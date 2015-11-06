《路透晚报》--11月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁：中国和新兴市场放缓是日本面临的最大风险

日本央行总裁黑田东彦周五警告称，中国和其他新兴经济体持续放缓，且程度比预期更深，是日本经济前景面临的最大风险。他在一次演说中称：“如果日本企业因为新兴经济体的形势而对前景保持很大的顾虑，他们有可能暂停资本支出或缩小涨薪幅度”。“如果是这样，这或许会影响到内需。日本内需迄今为止一直具有弹性，”他说。他还说，如果内需受到新兴经济体放缓的严重影响，则可能会促使日本央行进一步放松政策。

--日本首相安倍晋三敦促中国继续推进结构化改革

日本首相安倍晋三敦促中国保持透明度，并继续推进结构化改革，尽管围绕中国经济放缓的担忧在不断加重。安倍晋三在一次研讨会上表示，中国的发展对于全球经济成长至关重要，日本将在必要时给予支持。他还表示，日本经济离摆脱为期二十年的通缩局面越来越近，日圆汇率过高情况已经得到修正。

--独家：美联储面临着令就业增长放缓合理化的挑战

美国圣路易斯联储总裁布拉德表示，美联储一直在努力让投资者相信，该央行正准备上调利率，而现在正面临着一种风险，即就业增长可能出现的放缓被解读为整体经济减速，而后者会导致美联储再次推迟升息。布拉德在接受路透访问时称，美联储官员可能需要展开新一轮的沟通，让市场和公众相信一种与他们的直觉并不一致的观点：不断下降的月度就业增幅在经济复苏的当前阶段十分正常，将令美联储仍可能在12月升息。

--英国央行副总裁夏菲克：未来几个月就业市场将开始收紧

英国央行副总裁夏菲克在播出的采访中表示，未来几个月英国就业市场将开始收紧，因英国经济接近充分就业。“一段时间以来我们看到英国许多地方招人很难，雇主不得不提高薪资，”夏菲克对BBC电台称。“我确实认为，未来几个月就业市场将开始收紧，”她称。夏菲克还告诉英国广播公司，央行不应用利率来给房地产市场降温，而是应当倚重央行在控制放款等方面的力量。

--澳洲央行政策展望季报：经济形势好转，下调通胀预估

澳洲央行对经济增长前景的信心增强，而通胀意外温和，提供必要时的降息空间。澳洲央行在季度政策展望报告中预计，明年多数时间，基础通胀仍将位于2-3%目标区间的底部，该评估与8月相比大幅降低。“通胀前景可能提供在必要时进一步放宽政策的空间，”澳洲央行在这份共计72页的报告中称。不过，该央行本周稍早放弃了在11月政策会议上降息的机会，导致投资者也下调了12月行动的概率。

--德国9月工业生产创逾一年最大按月降幅，增长动能或减弱

德国9月工业生产按月降幅创逾一年来最大，表明德国这个欧洲最大的经济体年底或会感受到新兴市场放缓带来的寒意。周五公布的数据显示，德国9月工业生产按月下降1.1%，为连续第二个月下滑，与路透调查分析师预估的增长0.5%截然相反。外加9月德国工业订单主要受外需趋疲影响也急减，工业生产的下滑将加剧外界对德国经济年底或失去动能的揣测。

--法国巴黎银行将关闭香港的“黑池”股票交易平台

直接了解情况的两名消息人士对路透表示，法国巴黎银行将关闭香港的“黑池”股票交易平台。黑池交易透明度较低。香港下月将开始实施严厉的新规则，以提高运营“黑池”的成本与风险。法国巴黎银行成为最先被波及的机构之一。

--主要企业业绩：

* 全球最大钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)下调2015年获利预估，称中国的低价出口导致钢铁价格下跌。

* 日本高田下调全年利润预期，因各大汽车生产企业纷纷弃用该公司的气囊气体发生器。该产品导致全球大规模的汽车召回事件。高田4-9月净亏损56亿日圆(4,594万美元)，上年同期亏损352亿日圆，亏损减少主要因费用减少。

* 德国保险商安联公布，第三季净利下降15%，跌幅大于预期，因旗下管理的资产流失且保险业务下滑。

[市场摘要]

--日本股市：连续第三日收高，因日圆疲软提振人气

日本股市周五连续第三日收高，因日圆疲软提振人气，同时投资者谨慎地等待今日稍晚将发布的美国非农就业报告。日经指数收涨0.8%至19,265.60点，本周累计上涨1.0%，为连续第三周上扬。东证股价指数涨0.6%至1,563.59点，JPX日经400指数也涨0.6%至14,061.81点。

--中国股市：沪综指收升1.9%续创两个半月新高，中小盘股接力上涨提振大盘

中国股市沪综指收升1.9%，连续第三日创两个半月新高。分析师称，今日大盘震荡上行，中小盘股结束调整接力上涨提振大盘，同时龙头板块券商股继续全面上涨，整体量能保持较高水平，结构性反弹行情得以延续。沪综指收报3,590.03点，涨67.21点或1.91%，此前收盘高点为8月20日的3,664.29点，本周该指数累计上涨6.1%；今日上海A股成交5,426亿元人民币，上日成交6,778亿元。

--香港股市：恒生指数小幅收低，等待美国非农就业数据

香港股市与其它亚洲股市一道收低，投资者等待美国公布就业数据。市场预期该数据料增强美联储下月降息的可能性。恒生指数收盘跌0.8%至22,867.33点。恒生国企指数跌0.6%至10,555.97点。本周恒生指数累计上涨1.05%。恒生指数成分股总体成交量为14亿股。

--汇市：美元接近三个月高位，待从美国就业数据中挖掘加息线索

美元持坚，投资者绷紧神经等待即将出炉的美国非农就业数据，看其是否强劲到足以巩固美国联邦储备理事会12月将升息的预期。0900GMT时，美元指数报98.077，接近周四触及的三个月高点98.135。

--国际油市：原油价格小涨，但供应过剩和美元强劲构成拖累

原油价格小幅上涨，昨日曾跌逾2%。分析师称，供应过剩和美元强劲将继续令油市承压。截至0853 GMT，12月布兰特原油期货上涨0.25美元至每桶48.23美元。美国原油期货上涨0.26美元至每桶45.46美元。

--全球金市：金价徘徊在八周低位附近，关注美国就业报告

金价徘徊在八周低位附近，本周料将创下7月以来最大周线跌幅，因投资者为美国今年可能升息调整持仓，将资金撤出黄金基金。0853 GMT，现货金报在约每盎司1,107.85美元，距离上日触及的9月11日以来最低水准1,102.35美元不远。金价本周至今已下跌3%，为7月24日止当周以来最大周度跌幅。

--金属期市：铜价由五周低点微升，美国非农就业报告公布在即

伦敦期铜走弱，仍在五周低点附近，因中国经济增长不稳，降低了铜消费方的买气，而且在美国非农就业报告出炉前，交易员设法降低风险。0858 GMT，LME三个月期铜下跌0.16%至每吨约5,003美元。上海期铜下跌1.5%至每吨38,030元人民币。(完)