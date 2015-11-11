《路透晚报》--11月11日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行管委称将考虑扩大QE和下调存款利率，以达成通胀目标

欧洲央行(ECB)管理委员会委员维斯科周三表示，欧洲央行将考虑下调存款利率和调整资产购买计划，以实现通胀目标。

--百威英博将出售SABMiller所持MillerCoors的股权

全球最大的啤酒商--百威英博 ABI.BR(Anheuser-Busch InBev)已同意作价120亿美元，将SABMiller在美国合资公司MillerCoors中的58%股权出售给合资伙伴Molson Coors

--德国意昂集团今年前九个月净亏66亿美元，受减值费用拖累

德国最大公用事业公司--意昂集团(E.ON)继续遭受批发(趸售)价格处于纪录低位的打击，今年前九个月净亏损61.01亿欧元(66亿美元)，录得有史以来最大净亏，受到对旗下德国发电厂及油气业务的减值费用拖累。

--英国央行总裁卡尼：采取必要措施，将让民众的欧盟公投结果成功

英国央行总裁卡尼表示，如果英国民众公投决定脱离欧盟，英国央行将采取必要措施来适应新局面。

--希腊政府与国际债权人接近于达成不良贷款管理协议

希腊政府表示，和国际债权人已经接近于达成管理不良贷款(NPL)的协议。所有议题将在周一最终敲定，届时将就援助金发放和划拨资金给银行业做出决定。

--澳洲11月WESTPAC-MI消费者信心指数触及六个月高点

一项衡量澳洲消费者信心的指标在11月升至六个月高点，民众对经济前景的乐观程度明显上升，成为央行或许不必进一步降息的又一证据。墨尔本研究院(Melbourne Institute)和西太平洋银行(Westpac Bank)针对1,200人的调查显示，澳洲11月经季节调整后的消费者信心指数上升3.9%。

--日本央行总裁黑田东彦：暂时将维持QQE政策，以对抗通缩

日本央行总裁黑田东彦表示，该央行暂时将维持大规模刺激计划不变，日本还在努力实现2%的通胀率目标。他还对国会表示，日本央行的刺激计划已经帮助大幅改变了家庭和企业的物价预期。

--日本央行审议委员原田泰：若海外风险威胁就业，央行放宽政策不应犹豫

日本央行审议委员原田泰称，如果海外风险损及就业成长，且威胁到物价上涨的趋势，应该毫不犹豫地进一步放宽政策。原田泰为日本央行的刺激计划辩护，强调称该计划压低日圆汇率而且提亮企业信心，从而提振企业获利和就业增长。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小幅收高，中国最新数据表现大致符合预期

日本股市周三小幅收高，交投清淡，中国最新经济指标表现大致符合预期。日经指数收涨0.1%，至19,691.39。这是日经指数连续第六天上扬。东证股价指数上扬0.4%，收于1,595.32点；JPX-日经400指数涨0.4%至14,368.05点。

--中国股市：沪综指缩量小涨收创近三个月新高，热点分化致大盘持续震荡

中国股市沪综指缩量小涨收创近三个月新高。分析师称，今日大盘多数时间维持低位震荡整理，尾市券商股再度出现整体拉升，带动大盘翻红。目前市场风格正在转换，热点分化致大盘持续震荡，创业板短期仍是热点。沪综指收报3,650.25点，涨9.76点或0.27%；此前收盘高点为8月20日的3,664.29点；今日上海A股成交4,671亿元人民币，上日成交5,593亿元。

--香港股市：收跌，因金融和能源股下挫

香港股市收跌，金融和能源股下跌，抵消了内地社交媒体和移动科技公司腾讯控股的涨势。恒生指数收盘跌0.2%至22,352.17点。恒生国企指数跌0.7%至10,245.53点。恒生指数成分股总体成交量为15亿股。

--汇市：欧元因葡萄牙政局不稳承压，澳元未受中国数据影响

欧元承压，受葡萄牙政局不确定性进一步拖累，此前已因欧洲央行可能进一步放松货币政策而受打击。中国最新公布的工业生产数据与市场预期基本一致，澳元未受影响。0814 GMT，欧元兑美元报1.0746美元，隔夜曾跌破1.0700美元，为六个多月来首次跌破该价位。

--国际油市：油价下跌，因美国库存增加及日本衰退担忧

油价下跌，此前公布的行业数据显示美国原油库存增加，而对日本经济恐已陷入衰退的担忧加剧了需求问题。美国原油期货早盘一度跌至两周低点43.55美元，0813 GMT时回升至43.71美元。布兰特原油期货下跌0.26美元，报每桶47.18美元。油价下跌系因北美库存增加且亚洲经济放缓。

--全球金市：美元回落提振金价小升，但美升息预期下仍徘徊在近三个月低位

金价小幅上涨，因美元回吐部分近期涨幅，不过金价仍在接近三个月低位处承压，受黄金基金资金外流及美国升息预期拖累。0811 GMT，现货金小涨至每盎司1,091.91美元。分析师认为，黄金的技术面疲弱，下一道支撑在1,077美元，这是7月触及的五年半低点。

--金属期市：伦铜逼近六年低位，中国数据备受市场关注

伦铜期铜逼近六年低位，中国最新工业生产数据显示，工厂活动继续表现疲弱，给金属市场带来新的压力。0810GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.58%至每吨4,897美元，这是在8月底触及六年低点4,855美元以来的最低位。上海期铜也距离2009年7月以来的最低位不远，沪铝徘徊在10,000元人民币附近，这是10年来最低水准。(完)