《路透晚报》--11月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行总裁德拉吉称，核心通胀持续好转的迹象有所减弱

欧洲央行总裁德拉吉在周四将发表的演讲稿中称，核心通胀持续好转的迹象有所减弱。他的讲话围绕衡量经济健康状况的关键指标展开，该指标用于确定欧洲央行将采取何种方式放松货币政策。“尽管经济的复苏将逐渐增强通胀的动能，但过去数年持续的经济疲弱态势继续令名义薪资增长承压，这将可能在未来缓解物价压力，”他表示。

--亚开行总裁中尾武彦称中国经济不会硬着陆

亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦表示，中国经济不太可能会出现硬着陆，因为如果经济增长进一步放缓，中国政府有推出财政和货币刺激措施的空间。ADB预计今年中国经济增速将从去年的7.3%放缓至6.8%，明年增速为6.7%。

--日本9月核心机械订单较前月增加7.5%，为四个月来首次增长

日本内阁府周四公布，日本9月核心机械订单较前月增加7.5%，为四个月来首次增长，对于资本支出来说是个令人鼓舞的迹象。内阁府调查的企业预计，10-12月核心机械订单料较前季增加2.9%。7-9月核心机械订单较前季下滑10.0%，为五个季度以来首次下滑。9月核心机械订单较上年同期下滑1.7%。

--韩国央行按兵不动，反对降息主张

韩国央行连续第五个月将指标利率维持在纪录低位1.5%，并反对降息呼声，称尽管出口疲弱，但强劲的内需仍可能带领经济复苏。韩国央行货币政策委员会周四一致投票决定维持指标利率不变，符合广泛预期。路透调查中31位受访分析师除两位之外，均预期央行维持利率不变。部分受访分析师预计，韩国央行未来四个月将有一次降息，以支撑经济复苏。

--澳洲10月就业人口远优于预估，央行降息机率下滑

澳洲10月就业报告远胜于市场预期，失业率急降至五个月低点，导致降息机率下滑，澳元汇价则跃升。细项数据亦令人振奋，全职就业人口增加4万人，而失业率则意外自6.2%降至5.9%。就业报告出炉后，投资者对降息的押注大幅减少，12月降息押注几乎全数抹去。明年2月降息的机率从数据公布前的56%降至28%左右。

--菲律宾央行维持指标利率在4.0%不变

菲律宾央行一如预期维持利率在4.0%不变，因通胀不构成问题，且经济增长保持稳健。该央行还维持短期特别存款帐户(SDA)利率在2.5%不变。

--独家：摩根士丹利计划明年提供储蓄账户和存单，以增加利润

摩根士丹利高管向路透表示，计划明年提供储蓄账户和存单业务，期望借此从财富管理客户那里赚取更多利润。该行的债券承销一向比零售银行业务更为知名。该行的目标是把客户的资产从摩根大通或美国银行等竞争对手那里拉过来。摩根士丹利现在拥有逾350万个财富管理客户，其中仅有1%积极使用该行的零售金融产品。

--西门子第四季工业业务获利超预估，上调2016财年利润目标

德国大型工业集团西门子公布，工业业务的季度获利增长9%，超过预估，因电力和燃气部门的表现优于预期。西门子称，截至9月的第四财季工业业务利润率为11.3%，高于10-11%的目标。公司因此在周四更新了当前财年的目标。本财年的每股获利至少可增长14%，不计汇率影响，营收也预计温和成长。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小升录得七连涨，机械类股下跌

日本股市周四在震荡行情中小幅收高，连续第七个交易日延续涨势。投资者买进业绩强劲的个股，但机械类股因疲弱机械订单数据而大跌。日经指数收高0.03%或6.38点至19,697.77点，连续第七个交易日上涨。东证股价指数跌0.1%至1,593.57点，JPX-日经400指数跌0.1%至14,356.24点。

--中国股市：沪综指收跌，券商股获利回吐压力集中释放拖累大盘

中国股市沪综指收跌。分析师称，前期领涨的券商股获利回吐压力集中释放，跌幅居前并拖累大盘。不过目前场内情绪尚稳定，有资金继续选择相对安全板块进行炒作，盘中板块轮动特征仍明显。沪综指收报3,632.90点，跌17.35点或0.48%；今日上海A股成交4,820亿元人民币，上日成交4,671亿元。

--香港股市：恒指大幅收高2.4%，创五周来最高单日涨幅

香港股市收高，创下五周来最高涨幅，因金融、电讯和资讯科技(IT)类股走强，带动大盘上涨。恒生指数大幅收高2.4%，报22,888.92点，创10月初以来最高单日涨幅，恒生国企指数涨1.6%，报10,408.93点。恒生指数成分股成交量为19亿股。

--汇市：美元整固近期涨势，澳洲就业数据强劲推动澳元劲扬

美元兑欧元和日圆下跌，继近期上涨后进入整固状态，澳元则在意外强劲的澳洲就业数据提振下飙升。0812 GMT，美元指数跌0.09%至98.919，脱离周二所及七个月高点99.504。美元兑日圆报122.89，低于本周稍早所创两个半月高点123.60日圆。欧元兑美元上涨0.04%至1.0747，本周曾低见1.0674，为4月底以来首见。

--国际油市：油价小幅脱离两个月低位，但市场前景仍显疲弱

油价小幅脱离两个多月低位。前一交易日大幅下滑，原因是由于供应远大于需求，投资者担心市场实现均衡的时间可能要比很多人预期的要长得多。0813 GMT，美国原油期货报每桶42.94美元，较周三上涨0.01美元。周三油价暴跌3%，受高产量、美国库存增多以及亚洲经济放缓拖累。布兰特原油期货报每桶45.74美元，跌0.07美元。前一交易日大跌3.4%。

--全球金市：金价持于三个月低点附近，因预期美国年内将升息

金价徘徊于近三个月低点，投资者预计美国今年将加息，并为此调整好仓位，但他们也在等待美联储官员今日稍晚的讲话，以寻觅更多线索指引。0814 GMT，现货金小涨1.55美元至每盎司1,087.31美元，因美元从七个月高点小幅回落。金价上日曾跌至1,083.65美元，为8月7日以来低点。

--金属期市：铜价守在近六年低点附近，中国数据疲弱带来压力

铜价连续第五日下跌，在近六年低点附近。越来越多的证据显示中国经济放缓，这也令其他基本金属接近多年低点。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中探至每吨4,922美元，0815 GMT时跌0.17%至每吨4,935美元。隔夜跌至4,885美元的8月以来低点。(完)