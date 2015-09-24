《路透晚报》--9月24日

9月23日，美国加州圣迭戈，当地一家大众汽车经销店的大众标识和旁边飘动的美国国旗。 REUTERS/Mike Blake

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家新闻：大众汽车4月的召回信函曾对排放缺陷发出警告

2015年4月，大众汽车(VOLKSWAGEN)美国公司向加州的奥迪和大众柴油车主发信，通知对他们的车辆进行一次“排放系统维修”。 车主被告知，他们须到经销商处更换新的软件，以确保尾气排放获得“优化并高效运行”。

大众汽车并未解释，这样做是为了满足政府监管部门的要求。而对于大众柴油轿车实验室排放测试结果与实际污染程度的差异，监管部门其实已经越来越怀疑。

--路透专访:英国央行副总裁布罗德班特称他并不热衷于支持加息

英国央行副总裁布罗德班特表示，他并不像一些同事那样，接近投票赞成加息，并称英国劳工成本需要更快的增长，才能令通胀率回到央行的目标。他在接受路透采访时表示，英国央行需要在“十分强劲的”国内经济增长和新兴经济体放缓之间求得平衡，对于金融市场推迟英国央行开始加息时点的押注，他并不感到意外。

--挪威央行意外下调指标利率25个基点，为四个月以来第二次降息

挪威央行宣布四个月以来第二次降息，这令多数经济学家感到困惑，挪威目前正在努力应对经济疲软及油价下跌局面。挪威央行将指标利率从1.00%下调至0.75%。接受路透调查的18位经济学家中有12位之前预计，该行会维持指标利率不变，六名经济学家预计该行会降息。

--德国9月IFO企业景气判断指数升至108.5，高于预估及前月

德国经济智库Ifo公布，9月IFO企业景气判断指数为108.5，高于路透调查预估的108.0；企业现况指数为114.0，略低于路透调查预估的114.7；预期指数为103.3，高于路透调查预估101.5。

德国智库IFO经济学家沃拉博称，大众汽车丑闻效应尚未体现在最新公布的IFO调查中，料反映在下次IFO调查中；他并提到，中国经济放缓尚未影响德国出口业，而德国经济看起来比较稳健。

此外，GfK基于对2,000名德国民众的调查显示，10月GfK消费者信心指数从9.9降至9.6，为2月触及9.3以来的最低水平，连续第二个月下滑，也低于路透调查预估的9.8。

--独家新闻：沃尔玛向供应商施压，寻求分享人民币贬值带来的好处

消息人士称，沃尔玛寻求让供应商对中国制造的商品降价，称其应当共享人民币贬值带来的好处。据一位向沃尔玛此举提供建议的咨询师称，近几周沃尔玛的经理们与逾1万家在中国有生产工厂的不同国家供应商联系，寻求让供应商在包括家居、服饰、保健美容品、家电、玩具等主要日用品降价2-6%。

[市场摘要]

--日本股市：收盘重挫2.8%至逾两周低点，机械类股受疲弱中国数据打击

日本股市日经指数周四大跌至逾两周低点，在休市三天后恢复交易时面临中国及美国制造业数据疲软的冲击，其中机械类股受创尤深。日经指数收盘重挫2.8%至17,571.83点，创9月8日以来最低收位，且创下逾三周来最大单日百分比跌幅。

--中国股市：沪综指缩量震荡收升，延续箱体震荡交投谨慎

中国股市沪综指缩量震荡收升。分析师指出，今日沪综指全天走势震荡，交投谨慎成交缩量明显，箱体格局尚在延续。由于板块轮动过快，投资者难以把握机会，且国庆节前增量资金大举入场的概率很低，预计大盘短线维持横向震荡走势。沪综指收报3,142.687点，涨26.80点或0.86%。上证A股今日成交2,311亿元人民币，上日为2,571亿元。

--香港股市：收跌1%，全球需求放缓担忧冲淡内地股市上涨影响

香港股市下跌，因围绕全球需求放缓的担忧抵消了内地股市上涨带来的积极影响。恒生指数跌1%至21,095.98点；恒生国企指数跌1.1%至9,469.81点。

--汇市：挪威央行意外降息，克朗兑美元急跌近2%

挪威克朗跌至13年低点，此前该国央行意外降息，以刺激经济增长。该国主要出口产品--石油价格下跌，对挪威经济影响很大。挪威克朗兑欧元在降息后跌至9.4699克朗，为8月27日以来最低，降息前报9.2952左右。克朗兑美元触及13年低点8.4593克朗，路透数据显示日内下跌近2%。

--欧元债市：德债收益率徘徊在一个月低位，追随股市走势

德国公债收益率徘徊在一个月低位附近，维持与股市的紧密联系。德国10年期公债收益率(殖利率)基本持稳在0.61%。其他欧元区公债收益率持平或小升。

--国际油市：低接买盘扶助油价反弹，上日因汽油库存大增而挫低

油价在低接买盘扶助下，扳回隔夜的部分跌幅。美国汽油库存意外大幅增加且季节性需求偏弱，打压油价上日大跌。0846GMT，布兰特原油回升0.4美元至每桶48.15美元。上日收低1.33美元，报每桶47.75美元。美国原油涨0.48美元至44.96美元。周三收挫1.88美元，结算价报每桶44.48美元。

--全球金市：暴跌后的逢低吸纳推升铂金价，钯金价延续涨势

铂金(白金)价格扳回部分跌幅，受逢低买盘提振，此前连跌四日，因投资者担心，在大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)曝出排放丑闻后，汽车业对铂金的需求将可能受到冲击。主要用于汽油催化剂的钯金则连续第二个交易日延续涨势，触及7月中旬以来最高水平。

0849GMT，现货铂金报每盎司939.99美元；现货钯金报644.75美元，现货金报1,134.56美元。

--金属期市：伦铜小幅反弹；中国担忧抑制涨势

伦铜从四周低点小幅反弹，因对中国需求低迷的担忧重燃，令供应充裕背景下的铜价前景变得更加黯淡。0851GMT，LME三个月期铜上涨0.6%，报每吨5,087.50美元。(完)