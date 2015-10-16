《路透晚报》--10月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲央行警告楼市和贷款市场风险，称银行放贷标准现已收紧

澳洲央行周五警告称，之前住房贷款的放贷标准比最初认为的要宽松，加剧楼市最终出现低迷的风险。澳洲央行表示，监管机构最近收紧贷款标准，似乎带来乐见的投资者需求放缓趋势，且使悉尼和墨尔本这些热门市场楼市降温。

--惠誉调降巴西评等至BBB-，称投资级评等摇摇欲坠

惠誉周四将巴西评等调降至接近垃圾级，并警告该国可能很快就会失去投资级评等，因在长期衰退及持续的政治不确定情况下政府财政恶化。惠誉将巴西评等从BBB调降至BBB-，并给予新评等负向展望，这表明未来一年左右可能还会再次下调评等。惠誉若进一步降评，则将意谓着有两大评等机构将巴西债券打入垃圾级。

--日本央行总裁黑田东彦称，物价趋势和消费者支出正在改善

黑田东彦周五表示，扣除生鲜食品及能源的消费者物价涨幅超过1%，显示整体物价趋势正在改善。他同时表示，随着企业及家庭利用其所得来扩大支出，内需将会走强，他并称消费者支出自今年稍早的低潮回升。

新加坡数据：电子产品提振9月出口，对中国和欧美出口下滑

新加坡9月出口意外增加，因电子产品销量增长，不过对美国和中国等主要市场出货量下降，暗示全球需求放缓在限制增长。新加坡国际企业发展局(IES)周五在一份声明中称，9月非石油国内出口小幅增长0.3%。预测为下滑3.8%；环比增长2.8%，预计为成长0.8%。

雀巢调降全年业绩展望，之前公布九个月营收不及预期

食品行业巨擘雀巢周五调降全年业绩展望，此前公司受到美极(Maggi)快熟面在印度召回事件影响，同时旗下皮肤护理部门在第三季有一项退税调整。今年1-9月经汇率、收购和资产剥离因素调整后的“自体业务”成长放缓至4.2%，不及上半年的4.5%，公司调降2015年目标调降至增长4.5%，低于其长期模型增长区间5-6%。

新西兰Silver Fern Farms股东同意向中国光明出售半数股权

--新西兰最大肉联企业Silver Fern Farms的股东周五投票同意中国国有企业光明食品(集团)收购该公司半数股权，从而使中方企业在这个大型肉类市场暨重要出口国中获得立足之地。Silver Fern Farms在公告中称，交易料于2016年3-6月间完成，并且获得80%股东的投票支持。Silver Fern Farms为农户所有的联营企业，在新西兰牛羊肉出口市场的占有率约为27%。

--家乐福第三季销售额增长加速，受南欧经济改观提振

欧洲最大零售商--家乐福周五公布，第三季销售额增长加速，因南欧表现好转，法国经济保持良好动能，而且巴西经济虽在放缓但却表现出了韧性。该公司称，第三季销售额为215.44亿欧元(245.3亿美元)，略高于分析师平均预期的215亿欧元。备受关注的同店销售增长0.7%，高于第二季0.5%的增幅。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受美国数据及刺激预期提振收涨1.1%，周线跌0.8%

日本股市周五走高，因上日美国消费者物价及一周申领失业金数据表现良好，减轻了近期关于美国经济的担忧情绪，但由于投资者在等待更多利好消息，今日市场交投活动并不活跃。日经指数收涨1.1%至18,291.80点，周线跌0.8%。东证股价指数收盘涨1.0%至1,505.84点，成交量仅为20亿股，为10月5日以来最低。

--中国股市：沪综指收升1.6%续创近两个月新高，本周涨6.5%创近四个半月最大单周涨幅

中国股市沪综指收升1.6%续创近两个月新高。分析师指出，今日大盘在地产金融以及沪市本地股板块全面上涨带动下，开始冲击3,400点关口，盘中有所反复，震荡幅度逐步加大，下周料继续上试，若能有效突破上述点位，后市反弹仍可持续。沪综指收报3,391.35点，涨53.28点或1.6%；本周则累计上涨6.5%，创近四个半月最大单周涨幅；上证A股今日成交4,585亿元人民币，上日成交3,619亿元。

--香港股市：连续第三周周线收高，受中国刺激经济希望提振

香港股市收涨至两个月高点，市场寄望中国扩大刺激政策，且对美联储今年不升息的预期升温。恒生指数收涨0.8%至23,067.37点。国企指数也上涨0.8%，至10,637.01点。

--汇市：美元上涨，因美联储12月升息可能性犹存

美元从七周低点反弹，得益于美国通胀数据强于预期及欧元区料将有更多宽松政策出炉，但美元仍可能录得6月以来最长的下跌周数。欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周四推高对欧元区采取更多宽松措施的预期，称很明显需要另外使用其它政策工具来提振欧元区物价增长。这导致欧元下跌。0855GMT，欧元兑美元报1.1359，下跌0.20%。

--欧元债市：德债收益率盘旋两周低点附近，市场预期欧美政策维持宽松

西班牙公债收益率(殖利率)下跌，因对穆迪将在周五稍晚上调该国信用评级的预期升温。西班牙10年期公债收益率下滑2个基点至1.79%，接近五个月低点。其它欧元区可比公债收益率也大都下跌类似幅度。

--国际油市：布兰特原油徘徊在一周半低点，美国原油因库存增加而下跌

原油期货上涨，中止了持续一周的跌势，因投资者押注美国产量下滑将减轻全球供应过剩局面，而且美国的汽油和馏分油库存降幅超过预期。0636GMT，新的布兰特近月合约--12月期货上涨0.48美元或0.47%，报每桶50.19美元。美国11月原油期约涨0.62美元报每桶46.99。

--全球金市：金价持于三个半月高点附近，市场押注美联储将推迟升息

金价下跌，从三个半月高点回落，此前公布的美国通胀数据为美元带来提振，但金价仍有望创下四周来最大周线升幅，因市场预计美联储可能不会在今年加息。0842GMT，现货金报每盎司1,176.40美元。

--金属期市：伦铜本周料收平，LME Week论坛在一片看空气氛中结束

伦敦期铜自近一个月高点下滑，本周料将基本收平，虽有矿山进一步削减供应，但未能点燃价格反弹的期望，因为需求萎靡不振。0844GMT，三个月期铜跌0.43%，报每吨5,285美元。上海期铜收报每吨39,540元人民币。(完)