《路透晚报》--11月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国第三季GDP增速减缓至0.3%，受外贸拖累

德国联邦统计局公布的初步数据显示，2015年第三季德国成长放缓，因外贸打压该国经济成长。德国第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.3%，之前确认第二季经济成长0.4%。第三季经济成长数据与路透调查分析师预期相符。

--法国第三季GDP增幅反弹至0.3%，与预期相符

法国国家统计局(INSEE)公布的数据显示，受消费和库存增加提振，第三季经济较前季增长0.3%，第二季经济放缓至持平。这与路透访问的37位分析师的预期吻合。分析师之前预计，法国截至9月底的三个月经济增长0.3%。

--英国央行首席经济学家霍尔丹：英国家庭和企业没有负债过多

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周五对BBC电台表示，英国央行未见到英国家庭和企业累积过多的债务，但他补充称，有必要关注这方面的发展。当被问及美联储升息将如何影响英国央行决策时，霍尔丹表示，其它国家的货币政策受到英国央行的极大重视，但海外的任何举措都不会触发英国央行做出自动政策回应。

--东芝会计丑闻又起波折，股价跌近6%

投资者抛售日本东芝股票，因该公司在美国的核电业务Westinghouse又曝出亏损的消息，使得此前13亿美元的会计丑闻远不能划上句号。东芝证实了稍早的媒体报导，Westinghouse核电业务在2012和2013财年录得亏损。不过东芝为其信息披露进行辩护，称因为Westinghouse整体盈利，因此不必因为这些亏损进行减记。

--先正达拒绝中国化工集团420亿美元收购--彭博

据彭博报导，瑞士农化集团先正达(Syngenta) SYNN.VX 拒绝了中国化工集团公司(ChemChina)约420亿美元的收购，称在监管方面存在担忧。报导称，中国化工集团开价每股约449瑞郎，对先正达的估价约为417亿瑞郎(417.2亿美元)。

--必和必拓挫跌，受股息政策疑虑打压

全球矿业巨头必和必拓股价触及七年低点，创全球金融危机以来最低位，因外界愈发担忧该公司可能放弃逐年上调股息的政策。必和必拓早就承受着大宗商品价格下挫的压力，上周巴西Samarco矿难后面临百万美元计的罚金令状况雪上加霜。该矿山由必和必拓和淡水河谷共同所有。

--MSCI明晟将把阿里巴巴和百度等在美上市中国个股纳入指数

MSCI明晟将从12月1日起把阿里巴巴、百度和其他12家在海外上市的中国个股，纳入其新兴市场指数。预计此举将吸引数百亿美元资金流入这些股票，并使MSCI明晟成为首个纳入这些股票的指数编撰机构。

[市场摘要]

--日本股市：避险气氛拖累日经指数收低结束七连涨，但周线四连升

日本股市周五下滑，结束七日连涨局面，因面对美股大幅下滑及大宗商品价格的走软，投资者避险意识较浓，对近期涨势进行获利了结。日经指数收跌0.5%至19,596.91点。但本周累计涨1.7%，为连续第四周录得单周涨幅。东证股价指数跌0.5%至1,585.83点，但本周上涨1.4%。JPX-日经400指数亦跌0.5%，收于14,285.92点。

--中国股市：沪综指收跌1.4%，外围市场动荡拖累大盘持续整理

中国股市沪综指收跌1.4%，连续第二日下跌。分析师称，目前股指面临前期密集成交区压力，外围市场动荡亦拖累大盘持续整理，尾盘指数出现小幅跳水，料大盘将反复震荡，消化卖压后寻找方向。而随着美元12月加息临近，整个市场避险情绪开始出现一定程度提升。沪综指收报3,580.84点，跌52.06点或1.43%，本周该指数累计下跌0.26%；今日上海A股成交4,675亿元人民币，上日成交4,820亿元。

--香港股市：收跌2.2%，受投资者获利了结拖累

香港股市收盘大幅下跌，继港股周四取得10月初以来最佳单日表现后，投资者对各类股全线了结获利。恒生指数跌2.2%至22,396.14点，恒生国企指数跌2.2%至10,181.47点。指标股指本周累计下跌2.1%。恒指成分股总成交量21亿股。

--汇市：美元持稳，股市下跌至风险偏好降温

美元持稳，兑欧元和日圆周线或下滑，因市场风险偏好降温，股市下挫使得美元进一步脱离近期高点。0828 GMT，美元兑日圆报122.70，周四结束连续三日的跌势。美元兑日圆周一曾触及两个半月高点123.60日圆，因此前强劲的美国就业报告提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月份加息的可能性。

--国际油市：美国原油期货价格触及逾两个月低点，因库存大幅增加

美国原油期货触及逾两个月低位，跌势延续至第三日，受累于石油库存的大幅增加，这已经导致油价自11月初以来跌去10%。0828GMT，指标美国原油报每桶41.81美元，脱离日低41.38美元，该点位也是8月27日以来低点。受美国库存大幅增加拖累，美国原油周四下挫近3%。布兰特原油期货报每桶44.60美元。

--全球金市：现货金和铂金均在数年低点附近，因预期美联储下月加息

金价下跌，这是过去13个交易日中第12天下跌，目前接近约六年低点，因市场愈发认为美联储将在下个月加息，且黄金上市交易基金投资者赎回。0829 GMT，现货金下跌逾2美元至每盎司1,082.56美元，或将连续第四周周线下滑。前一日金价一度跌至1,074.26美元，创下2010年2月来最低。

--金属期市：伦铜跌至六年低位，料录得9月以来最大单周跌幅

伦铜期铜跌至逾六年最低水平，料录得9月以来最大单周跌幅，因不断恶化的中国需求增长状况继续令铜价受抑。0830GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.1%至每吨4,818.50美元，盘中一度跌至2009年7月以来最低每吨4,787.50美元。上海期交所1月期铜收盘下跌2.9%至每吨36,230元人民币，此前亦触及六年低点每吨36,170元人民币。(完)