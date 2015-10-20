《路透晚报》--10月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--加拿大自由党意外胜选，赢得议会多数席位

加拿大自由党党魁特鲁多后来居上，在周一意外赢得大选。现任总理哈珀承认失败，将结束九年执政生涯。自由党赢得议会多数席位。保守党将成为议会在野党，偏左的新民主党则是第三大党。自由党的取胜，标志着加拿大政府进一步转向多边化的全球政治路线。特鲁多之前承诺在三年内每年预算赤字100亿加元，用于投资基础设施和刺激乏力的经济增长。

--西班牙央行总裁称，欧洲央行可能延长或修改资产购买计划

西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)表示，欧洲央行(ECB)可能延长或修改资产购买计划。他称，“如果(ECB)认为有必要，那么就将运用手中掌握的灵活性来扩大规模...或是修改计划的内容。”林德还指出，欧元区当前的通胀水平远低于央行近2%的通胀目标，令人忧心。

--澳洲央行会议记录：看到经济正在重新平衡的迹象

澳洲央行10月政策会议记录称，有迹象显示经济活动正在朝矿业以外的行业重新平衡。央行委员认为，暂时性因素导致经济在第二季接近停滞之后，经济增长在第三季加速。今年稍早的降息行动，目前仍对消费者支出和房屋建筑构成支撑；与此同时，澳元贬值给服务业出口带来愈来愈多的推动。“鉴于这些考量，委员会研判在10月会议维持隔夜拆款利率不变是适宜的，”会议记录显示。

--百胜集团准备分拆中国业务--彭博

彭博报导指出，在百胜集团的重大重组中，该公司准备分拆其中国和美国业务。彭博援引知情人士称，分拆业务计划已进入深入阶段，可能在本月底前公布。最新一季当中，中国分支为百胜集团贡献了57%的营收，以及54%的营业利润。彭博报导称，分拆细节尚未敲定，百胜集团可能仍决定保留其目前结构。

--希拉里克林顿的支持率较辩论前骤升10点--路透/益普索调查

根据路透/益普索公布的调查，前美国国务卿希拉里克林顿在民主党内获得的支持自本月初以来骤增，因其在上周举行的首次民主党总统候选人辩论中表现出色。这份在线调查访问了1,003名民主党人，其中有51%的受访者都表示会在2016年总统大选中支持希拉里克林顿，另外27%的受访者则表示将支持她的主要对手--参议员Bernie Sanders。

--欧洲央行小幅提高欧元区大型银行的资本金要求

欧洲央行银行监管委员会主席努伊表示，欧洲央行对欧元区大型商业银行的最低资本金要求平均小幅上调。努伊对欧洲议会议员表示：“2016年欧洲央行单一监管机制辖下重要金融机构的第二支柱资本要求平均比2015年上升30个基点，除第二支柱以外，分阶段缓冲资本要求大约再加20个基点的资本金。”

--金融危机后爱尔兰和西班牙财富骤降，德国荷兰则增加

欧洲央行最新数据显示，遭金融危机冲击后，欧元区内爱尔兰民众的个人财富损失最大，而德国和荷兰则增加最多。在对2009-2013年间的情况进行分析后，欧洲央行专家发现，受房地产崩盘拖累，爱尔兰人均损失超过18,000欧元，西班牙个人财富平均缩水近13,000欧元。相比之下，荷兰和德国人均财富分别增长约33,000和19,000欧元，部分缘于同期的金融投资收益。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数微幅收高，电信类股在谨慎交投中大涨

日本股市周二微幅收高，在全球主要央行召开10月政策会议前，投资者采取谨慎立场。日本电信类股为日经指数作出巨大贡献，政府工作组周一就费率和服务改革举行首次会议后，德意志银行和巴克莱发布的报告凸显该类股的反弹潜能。日经指数收高0.4%报18,207.15点。东证股价指数收高0.3%至1,499.28点。

--中国股市：沪综指收升1.1%至两个月新高，中小市值股票活跃

中国股市沪综指收升1.1%，创两个月收盘高点。分析师指出，大盘进入3,400点附近的关键阻力区域，投资者对未来走势判断出现分歧，场内观望气氛转浓，股指大多时间窄幅震荡调整，中小市值股票仍较活跃，尾市大盘升势有所加快。沪综指收报3,425.33点，涨38.63点或1.14%，此前收盘高点为8月21日的3,507.74点；上证A股今日成交3,829亿元人民币，较上日4,525亿元下降一成半。

--香港股市：收低，投资者经历三周强劲反弹后获利了结

香港股市收盘下跌，因经历三周反弹将指标恒生指数推高逾13%之后，投资者进行获利了结。恒生指数收跌0.4%至22,989.22点；恒生国企指数亦跌0.4%至10,649.45点。

--汇市：欧元反弹，ECB官员言论打压了进一步放宽政策的预期

欧元兑美元自10日低点反弹，欧洲央行周四的政策会议在即，但决策者的论调却风向有变，这打压了有关央行可能进一步放宽货币政策的市场预期。欧元兑美元日内涨幅略高于0.1%，升至1.1343美元，周一曾低见1.1306。

--欧元债市：公债收益率下跌，更多迹象表明欧元区面临通缩压力

欧元区公债收益率(殖利率)下跌，此前公布的德国生产者物价指数(PPI)的降幅大于预期，加大了欧洲央行考虑进一步采取刺激措施的压力。德国10年期公债收益率跌1个基点，至0.56%，多数其他欧元区公债收益率跌1-2个基点。

--国际油市：油价持稳，但焦点仍在供应过剩上

油价持稳，在一周跌势后交易员空头回补，但升势受限，因忧心供应过剩及全球经济体质问题。0830GMT，布兰特原油12月合约下跌0.28美元至每桶48.33美元。上交易日结算价下跌1.85美元或3.7%。美国11月原油期货跌0.02美元至45.87美元，上交易日结算价下跌1.37美元或3%。

--全球金市：金价走势挣扎，受美元走强及美国升息疑虑拖累

金价走势挣扎，受美元走强及围绕美国联邦储备理事会仍可能年内升息的担忧情绪拖累。此前金价已连跌三日。“近期有关升息时间的不确定性加深，这无益于黄金走势。”一位在悉尼的交易员表示，“我们目前只能从美元获得交投指引。”0825GMT，现货金报每盎司1,173.66美元。美国期金涨0.09%报每盎司1173.9美元。

--金属期市：伦铜持稳，受中国需求担忧拖累

伦敦金属交易所(LME)期铜持稳，盘中稍早曾跌至近两周低点，因铜消费大国中国经济增长放缓，抵消了季节性需求上扬。0823GMT，伦敦期铜报涨0.07%报每吨5,209.50美元，此前曾跌到5,171美元，为10月8日以来最低。期铜昨日下跌1.5%。上海期交所主力期铜在尾盘下跌0.8%，报每吨39,200元人民币。(完)