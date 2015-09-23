《路透晚报》--9月23日

图为北京市内的办公楼和住宅区。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国财新制造业PMI初值再创六年半新低，亚洲金融市场哀鸿遍野

财新传媒周三公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值数据自47.3续降至47，继8月之后再创2009年3月以来最低水准，当时为44.8。而路透调查对该数据的预估中值为47.5。

数据公布后亚洲股市普遍下跌，0820GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌2.3%，韩国、台湾、澳洲等地股市跌幅都在2%上下。新兴亚币也全面走低，印尼卢比兑美元触及17年低点，受资金流出股市影响；马来西亚马币(林吉特)兑美元跌至近两周低位。

--欧元区PMI报告显示9月企业活动增速放缓，因亚洲需求走疲

Markit对数千家公司进行的调查显示，欧元区9月综合采购经理人指数(PMI)报53.9，低于8月的54.3，路透调查预估为54.1。这显示随着亚洲需求走弱，欧元区企业活动增长在9月放缓，导致新增就业岗位减少，并迫使工厂削减产出，即便是公司进行了逾四年来的首次价格上调。

德国9月企业活动增速略慢于8月，这暗示第三季德国国内生产总值(GDP)将增长0.4%。涵盖制造业和服务业的Markit德国9月综合PMI初值微降至54.3，8月为55.0。

法国9月民间部门经济活动由夏季的迟滞中反弹，制造业产出在连续两个月下滑后恢复增长。法国9月Markit制造业PMI初值上升至50.4，高于分析师预估的48.5；8月为48.3。

--希腊总理齐普拉斯任命察卡洛托斯任财长，以展现对纾困协议的支持

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二任命两位德高望重的纾困谈判代表来领导他的经济团队，力图向小心谨慎的欧洲伙伴国家保证，新任希腊政府不会放弃改革换现金协议。齐普拉斯再次任命察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)担任希腊财政部长，并任命George Chouliarakis担任副财长。

--道达尔缩减资本支出，确认股息无虞

法国大型石油生产商道达尔表示，将进一步降低资本及运营费用，以应付油价偏低景况，但该公司向市场保证股息无虞，这主要拜公司大幅增产之赐。道达尔在伦敦投资人与媒体简报会上表示，自2016年起将资本支出降至200-210亿美元，然后自2017年起降至170-190亿美元；该公司2015年资本支出为230-240亿美元，最高在2013年达到280亿美元。

[市场摘要]

--日本股市：逢假日休市。

--中国股市：沪综指收跌逾2%，受海外股市大跌和经济数据低迷拖累

中国股市沪综指周三收跌逾2%。分析师指出，受隔夜欧美股市大跌以及今日发布的中国财新制造业PMI初值再创六年半新低拖累，沪综指低开后震荡下跌。分析师认为，由于当前仍处存量资金博弈格局，获利回吐加上量能无法有效放大抑制大盘走势，预计后市继续震荡整理。沪综指收报3,115.888点，跌69.731点或2.19%。上证A股今日成交2,571亿元人民币，上日为3,046亿元。

--香港股市：恒指大跌2.3%，受全球股市跌势和中国疲弱数据打压

香港股市大幅收低，受全球股市跌势拖累，还有来自中国疲弱制造业数据的压力。恒生指数收跌2.3%，报21,302.91点；恒生国企指数跌2.7%，报9,570.25点。

--汇市：澳元在中国PMI数据发布后下滑，关注德拉吉讲话

澳元和新西兰元下滑，因最新公布的一份PMI报告再度打击投资者对中国本就脆弱的信心。法国和德国的采购经理人指数(PMI)调查一个略好于预期，一个略逊于预期，受此影响，欧元持平，等待欧洲央行(ECB)总裁德拉吉定于1300GMT在欧洲议会发表的证词陈述。

澳元兑美元跌0.7%至0.7038美元，进一步脱离上周五触及的近四周高点0.7280美元。

--欧元债市：德债收益率持于近一个月低位，中国忧虑加重

德国公债收益率(殖利率)持于0.60%左右的一个月低位，因中国公布的疲弱制造业数据加重对全球经济的担忧，激发对欧元区进一步放松货币政策的预期。德国10年期公债收益率微涨至0.61%，开盘时曾跌至0.59%，触及周二所及的一个月低点。

--国际油市：油价小涨，因美国原油库存下降抵消中国经济放缓的影响

油价企稳，因美国原油库存下降，抵消了中国数据疲软的影响，但分析师表示，由于需求放缓，导致油价自2014年以来下跌一半的供应过剩局面可能会持续。0842GMT，布兰特原油期货上涨0.36美元至每桶49.44美元，美国原油期货上涨0.40美元至每桶46.76美元。

--全球金市：黄金涨至1,125美元附近，大众汽车丑闻打击铂金至六年半新低

金价在连跌两日后上涨，因为中国疲弱的制造业数据使股市受创；铂金跌至六年半新低，因投资者担心汽车产业需求降低。0845GMT，现货金报每盎司1,126.70美元，过去两个交易日累计跌1.3%。铂金每盎司报935.20美元，此前一度跌至925.30美元，为2009年1月以来最低。

--金属期市：伦铜从近四周低点反弹，但对中国的担忧挥之不去

伦铜从近四周低点反弹，因空头获利了结，但未来料将进一步下跌，因之前的一项调查显示，中国制造业活动恶化。0846GMT，LME三个月期铜上涨0.6%，报每吨5,108.50美元。(完)