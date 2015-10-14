《路透晚报》--10月14日

图为东京一家券商机构外，电子屏幕上的东证股价指数(TOPIX)曲线和路过行人的身影。 REUTERS/Yuya Shino

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国失业率意外降至七年新低，薪资增幅略升

英国截至8月的三个月失业率意外降至5.4%，为2008年第二季以来的最低失业率水准，也低于市场预估的5.5%。但薪资增长略低于分析师的预期。英国截至8月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加3.0%，略低于预估的3.1%。由于薪资增幅低于预期，数据公布后，英镑应声下跌。

--新加坡经济勉强躲过衰退，金管局略放宽政策

新加坡金管局今年再度放宽货币政策，以提振第三季勉强躲过衰退的经济。金管局将维持坡元名义有效汇率(NEER)政策区间温和逐步升值的政策不变。不过升值速度将略微下调，”新加坡金管局在半年度政策声明中称。这是金管局继1月在非例行政策声明中宣布下调坡元政策区间的斜率后，再度放宽政策，暗示当局仍担心全球需求低迷，特别是因中国经济增长放缓影响到全球企业。

--日本政府下调经济评估，因工业产出下降

日本政府调降经济评估，因产出下降，显示出海外需求疲软导致日本经济复苏停滞。日本政府还下调了工业生产评估，因工厂活动萎缩且库存上升。整体评估低迷，增加了日本央行本月底会议的重要性，也令安倍首相的经济政策受到更多的关注。经济财政大臣甘利明表示，关于政府是否需要制定新的经济刺激措施，他还没有做出定论。

--ASML第三季获利仅略低于预估，但新订单数量下降

全球半导体设备主要供货商ASML公布，虽然第三季获利仅略微低于分析师预期，但新订单数量也不及预估。公司称第三季净利为3.22亿欧元（3.67亿美元），营收成长17%至15.5亿欧元。汤森路透调查的分析师此前预估，ASML的第三季净利为3.24亿欧元，营收是15.8亿欧元。

--日本与伊朗就投资协定达成一致

日本和伊朗外交部长发表声明称，两国已就一项投资协定达成一致。对伊朗的制裁措施最早将于明年解除，而此项投资协定可望促进日本在伊朗的投资。日本媒体报导称，日本政府希望投资协定在明年年中左右生效。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌近2%，疲弱的中国通胀数据重燃增长忧虑

日本股市周三下跌，因中国通胀下滑重新燃起市场对这个全球第二大经济体的担忧。中国是日本主要生产商的重要市场。日经指数收低1.9%至17,891.00点，为10月2日以来首次收在18,000点下方。东证股价指数下跌2.2%至1,470.83点。

--中国股市：沪综指收跌结束五连升，经济数据疲弱难支撑大盘持续上涨

中国股市沪综指收跌。分析师指出，继连升五日后，今日大盘以震荡整理为主，尾盘出现跳水；已公布经济数据和三季报显示经济依旧疲软，难以支撑大盘持续上涨。此外外围市场开始出现回落，亦对国内股市形成冲击。沪综指收报3,262.44点，跌30.79点或0.93%；上证A股今日成交3,297亿元人民币，上日成交3,342亿元。

--香港股市：收低，追随全球及中国市场跌势

港股收低，追随全球股市跌势。长达两周的反弹推动恒生指数涨10%后，显现涨势暂歇迹象。中国9月通胀数据无助于提振投资者信心。数据显示，中国经济通缩压力犹存。恒生指数跌0.7%报22,439.91点，恒生国企指数跌1.0%至10,334.42点。

--汇市：美元跌至三周半低点，中国经济疲软料箝制美联储升息

美元指数在三周半低点附近徘徊，因中国经济出现更多疲软迹象，支持美联储将会等候更久时间再升息的预期。0816GMT，美元指数下滑0.25%至94.523，为9月18日来最低。欧元兑美元上涨0.29%，报1.1408美元。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率上涨，因组建联合政府的谈判破裂

葡萄牙公债收益率（殖利率）上扬，与债市整体涨势背离，因有关组建新政府的谈判破裂，且葡萄牙政府准备标债。葡萄牙10年期公债收益率上涨3个基点，至2.45%，其他欧元区同类债券收益率下跌2-3个基点。0825GMT，10年期德国公债收益率下跌3个基点至0.56%。

--国际油市：原油期货微幅上涨，但供过于求忧虑使升势受限

原油期货微幅上涨，扳回上一交易日部分跌幅，国际能源署(IEA)一份报告表示，油市供过于求形势至少还将持续一年。0826 GMT时，布兰特11月原油期货跌0.1美元，报每桶49.14美元。美国原油期货升0.04美元，报每桶46.70美元。

--全球金市：金价连续第四日上涨，因市场预期美联储推迟加息

金价连续第四日上涨，触及三个月新高，得益于美元疲软以及美联储官员对今年加息举动的告诫。0829GMT，现货金涨至每盎司1,173.86美元，盘中一度升至1,174.40美元，为7月6日以来最高价。其他贵金属也追随金价上涨。

--金属期市：伦铜连续第二个交易日下跌，受中国经济相关担忧拖累

伦敦期铜连续第二个交易日下滑，因围绕全球最大金属消费国--中国经济健康状况的担忧犹存，但中国铜进口量上升的消息，为铜价带来支撑。0832GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.29%至每吨5,257.50美元。沪铜收跌0.4%至每吨39,630元人民币(6,245美元)。(完)