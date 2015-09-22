《路透晚报》--9月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚洲开发银行预期今明两年亚洲和中国经济增长率将放缓

亚洲开发银行(ADB)称，亚洲发展中国家的经 济增长率或将逊于此前预期，因中国经济放缓损及需求。ADB并敦促亚洲 地区决策者要强化金融体系应对外部冲击的能力。ADB在2015年经济最新预估中称，目前预期今明两年亚洲经济增长率将分别在5.8%和6.0%，7月时预期为6.1%和6.2%。亚洲2014年经济增长率为6.2%。

--美财长杰克卢敦促中国信守以市场和消费为导向的经济承诺

美国财政部长雅各布·卢在华尔街日报中写道，中国应该重申其迈向市场导向、消费导向型经济的承诺，这符合中国和其他经济体的利益。雅各布·卢表示，中国政府针对购买外国技术设限及其审核外国投资的程序，都让人依旧质疑中国的商业氛围。他并提及对中国人民币政策的担忧。

--英国财政大臣称尽管市场波动，离岸人民币交易需求仍然巨大

英国财政大臣奥斯本表示，尽管近期市场有波动，但投资者对离岸人民币的交易需求依旧巨大，而且未来还会增长。奥斯本希望中国增加在英国的投资，并希望伦敦成为欧洲主要的离岸人民币交易中心。

奥斯本指出，在中国股市动荡后，中国当局仍承诺将实现市场自由化，所以应当得到支持。他在上海证交所发表讲话时还表示，他希望看到英国和中国股市正式连接，从而使两国企业都能从在对方市场融资。

--德国第二季实质薪资创纪录最高涨幅

德国联邦统计局周二表示，德国第二季实质薪资增长2.7%，创2008年开始记录该数据以来的最高涨幅。数据显示，未经通胀调整或名义薪资涨幅最大的是德国东部，而且是在无需专门技能的低薪行业，这表明今年年初开始实施的每小时8.50欧元的最低薪资制产生了影响。

--韩国环境部称，将调查大众和奥迪柴油车的尾气排放情况

韩国环境部表示，将调查大众汽车(福斯)和奥迪柴油车的尾气排放情况，此前大众汽车承认曾在美国操纵柴油车的尾气排放测试。环境部副主管Park Pan-kyu对路透表示，调查将涉及4,000至5,000辆在2014年和2015年生产的大众捷达(Jetta)和高尔夫(Golf)车型，以及奥迪A3。

[市场摘要]

--日本股市：逢假日休市。

--中国股市：沪综指温和放量收升，券商、保险等非银金融领涨大盘

中国股市沪综指周二温和放量收升，券商、保险等非银金融领涨大盘。分析师称，在上周影响市场的诸多不确定性因素明确之后，市场做空动能衰竭，做多情绪回升，惟量能未明显放大，领涨主线尚不明晰，反弹特征仍明显，预计大盘继续震荡上试3,200点。沪综指收报3,185.619点，涨29.079点或0.92%。上证A股今日成交3,046亿元人民币，上日为2,592亿元。

--香港股市：收盘微涨，市场聚焦中美元首会晤

香港股市收盘微涨，受助于全球市场人气好转。投资者聚焦中国国家主席习近平和美国总统奥巴马之间的会谈。恒生指数涨0.2%，报21,796.58点；恒生国企指数跌0.7%，报9,835.39点。

--汇市：美元逼近两周高点，美联储升息押注再度兴盛

美元兑一篮子货币触及近两周高点，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的评论重振美国将在今年稍晚升息的预期。欧元兑美元下跌0.1%，报1.11825。美元指数微涨至96.088，为9月10日以来最高。美元兑日圆跌0.4%，报120.115，但仍远高于周五所及低点119.045。

--欧元债市：欧元区公债收益率下跌，因预计欧洲央行将出台更多措施

欧元区公债收益率下跌，因欧洲央行(ECB)决策者暗示他们准备作出修正，假若市场大幅动荡到了有采取进一步行动的必要，他们将扩大刺激措施的规模。德国10年期公债收益率(殖利率)下降2个基点至0.67%。西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率下跌2-3个基点不等，分别报1.98%、1.78%和2.56%。

--国际油市：油价下跌，因疲弱经济成长态势打压需求前景

原油价格下滑，因交易商在前一交易日油市呈现3-4%的上行波幅后获利了结，而且在供应充足的情况下，疲弱经济成长态势令需求前景蒙阴。0848GMT，布兰特原油期货下跌0.75美元至每桶48.17美元，美国原油期货下跌0.99美元至每桶45.69美元。

--全球金市：金价持稳，因美元及股市上涨打压避险需求

金价在近三周高点下方持稳，维持隔夜疲势，因亚股和美元上涨，且投资人仍担心美国在今年稍晚将会升息。0850GMT，现货金报每盎司1,134.93美元，周一跌0.5%。金价上周曾触及近三周高点1,141.50美元。

--金属期市：伦铜触及两周低点，受供应过剩及需求担忧拖累

伦敦金属交易所(LME)期铜触及两周低点，虽然中国8月铜进口量增加，但不足以影响全球急剧增加的供应过剩，此外对中国金属需求的担忧持续存在。0851GMT，LME三个月期铜跌2.37%，报每吨5,144美元。(完)