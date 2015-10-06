《路透晚报》--10月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国商务部称，TPP是亚太区重要自贸协定之一，望与其他安排相互促进

中国商务部新闻发言人周二表示，《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)谈判结束，各经济体均表示关注。该发言人称，TPP是当前亚太地区重要的自贸协定之一。中方对符合世界贸易组织规则、有助于促进亚太区域经济一体化的制度建设均持开放态度。

--德国8月工业订单意外下滑1.8%，因非欧元区国家需求减弱

德国8月工业订单意外较前月下滑1.8%，主因非欧元区国家的需求减弱及假期效应，路透调查预估为增加0.5%。德国工厂来自海外的订单减少1.2%，因来自非欧元国家的需求下滑3.7%；同时国内订单也减少2.6%。

--消息人士称，沙特阿美寻求收购中国石油部分资产

据知情人士向路透表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)正在与中国石油天然气集团公司谈判，拟收购中石油的部分营销、零售及炼油资产。知情人士还说，该收购案目前价值估计约10-15亿美元，但最终估值和所出售的资产可能会有变化。一位知情人士说，沙特阿美正在讨论收购中国石油旗下至少一家炼油厂以及近300家零售店。

--大众汽车称欧盟地区有800万辆柴油车装有作弊软件

据路透看到的一份大众汽车提交给德国议会的信件复本，大众称在欧盟有800万辆柴油车装有可在排放测试中作弊的软件。信件日期为10月2日，信中称，使用1.2、1.6、和2.0升版本EA 189型发动机的柴油车将受到影响。

--人民币8月跃居为第四大全球支付货币，超越日圆

环球银行金融电讯协会(SWIFT)指出，8月人民币超越日圆，成为第四大全球支付货币，目前仅次于美元、欧元及英镑。根据SWIFT资料，8月全球的人民币支付额增加9.13%，在全球支付市场占有率达到2.79%的纪录高位。

--香港9月PMI回升至45.7，经营环境继续恶化惟程度放缓

日经香港9月PMI回升至45.7，虽仍处于50.0持平线以下，但已较8月份的76个月低位44.4略见回升，但该数值仍是2009年年初以来的低位之一。月内私营企业产出收缩率虽较上月缓和，但跌幅仍然显着。有近21%受访业者曾经减产，但亦有少于7%企业加大了生产。

--澳洲央行连五个月按兵不动，重申视数据决定是否调整政策

澳洲央行一如广泛预期连续五个月维持利率不变，未给出任何迹象显示短期内可能改变这种稳定的立场。澳洲央行维持隔夜拆款利率于2.0%的纪录低点。央行重申，将视未来即将公布的数据，研判是否需调整当前政策。澳元兑美元两周来首次突破0.71美元，进一步远离上月所及六年半低点0.6892。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1%，投资人冒险意愿回升

日本股市周二上涨，市场冒险意愿回升，因相关国家就跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)达成基本协议，且美联储今年升息的预期转淡。日经指数收高1%至18,186.10点，为连续第二日收在18,000点大关之上。东证股价指数收涨0.8%至1,475.84点，33个分类指数中只有五个下跌。

--中国股市：因国庆假期，中国股市上周四（10月1日）至本周三（10月7日）休市。

--香港股市：收盘涨跌不一，能源股升势提振恒生国企指数

港股收盘涨跌不一，恒指略跌，但恒生国企指数受中石油等能源股涨势拉抬而升高。恒生指数下滑0.1%至21,831.62点，华润创业跌3.1%，令大盘承压。恒生国企指数收高0.5%至9,931.53点。

--汇市：澳元触及两周高点，因央行决定维持利率不变

澳元在主要货币中表现抢眼，因澳洲央行发出的信息显示，其对经济增长面临的威胁并不特别担忧，这打压了对该央行今年将进一步降息的猜测。美元兑日圆小幅下跌，反映出全球市场情绪依然紧张，其他主要货币对大多持平。0900GMT，澳元兑美元上涨0.4%至0.7113美元，此前度触及两周高点0.7120。美元兑日圆下跌0.1%至120.36日圆

--欧元债市：德国公债收益率走低，此前工业订单意外下滑

德国政府公债收益率小幅下跌，此前德国公布工业订单意外下滑，凸显出全球成长的疑虑，并冲击欧洲股市。指标10年期德国公债收益率(殖利率)下跌至0.57%。

--国际油市：亚洲时段大致持平，俄罗斯准备与产油大国讨论油市

原油价格在亚洲盘大致持平，前一交易日大涨，因俄罗斯暗示准备与其他产油大国讨论全球油市。盘中交投清淡，中国交易商因国庆节假期而离场。0833 GMT，布兰特原油涨0.02美元，至每桶49.27美元。

--全球金市：金价接近一周高点，投资者押注美联储推迟升息

黄金持稳在一周高点下方不远，投资者押注疲弱的非农就业报告可能使美联储今年不会升息。不过一些人士警告称，近期获利了结可能打压金价。0823 GMT，现货金报每盎司1,138.10美元。

--金属期市：伦铜持平，交易员未受嘉能可减产影响

伦敦金属交易所期铜持平，因中国一周的国庆长假抑制了交投，虽然大宗商品巨头嘉能可的首席执行官暗示将削减供应，但未能刺激买盘。0806GMT，三个月期铜下滑0.78%至每吨5,136.50美元，回吐上日1.5%的涨幅。(完)