。他们并同意，民间消费将走出主要因天气不利而疲弱的情况。

--欧盟若去除对中国贸易壁垒，可能损失最多350万个就业--报告

一份本周提交给欧盟(EU)官员和议员的报告称，欧盟(EU)如果去除针对中国的贸易壁垒，可能最多失去350万个的就业岗位。欧盟和世界贸易组织(WTO)成员国需要决定是否在2016年底给予中国“市场经济地位”。获得市场经济地位会降低欧盟对中国进口商品强行征收反倾销关税的能力。报告的编撰者之一Robert Scott称，进口关税下降，以及反倾销风险减少，将导致中国企业出口产品价格下降近30%。欧盟生产品的损失会使其国内生产总值(GDP)下降1到2个百分点，进而损失170-350万个就业岗位。

--独家：欧元区考虑将希腊偿债支出与GDP之比控制在15%以内

数名欧元区官员对路透表示，欧元区各国政府准备将希腊年度偿债支出与GDP比例长期控制在15%以内，作为减轻债务承诺的部分举措，以帮助希腊经济成长。这意味着如果希腊经济形势艰难，则偿债的名义金额将较低，若经济较强劲，则金额较高。如果未来两个月对希腊改革的查核结果，显示希腊已按债权人要求进行改革，那么欧元区将同意调整贷款的多项规定，以确保希腊偿债成本不超过GDP的15%。

--澳洲央行总裁称经济仍在经历重大调整，资源投资下降或已过半程

澳洲央行总裁史蒂文斯在国会作证时表示，澳洲经济仍在经历重大调整。贸易条件已经下降四年时间，而且较峰值下降了三分之一。资源领域资本支出跟随贸易条件下滑。该领域投资最高曾达国内生产总值(GDP)的8%左右，但有约两年半的时间一直在下降。现在投资下降进程或已走过一半。资源领域出口强劲增长，因投资带动的产能已投产。矿业部门及部分直接相关领域以外，有迹象显示情况极缓慢好转。

--中国五矿资源进入西澳镍矿开发领域

有政府背景的中资矿商五矿资源有限公司正寻求将业务拓展至铜、锌和铅以外的领域，该公司已与一家小公司联手，共同开发西澳Fraser Range的镍矿资源。五矿资源已同意，到2021年在勘探方面出资至多1,400万澳元(1,000万美元)，以获取Segue Resources旗下Plumridge镍项目最多70%的股权。进军镍矿勘探领域，是五矿资源到2020年成为顶级中型基本金属矿业公司战略的一部分。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收挫2%，美联储按兵不动决议引发经济成长疑虑

日本股市周五收跌，中止连续三天涨势，美联储维持利率于纪录低位，引发外界对美国及全球经济状况的疑虑。日本将进入周末连续假期，在此之前，投资人亦不愿建立大仓。日经指数收挫2%，至18,070.21点，本周共跌1.1%。东证股价指数(TOPIX)下跌2%，收报1,462.38点，本周下跌1.2%。

--中国股市：沪综指缩量收升，“清伞”压力下降惟市场依然谨慎

中国股市沪综指缩量收升。分析师称，大盘全日窄幅震荡，个股分化加剧。虽然证监会昨日通知缓解了券商“清伞”的压力，但合规后的信托产品如何运作尚不确定，投资者心态谨慎，美联储暂缓加息的决定则对大盘影响不大。沪综指收报3,097.92点，跌3,086.061点或0.38%。上证A股今日成交2,084亿元人民币，创逾七个月新低。上日为3,368亿元。

--香港股市：收盘上涨，美联储将利率维持在纪录低位不变

香港股市上涨，之前美联储决议维持利率不变，原因是对全球经济疲软感到担忧。由于港元钉住美元，香港的利率必须追随美联储的利率决议，即便二者的经济走势可能不同。恒生指数收盘涨0.3%至21,920.83点，恒生国企指数涨0.6%至10,028.38点。恒生指数本周累计上涨1.9%，但交投波动较大。

--汇市：美元触及三周低点，因美联储将利率维持在纪录低点不变

美元指数触及三周低点，因美联储并未像一些投资者预期的那样，启动近10年来的首次升息。会议声明促使美元全线下跌，兑欧元和英镑均触及三周多低位，兑加元亦跌至四周低点。0843GMT，美元指数跌0.39%报94.209。欧元兑美元涨0.09%至1.1445美元；美元兑日圆跌0.63%至119.32日圆。

--欧元债市：公债收益率下滑，因美联储仍审慎暂不升息

欧元区公债收益率下跌，上日美联储决议维持利率不变，因担心全球经济疲软。欧元区指标--德国10年期公债收益率降10个基点至0.68%，但仍高于上周收盘水平0.66%。低评级的西班牙和意大利同期公债收益率的降幅更大，分别下降11个基点至将近一个月低位2.00%及1.80%。

--国际油市：油价下跌，受经济疑虑和OPEC仍重视市场份额影响

油价下跌，最新迹象显示石油输出国组织(OPEC)将依然更重视市场份额而不是原油价格。0834GMT时，美国西德克萨斯中质油期货报每桶46.54美元，较昨日结算收盘位下跌0.36美元。布兰特原油期货涨0.06美元，报每桶49.15美元。OPEC的关键产油国科威特周四称，油市会自我平衡，但这需要一段时间，暗示尽管油价下跌，其仍支持OPEC扞卫市场份额的政策。

--全球金市：现货金由两周高点下滑，美联储利率决议加深不确定性

现货金由两周高点下滑，回吐过去两天大涨的部分升幅，美联储本周维持利率不变的决定，加深了最终升息时机的不确定性。0836GMT，现货金涨0.8美元，至每盎司1,132.00美元，上日曾升至两周高点1,133.20美元。但金价本周仍有望录得近2%涨幅，结束周线连三跌。

--金属期市：伦敦期铜下跌，美联储推迟加息引发对需求前景的担忧

伦敦期铜下跌，隔夜美联储推迟加息，因全球经济较为低迷。本周铜价周线或将持平，智利矿场在地震后重启，缓解了对供给的担忧。0838GMT，伦敦期铜下滑0.56%至每吨5,359.5美元，上日曾触及八周高点5,440.50美元并小幅收高。上海期交所主力期铜收跌0.9%，报每吨40,710元人民币。(完)

(编译 汪红英；审校 李春喜)

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