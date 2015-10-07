《路透晚报》--10月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国8月工业生产较前月下降1.2%，降幅为一年来最大

周三数据显示，德国8月工业生产创一年来最大跌幅，暗示德国第三季经济动能可能已减弱。经济部称，8月工业生产较上月下降1.2%，一部分是因为8月期间的夏休天数较多。这是2014年8月以来最大跌幅，表现逊于路透调查预估的成长0.2%。好消息是，7月工业生产上修至成长1.2%，原先为成长0.7%。

--中国9月外储下降速度趋缓，资本流出压力仍存但市场预期走稳

中国9月末外汇储备余额环比减少432亿美元至3.514万亿美元，为连续第五个月下降，但单月降幅较上月已缩减逾一半。显示在美联储货币政策正常化前夕，包括中国等新兴市场仍面临较大资本流动压力，但市场预期已在逐步趋稳，料9月外汇占款和结售汇逆差的情况也会有所缓解，中国资本流出压力减轻。9月末黄金储备为611.89亿美元，8月末为617.95亿美元，黄金储备略降6亿美元。

--英国8月工业生产较上月增长1.0%，优于市场预期

数据显示英国工业生产在7月疲软表现后，8月复苏情况好于预期8月工业生产较前月增长1.0%，较上年同期增长1.9%，同比及环比增幅都优于预估，但制造业产出同比下降0.8%。这推动英镑升至1.53美元上方，创两周高位。

--三星电子第三季获利初估高于预期，股价大涨8.7%

韩国科技巨头三星电子称7-9月当季营业利润可能较上年同期大增79.8%，超过预期。公司股价因而应声大涨。三星电子在监管文件中表示，第三季利润初估为7.3万亿(兆)韩元(约合62.9亿美元)，为两年来首次季度获利增加，且为2014年第一季以来最高。第三季营收初估为51万亿韩元，较上年同期增长7.5%。利润初估公布后，三星电子股价收盘大涨8.7%。

--日本央行维持政策不变，尽管经济出现衰退迹象

日本央行没有扩大刺激计划，即便出口不振和油价下跌威胁到其乐观预期。分析师表示，由于衰退担忧挥之不去，在更加重要的10月30日政策会议上，日本央行可能仍面临放松政策的压力。预计届时日央行可能下调长期经济和物价预估。眼下央行维持乐观展望，认为虽然出口和产出受到新兴经济体成长放缓的影响，但日本经济继续温和复苏。

央行总裁黑田东彦表示，日本经济继续温和复苏，尽管出口和产出受到新兴经济体放缓影响；出口目前可能持平，但未来将温和增长；为实现通胀目标，必要时将毫不犹豫进一步放松政策的立场未变。

--台湾9月CPI年增率今年首度转正，出口连八月衰退

台湾9月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.28%，今年以来首度转正；路透调查预期为跌0.48%，主因蔬果和肉类价格较上年同期为高。不过分析师预估，台湾央行第四季仍可能降息，以拉抬经济表现。

台湾9月出口金额较上年同期跌14.6%，逊于市场预估的衰退11.6%。 也出现连续第八个月衰退。分析师表示，出口低于预期，景气尚未落底，第三季经济成长率可能出现衰退。

[市场摘要]

--日本股市：连续第六日收涨，市场注意力转至央行下次会议上

日本股市周三连续第六个交易日上涨，盘中走势震荡，日本央行在政策会议结束后决定维持政策不变，但这仅仅引发了对该行将在10月30日召开的下次会议上放松政策的预期。日经指数收盘涨0.8%至18,322.98点，创9月17日以来最高收位，也是三个月以来持续时间最长的一次升势。该指数盘中曾一度跌至平盘下方。东证股价指数收盘涨1.2%至1,493.17点。

--中国股市：因国庆假期，中国股市上周四（10月1日）至本周三（10月7日）休市。

--香港股市：恒指收盘大涨3.1%，金融及能源板块劲扬

香港股市大涨超过3%，金融股及能源股表现亮眼，明天将是中国国庆假期之后金融市场恢复交易之日。恒生指数上涨3.1%至22,515.76点，为8月20日以来最高收位，国企股指数上涨4.7%至10,394.79点，创下9月9日以来单日最大涨幅。

--汇市：日圆全线上涨，因日本央行未暗示会进一步放松政策

日圆全线上涨，此前日本央行维持货币政策不变，而尽管近来经济疲软，但该行总裁黑田东彦对经济发表了乐观看法。0831 GMT，美元兑日圆跌0.19%至120.04日圆，从日高120.36回落。欧元兑日圆报134.93日圆。

--欧元债市：德债收益率上升，市场紧盯稍后的10年券标售

德国公债收益率(殖利率)上升，随后将有40亿欧元的10年期公债标售，投资人态度谨慎，因上个月标售公债时，投标额低于计划发行金额。今年德国已有多次公债标售失败，包括7月发售10年期公债。9月和5月的30年期公债标售也未能吸引到足够的投标。10年期德债收益率上涨2.7个基点，报0.62%。

--国际油市：油价突破近来区间后继续上涨，因预测暗示过剩状况缓解

原油期货在亚洲盘的清淡交投中上涨，美国原油上涨逾1美元，之前突破了持续一个月之久的交投区间，因有预测暗示全球供应过剩可能在缓解。0835 GMT，布兰特原油上涨0.9美元，报52.82美元。不过由于中国国庆假期，市场成交量不大。美国原油期货上涨1.05美元，涨幅超过2%。

--全球金市：金价小升，预期美联储将延迟升息

金价攀升至近两周高点，美国更多低迷的经济数据，支持投资者关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟升息至明年的观点。0825GMT，现货金升至每盎司1,149.31美元。金价稍早一度攀升至1,151.20美元，为9月24日以来最高。因主要买家中国仍在假期中，亚洲市况淡静。

--金属期市：伦敦期铜在轻淡交易中上涨，中国假期接近尾声

伦敦期铜在清淡交易中上涨，中国一周的国庆假期接近尾声，而一产业团体则修正其明年供需预期，从原本的供过于求转为预估略为供不应求。0824GMT，LME三个月期铜涨0.46%至每吨5,209美元。(完)