《路透晚报》--10月21日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本9月出口增长大幅放缓，加剧经济衰退担忧

日本9月出口同比增速连续第三个月放缓，这一令人担忧的迹象表明，出口继续拖累上季经济成长，加剧对经济陷入衰退的担忧。财务省数据显示，9月出口较上年同期仅增长0.6%，路透调查分析师预估为增加3.4%。这也是去年8月以来最低增幅，今年8月出口增长3.1%。9月进口较上年同期下滑11.1%，基本符合分析师预期。

--中国与英国续签双边本币互换协议，规模扩至3,500亿元人民币

中国央行称，经国务院批准，与英格兰银行续签了双边本币互换协议，互换规模由原来的2,000亿元人民币/200亿英镑扩大至3,500亿元人民币/350亿英镑。中国央行新闻稿称，中英双边本币互换协议于10月20日签署，有效期三年，经双方同意可以展期。

此外，英国政府周三称，推出面对中国申请者的两年多次入境签证，以吸引中国游客前往英国。这次的签证政策调整通过减少相关的繁文冗节和签证申请成本，吸引中国中产阶层前往英国旅游。

--美国监管机构考虑改革，直击美国债市软肋

美国政府监管机构正在苦苦思考，对于电子化程度日益提高的债券市场所暴露出来的软肋到底该怎么办。美国政府监管机构周二表示，或许有必要进行侧重于稳定性的改革，应对所谓的“永无止境的速度追求”。

2014年10月15日美国公债市场曾不明缘由地发生所谓的“闪电拉升”，导致债券价格出现急剧震荡。此后监管机构对近13万亿美元的美国公债市场结构变化加强了审查。与此同时，部分投资者和交易商则担心，美国公债市场会更频繁地发生这类重大干扰。

--瑞信公布融资计划，将展开战略变革

瑞士信贷宣布两项增资计划，筹资总额略高于60亿瑞郎(62.8亿美元)，同时宣布一系列领导高层人事变动，以及其瑞士一般性银行的局部上市计划。瑞信还公布了到2018年底之前净削减成本20亿瑞郎的详细方案，使成本基数介于185-190亿瑞郎之间。两次增资包括一次大约13.5亿瑞郎的私下配售，和一次约为47亿瑞郎的供股。

瑞士信贷稍早公布第三季净利下滑24%，降幅大于预期。

--日本丰田汽车将在全球召回650万辆汽车，因电动车窗开关缺陷

日本丰田汽车称将在全球召回650万辆汽车，因电动车窗开关存在瑕疵，涉及车型包括雅力士小型车、卡罗拉及凯美瑞等。公司称，需召回车辆中约270万辆在北美，120万辆在欧洲，60万辆在日本。其并称未发现该缺陷导致任何撞车事故。丰田另外还公布，在日本召回大约14万辆皇冠和皇冠Majesta，因有故障可导致发动机盖意外打开。

--韩国企划财政部长官称，产出和投资均从第二季的疲态中复苏

韩国企划财政部长官崔炅焕表示，韩国经济产出和投资均显示复苏迹象，一改第二季趋疲势头。崔炅焕在一场招聘会上发表讲话时还指出，消费上升，超过第二季中东呼吸综合征(MERS)爆发前的水准。崔炅焕把经济活动升温归因于今年稍早通过的追加预算，以及政府刺激消费举措带动下的全国性打折销售。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1.9%，日本央行进一步放松货币政策预期升温

日本股市周三收高，鉴于市场信心增强，以及围绕日本央行可能在10月30日政策会议上进一步采取放松措施的预期升温，疲弱的贸易数据并未给投资者造成较大影响。日经指数收高1.9%至18,554.28点。东证股价指数收涨1.8%，报1,526.81点，所有33个分项指数皆上涨。

--中国股市：沪综指放量收挫3.1%创逾一个月最大跌幅，中小盘个股领跌

中国股市沪综指放量收挫3.1%，创逾一个月最大跌幅。分析师指出，大盘经过连续反弹后进入前期密集压力区，获利盘和套牢盘双重压力开始集中释放，投资者持股心态不稳，中小盘个股领跌大盘迹象明显，而尾市则再现通过拉抬权重股托盘迹象。沪综指收报3,320.68点，跌104.65点或3.06%，今日成交5,174亿元人民币，创两个月新高。

--香港股市因重阳节假日休市。

--汇市：中国股市大跌拖累商品货币，出口低迷打击日圆

澳元和新西兰元等与大宗商品相关的货币下跌，受中国股市大跌拖累；而日本的贸易数据则令人担忧该国经济面临衰退的风险。日圆兑美元和欧元走软，因有更多迹象显示日本在亚洲的贸易面临问题。澳元兑美元下跌0.7%至0.7213美元，新西兰元兑美元跌0.6%至0.6700美元。欧元兑美元涨0.1%至1.1355，延续周二温和涨势。欧元兑日圆上涨约0.1%至136.05。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率上涨，社会党提议组建左翼联盟

葡萄牙公债收益率(殖利率)上涨，此前社会党称，准备与共产党和左翼党共同组建政府，投资者担心，此政党联盟可能会放松紧缩措施。Tradeweb的数据显示，葡萄牙10年期公债收益率盘初上涨6个基点至2.48%。欧元区其他公债收益率今日小幅下跌。德国10年期公债收益率持平于0.62%。

--国际油市：油价下跌，行业数据显示上周美国原油库存增幅高于预期

原油期货下跌，此前行业数据显示上周美国原油库存增幅超出预期，引发全球油市供应过剩的担忧，尽管美元略走软提供一些支撑。0855GMT，12月布兰特原油期货跌0.36美元，报每桶48.35美元。美国12月原油期货跌0.65美元，报每桶45.64美元。

--全球金市：金价守住隔夜涨幅持于1,175美元附近，受美元疲软支撑

金价守住前夜涨幅，因美元走软增加了黄金保值吸引力，投资者等待更明确线索来判断美国联邦储备理事会将于何时升息。0857GMT，现货金基本持平在每盎司1,175.36美元。上日金价涨0.5%，结束三日连跌。美国期金跌0.15%报每盎司1175.70美元。

--金属期市：伦铜触及将近两周低点，因需求疲弱

伦敦期铜跌至将近两周低点，夏季后开始的季节性反弹渐成强弩之末，目前市场供应充足而最大消费国中国的需求温和。0858GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.44%，至每吨5,178美元，盘中触及10月8日来的低点5,145美元。沪铜下滑0.5%，收报每吨38,910元人民币。(完)