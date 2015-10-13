《路透晚报》--10月13日

2015年9月16日，开普敦一家酒吧的服务员在为顾客提供SAB Miller生产的啤酒。 REUTERS/Mike Hutchings

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--SABMiller接受百威英博1,044亿美元最新收购出价

全球最大啤酒生产商百威英博周二第五次提出收购计划，SABMiller终于接受，前者提出的现金加股票报价达680亿英镑（1,044亿美元）。在多次遭拒绝后，百威英博表示原则上同意以每股44英镑现金收购SABMiller，同时保留以折价股权加现金方式收购的替代选择，且不超过SABMiller的41%股权。

--英国9月通胀数据意外回到负值，平4月所创纪录低点

英国官方数据显示，9月通胀意外回到负值，平4月创下的纪录低点，因燃油及服饰价格下跌拉低平均物价。英国9月消费者物价指数(CPI)较上年同期下跌0.1%，分析师多预期将维持在零通胀水准，9月数据也齐平4月所创下的1960年3月以来最低读数。

--油市供应过剩情况持续至2016年，因全球需求增势放缓--IEA

国际能源署(IEA)称，即便低油价抑制石油输出国组织(OPEC)以外产油国的供应，但由于需求增幅从五年高位放缓，而且主要的OPEC产油国仍维持近纪录高位的产出，全球油市供应过剩情况将持续至2016年。IEA在月报中称，2016年全球石油需求增幅为121万桶/日，较上月预估值下降15万桶/日。

--科威特石油部长称专家会议将讨论委内瑞拉的油价区间提议

科威特石油部长奥马尔表示，本月稍后在石油输出国组织(OPEC)成员国以及非OPEC产油国的石油专家技术性会议上，将讨论委内瑞拉提出的油价区间倡议。委内瑞拉提议，效仿OPEC曾经的做法，设立一个最低线在每桶70美元的价格区间。

--伊朗议会通过了批准核协议的法案--IRNA

伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)报导称，伊朗议会周二通过了支持政府执行与世界大国签署的核协议的法案。IRNA称，“周二议会以161票通过了这一法案”。

[市场摘要]

--日本股市：收跌1.1%，因市场涌现获利了结且石油类股遭抛售

日本股市下跌，因投资者对前一周的涨势获利了结，同时原油价格暴跌引发石油相关类股的抛售。日经指数跌1.1%，收报18,234.74点，上周为上涨4%。日本东证股价指数(TOPIX)跌0.8%，报1,503.13点。

--中国股市：沪综指连五日收升逼近3,300点关口，中小盘个股走势相对较强

中国股市沪综指连续第五日收升，逼近3,300点关口。分析师指出，今日大盘整体依然延续反弹格局，中小盘个股走势相对较强，但沪综指接近3,300点附近资金入场意愿开始减弱，令全日成交量出现萎缩。沪综指收报3,293.23点，涨5.57点或0.17%，此前收盘高点为2015年8月21日3,507.74点；上证A股今日成交3,342亿元人民币，上日成交4,346亿元。

--香港股市：恒生指数收低，9月贸易数据未能提供中国经济开始改善线索

香港股市下跌，中国9月贸易数据喜忧参半，未能提供有关中国经济是否开始改善的线索。恒生指数下跌0.6%至22,600.46点，恒生国企指数跌1.0%，报10,437.69点。

--汇市：澳元等成长相关货币结束涨势，并购交易提振英镑

澳元和新西兰元等与中国经济成长相关的货币周二出现逾一周来的首次下跌走势，此前中国公布的贸易数据强化了该国经济成长正在失去动力的观点。英镑/美元涨至将近三周高位，之前SABMiller接受百威英博提出的规模为680亿英镑收购计划。澳元脱离两个月高点，兑美元下跌0.7%至0.7312美元。新西兰元兑美元也下跌0.4%至0.6690美元。

--欧元债市：德国公债收益率下降，关注大众丑闻后首次ZEW景气数据

欧元区公债收益率下降，与此同时欧股小幅下跌，投资者等待德国经济景气数据出炉，或可为大众汽车排放门丑闻对德国经济的影响提供一些线索。德国10年期公债收益率跌1个基点，触及一周低点0.57%。

--国际油市：油价受逢低吸纳提振走高，但美原油库存上升预期令涨幅受限

原油期货在轻度逢低买盘提振下小涨，美国原油期货和布兰特原油期货前一交易日大跌，录得9月初以来最大单日百分比跌幅。0832 GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货涨至每桶47.51美元。布兰特原油期货涨至每桶50.43美元。

--全球金市：金价自三个月高点回落，获利回吐卖盘浮现

金价下跌近1%，自三个月高点回落，受获利了结影响，此前美联储不会在今年升息的预期，激励金价两日连涨。0835GMT，现货金略略微扩大跌幅，报每盎司1,154.60美元。美国期金跌9.7美元，报1154.8美元。

--金属期市：获利了结卖压拖累伦铜下滑，惟中国铜进口数据提供支撑

伦敦期铜下滑，脱离三周高点，因交易商获利了结，此前中国公布的贸易数据喜忧参半，但显示出对铜有良好需求。0839GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.85%至每吨5,270美元，前一交易日上涨近0.5%。上周五大涨3%，至9月中旬以来最高每吨5,356美元。上海期货交易所期铜合约收跌0.8%，至每吨39,750元人民币。(完)