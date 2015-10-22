《路透晚报》--10月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行料将按兵不动，但为更多刺激举措敞开大门

欧洲央行可能为更多货币政策刺激敞开大门，但周四会议上料不会有新的政策举措，因其等候有关欧元区通胀前景的最新指标。欧元区9月消费者物价下滑，引发外界揣测欧洲央行将扩大其每月600亿欧元资产购买的规模。

欧洲央行决策者虽然强调其准备采取行动，但曾表示物价下跌主要是欧洲央行无法左右的能源成本所致，此外，新兴经济体放缓是否将对欧元区带来持久的影响则还不明朗。他们的谨慎基调暗示，欧洲央行将会等到12月央行人士最新通胀预测出炉后才会决定是否要调整量化宽松计划。

--德国工商联会下调2015年德国经济成长预期，并预计明年经济放缓

德国工商联会(DIHK)小幅调降2015年德国经济成长率预期至1.7%，预计明年经济动能将进一步放缓，因新兴市场的放缓对本国出口造成冲击。DIHK此前曾预计今年经济成长1.8%，而且明年的经济成长步伐与今年类似。但现在预计德国2016年经济成长率为1.3%。这一预期要远远低于德国政府本月稍早预估的明年成长1.8%。

--专访：日本债信评级有望在未来数年保持在A1不变--穆迪高管

评级机构穆迪一位高管称，日本的主权信用评级有望在未来几年来维持不变，得益于政府可以用较低利率进行债务融资。“我们去年下调日本主权信用评级时，主要是考虑到了诸多不确定因素，不过当前的A1评级应该至少可在未来几年内维持不变，”穆迪主权评级副总裁Christian de Guzman在接受路透专访时表示。日本的评级前景为稳定。

--澳洲第三季企业现况指数改善，乐观看待较长期前景--调查

周四公布的调查显示，澳洲第三季企业销售和获利均明显改善，对企业活动和投资的较长期前景尤为乐观。澳洲国民银行对逾920家企业的季度调查显示，截止9月的第三季企业现况指数上升6点，至正11。不过企业信心指数下滑4点至零。澳洲国民银行称，企业信心下滑，反映调查时正值新兴市场忧虑特别严重之际。

--欧盟执委会称星巴克和菲亚特存在违法税务行为

欧盟执委会裁定，星巴克和菲亚特克莱斯勒在与荷兰和卢森堡当局的违法税务交易中得益。欧盟竞争事务执委维斯塔格表示，所有企业必须支付“公平税负”，并要求荷兰向星巴克追缴2,000-3,000万欧元税款，也要求卢森堡向菲亚特克莱斯勒追缴类似规模的税款。星巴克立即表示将提出上诉，呼应荷兰政府指责欧盟执委的评断是明显“错误”。卢森堡称不同意欧盟看法，将保留上诉权利。

--企业业绩：

* 戴姆勒第三季营业利润大增31%，因欧洲和中国市场需求旺盛

戴姆勒周四公布，第三季营业利润跳增近三分之一，因欧洲和中国需求旺盛，而且持续推出的新款汽车刺激豪华车销量升至纪录高位。该公司公布，调整后的息税前利润(EBIT)增至36.6亿欧元(合41.5亿美元)，优于路透调查分析师预估的33.9亿欧元。

* 现代汽车第三季净利降23%逊于预估，中国销售放缓

韩国现代汽车周四表示，第三季净利较上年同期下滑23%，受累于中国销售放缓，且全球积极奖励营销的影响盖过汇率效应。这是该公司第七个季度获利下滑。现代汽车称，7-9月净利为1.2万亿韩元(11亿美元)，低于上年同期的1.5万亿韩元。汤森路透I/B/E/S访问的12位分析师此前平均预计，今年第三季净利为1.5万亿韩元。

* LG显示器第三季获利下降30%，因消费电子产品需求放缓

全球最大液晶显示器(LCD)面板生产商--韩国LG显示器称，第三季获利下滑30%，不及市场预估，因消费电子产品整体需求减弱。该公司7-9月营业利润3,330亿韩元(2.93亿美元)，上年同期获利4,740亿韩元，而汤森路透SmartEstimate所调查26位分析师的平均预期为3,580亿韩元。

* 淡水河谷第三季净亏21亿美元，因铁矿石价格下跌及雷亚尔贬值

巴西矿业巨头淡水河谷公布，第三季净亏21.2亿美元，因铁矿石价格下跌及雷亚尔兑美元贬值。该公司第三季净营收65.1亿美元，经调整后的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为18.8亿美元。

[市场摘要]

--日本股市：收跌，因投资者在欧洲央行政策会议前获利了结

日股周四在淡静交投中收跌，回吐稍早涨幅，因投资者在欧洲央行今日稍晚召开政策会议前获利了结。此次会议可能透露该行关于量化宽松措施的计划。日经指数收盘跌0.6%至18,435.87点。东证股价指数跌0.6%至1,518.22点，成交量仅18.4亿股。

--中国股市：沪综指缩量收升1.4%，小盘股领涨大盘维持结构性反弹行情

中国股市沪综指反弹收升1.4%。分析师指出，昨日大跌后今日大盘低开高走，尾盘再次出现大幅拉升，盘中个股重新活跃，小盘股领涨令场内人气得以维系，目前推动本轮反弹的动力仍具备，料大盘短线仍将维持结构性反弹行情。沪综指收报3,368.74点，涨48.06点或1.45%，今日成交3,746亿元人民币，上个交易日为5,174亿元。

--香港股市：收跌，未受中国股市上涨激励

香港股市收低，受美股跌势的影响，内地股市反弹未能提振港股。周三香港市场因公共假日休市。恒生指数收跌0.6%，报22,845.37点，国企指数跌0.5%，至10,600.52点。

--汇市：欧元在欧洲央行会议前小跌，新西兰元上涨

欧元小幅走低，市场等待欧洲央行(ECB)政策决定公布，多数主要银行都预期欧洲央行总裁德拉吉将口头打压欧元。自欧洲央行3月启动购债计划以来，欧元已累计涨逾8%。欧元兑美元在欧洲盘初下跌0.2%至1.1313美元，兑日圆下跌约0.4%至135.48日圆。

--欧元债市：欧元区公债收益率持稳，欧洲央行会议料不会有意外的结果

欧元区公债收益率持稳，市场预期欧洲央行将传递出有力的信号，强调准备在必要时扩大货币刺激力度。周四的马耳他会议，欧洲央行如果没有采取新措施，仅凭措辞难以让市场感到意外。10年期德国公债收益率持平于0.57%。其它欧元区公债收益率多数持稳。

--国际油市：美元走软支撑油价微涨，守在三周低点上方

油价在亚洲盘微涨，在美元走软的扶助下守在上日所及的三周低点上方。0852GMT，12月布兰特原油期货上涨0.52美元，报每桶48.37美元；周三收跌0.86美元，或1.8%，盘中一度触及10月初以来低点47.50美元。12月美国原油期货攀升0.46美元，至每桶45.66美元。周三收跌1.09美元，或2.4%，且盘中最低来到44.86美元，为三周最低。

--全球金市：金价在一周低位附近徘徊，因美元持坚

金价位于逾一周最低点附近，受美元走强以及围绕美国联邦储备理事会何时开始升息的不确定性拖累。0823GMT，现货金持稳于每盎司1,167.40美元。周三一度跌至1,163.50美元，创10月13日以来最低，之后扳回部分跌幅收盘下跌0.8%。美国期金涨0.01%报每盎司1167.20美元。

--金属期市：伦铜上涨近1%，中国进口数据转佳提供助力

伦敦期铜上涨，在昨日触及两周低位后，受到中国9月进口增加的数据提振，但围绕中国经济形势的忧虑仍让铜价受抑。0825GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.99%，至5,226美元，上日曾跌至近两周低点5,136美元。上海期交所期铜上涨0.5%，至每吨39,270元人民币。(完)