《路透晚报》--10月19日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国三季度GDP增速六年半来首度跌破7%

中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值 ，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。这意味着今年若要保持7%左右的GDP增速，稳增长政策还会进一步加码，加大财政对基建建设的支持力度 ，四季度降准和降息皆有可能。

由于数据表明中国经济虽进一步放缓、但无硬着陆的危险，亚洲股市周一维持在两个月高位附近，部分新兴市场货币收复早盘部分失地，澳元则是应声上涨。

--报载：纽约联储总裁杜德利称考虑升息还为时过早

意大利一家报纸引述美国纽约联邦储备银行总裁杜德利的话表示，由于对全球经济成长的顾虑，美国考虑升息还为时过早。

“过去几个月情况已经有所改变，”杜德利上周四在华盛顿布鲁金斯学会会议场边对CorrierEconomia表示。我们确实以为可能在2015年底前升息，但金融市场动荡、全球成长表现平淡、能源价格与宏观审慎失衡，导致这个进程放缓。”

--欧元区可能需要具有扩张性的财政政策--ECB委员诺沃特尼

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼认为，欧元区需要更进一步的举措，可能是更宽松的财政政策，以此促使经济成长。“这需要施行结构性改革和财政政策。”诺沃特尼在接受波兰Rzeczpospolita采访时表示。被问及他是否建议欧元区采行更具扩张性的财政政策时，诺沃特尼指出，“财政政策在很长时间内都是限制性的，现在可以称之为中性，但或许有必要变得具有扩张性。”

--日本央行维持对全部九个地区经济的乐观评估不变

尽管中国经济放缓等外部风险若隐若现，但日本央行维持对全国九个地区的乐观评估不变，表明央行认为尚无必要立即进一步扩大货币刺激规模。日本央行在对日本地区经济的季度评估报告中称，许多地区的资本支出在逐步增加，而且在就业状况改善的推动下，民间消费依然坚挺。所有地区的经济在复苏或逐步复苏。

--美欧采取法律措施，若伊朗满足核协议条件将取消对伊制裁

美国和欧盟周日双双采取正式的法律措施，一旦伊朗满足与全球大国签订的核协议的条件，双方将取消对伊朗的制裁。这些法律举措不会立即生效，但巩固了自7月签订核协议以来取得的进展。若要这些豁免条款生效，伊朗必须向国际原子能总署(IAEA)证明，该国已经像承诺的那样限制核计划；西方官员称该进程将至少需要两个月。

--日本邮政银行及保险IPO定价出炉，总估值650亿美元

日本邮政控股将旗下银行及保险业务的首次公开发行(IPO)价定于各自招股区间的上档，显示出散户投资者对这些业务的强劲需求。银行及保险业务总估值约650亿美元。日本邮政控股及旗下这两家金融部门定于11月4日分别进行IPO，寻求筹集共计1.4万亿(兆)日圆。这将是日本三十年来最大的私有化交易。日本邮政控股将于10月26日为自身IPO定价。

--企业消息

* 法国食品集团达能公布，第三季基本营收增长4.6%，优于预期，因婴儿食品销售强劲，以及公司核心的乳品部门已重返增长。

* 大众汽车表示，预期在全球最大汽车市场--中国的市占率将持续扩大，且将扩张在中国的产品线。

* 德意志银行新任执行长克莱恩(John Cryan)推动最“根本的”的整顿，该行正重整旗下业务，将投资银行一分为二，并与一些一流银行家分道扬镳。

[市场摘要]

--日本股市：在清淡交投中收跌，但中国GDP数据安抚投资者情绪

日股周一收盘下跌，因国内市场缺乏正面的交投线索，不过中国数据显示，三季度国内生产总值(GDP)同比增幅略高于预期，这安抚了投资者的情绪。日经指数收盘下跌0.9%至18,131.23点。东证股价指数跌0.7%至1,494.75点，成交量仅为18.75亿股，为9月14日以来最低。

--中国股市：沪综指收跌，经济数据疲弱大盘加剧震荡调整

中国股市沪综指收跌0.1%。分析师指出，今日大盘冲高回落，盘中中小盘股在连涨后出现调整，今日数据反映经济下行压力未减，对人气形成短期扰动，技术面显示指数已进入关键阻力区域，需反复震荡蓄势消化获利盘的压力。沪综指收报3,386.70点，跌4.65点或0.14%；上证A股今日成交4,525亿元人民币，上日成交4,585亿元。

--香港股市：收平，投资者对中国GDP数据表现反应冷静

香港股市收盘基本持平，反映出投资者冷静对待中国第三季国内生产总值(GDP)数据。最新数据虽表现疲弱，但仍好于市场预期，并未显现中国经济硬着陆迹象。恒生指数收平于23,075.61点；恒生国企指数涨0.5%至10,688.54点。

--汇市：欧元持稳，投资者静待周四欧洲央行会议

欧元兑美元在10日低点附近交投，投资者静待本周稍晚即将举行的欧洲央行(ECB)会议，会上有可能宣布进一步的刺激举措，目的在于提振欧元区通胀。欧元兑美元微跌至1.1340美元，接近周五所及低点1.1335，后者为10月9日以来最低。美元兑日圆持平于119.34日圆，盘中一度低见119.15。

--欧元债市：公债收益率走高，受中国GDP好于预期及QE谨慎评论影响

欧元区债券收益率(殖利率)走高，此前中国公布的经济成长数据好于预期，而且欧洲央行一位高层官员对于延长量化宽松(QE)计划持谨慎看法。德国10年期公债收益率上升3个基点，至0.57%。其他欧元区公债收益率多数上涨1-3个基点，包括评级未如预期中获得调升的西班牙。

--国际油市：油价下跌；中国第三季经济成长率创2009年第一季以来最低

油价下跌，因第三季中国经济速度为全球金融危机开始以来最低，令人担忧石油需求情况。0849GMT时，布兰特12月原油期货跌0.45美元，每桶50.01美元；美国11月原油期货跌0.42美元，至46.84美元。

--全球金市：金价下跌，强劲美国经济数据推升加息预期

金价连续第三个交易日下滑，因美国消费者信心数据表现强劲，促使投资者纷纷下调对美国联邦储备委员会要等到明年才会加息的押注。0831GMT，现货金报每盎司1,172.66美元，美国期金下跌0.9%至每盎司1172.7美元。其它贵金属亦追随金价下滑。

--金属期市：伦铜跌至近一周低点，因中国第三季经济成长减速

伦铜期铜下滑，此前公布的数据显示，中国第三季经济成长放缓，反映出了全球经济疲软带来的压力，导致该国对金属需求下滑。0830GMT，LME三个月期铜下跌0.57%至每吨5,254.00美元，扩大上日跌幅。铜价今年迄今仍下跌超过15%。沪铜下跌1.2%至每吨39,380元人民币，盘中触及逾一周低点。(完)