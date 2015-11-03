《路透晚报》--11月3日

图为上海一家券商营业部内的股民中午在打牌。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲央行维持利率于2.0%不变，但低通胀提供宽松空间

澳洲央行维持指标利率于纪录低位2.0%不变，但表示通胀迟滞意味着必要时还有进一步宽松的空间，以支撑经济。澳洲央行在货币政策会议上未有降息，令部分人士感到失望，不过，其转向清楚的宽松倾向则为在某个时候采取行动敞开大门。在声明稿中，澳洲央行总裁史蒂文斯表示，近几个月经济前景实际上“略为坚挺”，同时企业情况有所改善，就业表现则优于预期。

--韩国央行称将维持宽松立场，但警惕家庭债务和美联储升息等风险

韩国央行在公布的一份报告中承诺维持货币政策宽松，但未暗示将进一步降息，因央行仍警惕家庭债务水平和外部风险。同时，韩国央行强调称，如果家庭债务给金融稳定带来风险，将与其他当局采取行动控制家庭债务，并密切关注美联储货币政策变化和中国经济疲软态势等外部风险。

--韩国10月通胀率触及11个月高位，因消费回升

韩国政府公布的数据显示，该国10月通胀率升至11个月高位，反映消费正在回升，从而缓解了央行立即降息的压力。韩国统计局公布的数据显示，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.9%，这是去年11月上升1.0%以来的最快同比增速；9月则为增长0.6%。此前路透调查分析师的预估中值为上升0.8%。

--独家：消息人士称海湾产油国推迟油田维护，料2016年油价走软

业内消息人士称，海湾石油生产国在将部分油田维护工作推迟至明年进行，以确保高产量并降低成本，因为他们预计2016年油价将走软。至于哪些油田受到影响尚不得而知，这些都是高度敏感信息。消息人士称，这说明海湾石油生产国在力争尽可能多地产油，因为他们预计明年伊朗面临的制裁取消后，伊朗将向供应过剩的市场出口更多原油，导致油价走软。

--独家：戴尔在收购EMC前，将出售约100亿美元非核心资产

知情消息人士称，全球第三大电脑厂商戴尔(Dell)准备出售约100亿美元的非核心资产，包括软件和服务，以减少因收购易安信电脑系统(EMC)而背负的沉重债务负担。消息人士周一称，最近几天戴尔已就此计划与债信评级机构进行了沟通。一旦完成收购EMC，戴尔将承担495亿美元的债务。

--中国建设银行跻身FSB全球系统重要性银行之列

负责协调全球金融监管的金融稳定委员会(FSB)表示，已将中国建设银行纳入全球系统重要性银行名单。这些银行举足轻重，因此必须持有额外的资本。FSB表示，已把西班牙对外银行(BBVA)从所谓的“G-SIBs”名单中移除。FSB每年更新一次这份包括大约30家顶级全球性银行的名单，以反映大型银行的规模、互联性和复杂性。

--主要企业业绩：

* 瑞银集团公布，截至9月底的三个月净利为21亿瑞郎(21.3亿美元)，高于上年同期的7.62亿瑞郎，且优于路透调查分析师预计的17.58亿瑞郎。

* 渣打集团称今年第三季由盈转亏，除税前亏损1.39亿美元；其行政总裁Bill Winters宣布更新策略目标，并供股集资约51亿美元。

* 宝马汽车意外宣布第三季营业利润增长，因公司在利润率较高的核心欧洲市场销售强劲，盖过了中国市场需求疲弱的影响。该公司季度EBIT增长4.3%至23.54亿欧元(25.9亿美元)，符合路透调查预估区间的高端23.53亿欧元。

[市场摘要]

--日本股市：今日逢假期休市

--中国股市：沪综指连三日收跌，观望氛围浓厚成交创逾一个月新低

中国股市沪综指连三日收跌，上海A股成交额创逾一个月新低。分析师称，今日股指波动幅度缩窄，维持上下两难的缩量震荡整理格局，场内观望氛围浓厚，资金入场意愿不强；盘中缺乏明显激发人气板块，技术面压力逐渐增大，料后市大盘面临突破方向。沪综指收报3,316.70点，跌8.39点或0.25%。今日上海A股成交2,439亿元人民币，上日为2,845亿元；此前成交额低点为9月30日的1,563亿元。

--香港股市：收涨，追随全球股市涨势

香港股市收涨，追随全球市场涨势；在Nasdaq 100指数周一收于逾15年最高水平后，全球股市上涨。恒生指数涨0.9%至22,568.43点，恒生国企指数涨0.4%至10,283.42点。恒生指数成份股总成交量15亿股。

--汇市：风险偏好升温推动澳元上涨，澳洲央行维持利率不变

澳元上涨近1%，除此之外市场交投淡静，之前澳洲央行维持指标利率不变，且投资者的风险偏好升温。美元、欧元和日圆走势迟滞，东京市场休市令交投减少，交易员也在等待周五公布的美国非农就业数据，外界认为该数据对美联储考虑是否在12月升息至关重要。

--欧元债市：公债收益率下跌，市场预计德拉吉将发表温和言论

欧元区公债收益率下跌，表明只要对欧洲央行进一步放松政策的预期根深蒂固，好于预期的经济数据给公债带来的抛压就难以持续。德国10年期公债收益率下跌2个基点，至0.55%，周一上扬4个基点。其他欧元区公债收益率多数下跌2-3个基点。

--国际油市：原油期货依旧承压，因供应过剩

原油期货承压，因供应过剩，且担心美联储最终加息时美元将升值。0841 GMT，美国原油较上日结算价跌0.03美元至每桶46.11美元。布兰特原油期货跌0.21美元至每桶48.58美元。

--全球金市：金价连跌四日后转升，但受美国加息可能性打压

继下跌四日后金价今日转为上涨，但仍在四周低点附近，因投资者预计美联储今年可能加息，故而抛售黄金。0855 GMT时现货金报每盎司约1,135.00美元。

--金属期市：伦铜微跌而铝价上涨，美国铝业减产

伦铜微跌，因市场仍担心金属消费大国中国的需求，铝价上涨，因美国铝业减产以因应供应过剩。据业界消息人士及对数据的研究，最近几周中国对铜的强劲需求可能不会持久。0850 GMT，LME三个月期铜跌0.07%至每吨5,121.50美元。伦敦三个月期铝报每吨1,506美元，较周一收盘价高0.87%。(完)