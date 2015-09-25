《路透晚报》--9月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本消费者物价在央行启动量化宽松以来首次同比下降

日本核心消费者物价指数(CPI)同比下降，这是两年多前日本央行部署大规模刺激计划以来的首次；因而市场仍预计央行将进一步扩大货币放松举措，推动通胀率加速升向2%的目标。

根据总务省周五发布的数据，日本8月全国核心CPI同比下降0.1%，该指标包括成品油但不包括价格震荡较大的生鲜食品。这与市场预估中值一致；7月数据为持平。

--欧元区8月对间部门放款同比增1.0%，M3货供额增幅不及预期

欧洲央行公布的数据显示，欧元区8月对家庭和企业的贷款略微增加，但M3货供额增幅不及预期。8月对家庭贷款增长1.0%，上月增幅为0.9%。对非金融企业的贷款增长0.4%，亦高于上月的0.3%。M3货供额年率为增长4.8%，低于路透调查预估的增长5.3%。

--法国9月消费者信心指数升至2007年10月以来最高位97

法国国家统计局(INSEE)公布，法国9月消费者信心指数升至97，为2007年10月以来最高水准，而且高于所有分析师预期。该数据在连续五个月走势迟滞后上升3点，8月数据则从93修正至94。路透访问的15位分析师给出的平均预估值为94。预估区间介于94-92。不过，该指数仍远低于长期均值100。

--巴西雷亚尔反弹，央行总裁称不排除动用外储支撑本币

在投资者对巴西经济充满担忧之际，该国央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)誓言要动用手头一切手段遏制本币暴跌。这番话使巴西雷亚尔周四摆脱颓势实现反弹。

雷亚尔兑美元周四稍早一度创下历史新低4.248雷亚尔，在托比尼发表讲话后回升至4.023雷亚尔。托比尼在计划外的新闻发布会上并未排除出售部分外储以平抑外汇市场波动的可能。该国的外汇储备规模为3,710亿美元。

--泰国央行再次下调2015年经济成长和出口预估

泰国央行今年内第三次下调2015年经济成长预估，将经济成长率预期从6月时预计的3.0%下调至2.7%，并称出口将连续第三年萎缩。泰国央行助理总裁Mathee Supapongse在记者会上表示，央行将今年出口增长预估从此前预计的萎缩1.5%下调至萎缩5.0%。

--新加坡8月工业生产降幅大于预期，加大央行放松政策的机率

新加坡8月工业生产降幅大于预期，这加大了该国陷入技术性衰退，以及央行在下月政策会议上进一步放松货币政策的机率。新加坡经济发展局公布的数据显示，8月经季节调整后工业生产较上年同期下降7.0%，接受路透调查的分析师给出的预估中值为下降5.0%。此外，7月工业生产被下修为较上年同期下降6.4%，初值为下降6.1%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数回弹收涨1.8%，日本央行放松政策的希望重燃

日本股市周五从稍早前触及的两周低位反弹回来，因有关日本央行可能最早下个月放松货币政策的希望重燃，投资者纷纷买入地产及金融类股。日经指数上涨1.8%至17,880.51点，稍早曾跌至两周低点17,483.69点；本周仍下跌1.1%。东证股价指数上涨1.9%至1,453.81点，成交量触及两周最高，较均值高出约10%。

--中国股市：沪综指收跌1.6%，IPO重启传闻打击市场情绪

中国股市沪综指收跌1.6%。分析师指出，受近期可能重启IPO的传闻影响，沪综指震荡下行盘中数次跳水，且中秋国庆双节临近，投资者获利了结心态较重，前期大涨的互联网、信息安全等板块资金涌出明显，加剧卖压。预计大盘短线延续震荡调整走势。沪综指收报3,092.347点，跌50.340点或1.60%，本周累计微跌0.18%。上证A股今日成交2,486亿元人民币，上日为2,311亿元。

--香港股市：小幅收涨，但主要股指周线仍下跌

香港股市反弹，但主要股指本周收跌。投资者依然担忧中国经济的健康状况，以及美国货币政策的不确定性。恒生指数收升0.4%，报21,186.32点；国企指数也上涨0.4%至9,512.26点。

--汇市：美元普涨，叶伦讲话表明美联储今年仍可能升息

美元普涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话表明美联储今年稍晚仍可能加息，美元因此有望录得逾两个月最大周线涨幅。美元指数上涨0.5%至96.502，逆转昨日挫到95.458的跌势，本周迄今则已录得1.7%的涨幅，为7月中以来最佳表现。欧元兑美元下跌0.8%至1.1138，远离周四所及的近1.1300水准。

--欧元债市：德债收益率上涨，因美联储主席叶伦称年底前仍可能升息

德国公债收益率上涨，美联储主席叶伦之前表示，只要美国通胀保持稳定且经济足够强劲，那么预计仍将在今年晚些时候升息。西班牙公债收益率也上涨。在周日的加泰罗尼亚地区选举以前，西班牙公债未见任何疲弱。

10年期德国公债收益率追随美债走势，涨6个基点至0.65%，周四曾触及一个月低位。西班牙10年期公债收益率涨3个基点至2.02%，较意大利可比公债收益率高出近0.25个百分点。

--国际油市：油价上涨，中国季节性需求强劲盖过日本疲弱数据的影响

油市周五上涨，因中国季节性需求强劲盖过了日本消费者数据疲弱的影响，但分析师表示，全球经济放缓的前景意味着未来数月油价可能仍将处在低位。0843GMT，布兰特原油升0.04美元至每桶48.21美元。美国原油涨0.21美元至45.12美元。

--全球金市：金价下跌，因叶伦称美联储仍有望年内升息

金价自一个月高位回落，因美联储主席叶伦称有望年内开始升息，此言论推动美元走高。0845GMT，现货金跌至每盎司1,142.70美元。金价周四涨2%，为八个月最大单日涨幅，料连续第二周录得周线涨幅。

--金属期市：伦铜交投淡静，本周料录得近两个月来最大单周跌幅

伦铜在极其淡静的交投中上涨，但料将录得将近两个月以来最大周线跌幅，因中国需求疲弱，未能压制大量铜库存的影响。0845GMT，LME三个月期铜上涨0.23%，报每吨5,062.50美元。(完)