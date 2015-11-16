《路透晚报》--11月16日

图为北京一家券商营业部内的股民。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--法国战机空袭伊斯兰国目标，巴黎恐袭调查扩大

法国战机周日向叙利亚境内的伊斯兰国目标发动空袭，欧洲各国警方扩大对巴黎恐怖袭击事件的调查。目前此次恐怖袭击已经导致130多人遇难。

受该事件影响，欧元周一跌至六个半月低点。投资者风险偏好下降，打压股市下跌。期铜价格跌至六年新低，而避险买盘则推高金价。

--日本经济重陷技术性衰退，安倍经济学面临考验

由于海外前景的不确定性损及国内企业投资，日本经济在7-9月再度陷入衰退，这让政策制定者面临压力，需要出台新的刺激举措以支撑脆弱不堪的经济。周一政府数据显示，日本经济在7-9月环比年率为萎缩0.8%，萎缩幅度大于市场的预估中值0.2%。4-6月日本经济修正后为萎缩0.7%，为三个季度来首现萎缩。

但国际货币基金组织(IMF)研究部副主管称，日本经济7-9月萎缩更多是因为库存下降，而不是民间需求疲弱。他指出，现在判断日本是否需要更多的货币或财政刺激措施还为时过早。

--独家：中国紫光集团计划五年内豪掷470亿美元，欲做芯片业老三

中国清华紫光集团董事长赵卫国周一称，未来五年公司将投资3,000亿人民币(470亿美元)，以期成为全球第三大芯片厂商。赵卫国在接受路透采访时表示，紫光正在与一家美国的芯片产业相关公司进行谈判。紫光集团由中国著名学府清华大学控股。赵卫国还表示，该项交易最早或在本月末敲定，不过他拒绝透露相关细节，称不太可能收购多数股权，因这对美国政府来说过于“敏感”。

--日本敦促中国放慢人民币汇率改革步伐，担心其资本外流

日本向中国表达了对其资本外流速度的担忧，并建议中国政府非常缓慢地推进人民币汇率改革，防止重蹈日本的覆辙。日本官员曾公开地敦促中国加快改革进程，并对中国有政策工具和有技术加以管理表达了信心。但私下里，他们则是一副全然不同的论调，提醒北京方面不要这么快就准许人民币自由流动，因届时大批资本外流可能令人民币成为投机客的目标。

--消息人士：智利国家铜业公司将明年中国长单升水下调至三年低点

贸易商周一表示，全球最大铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)已将2016年中国期铜长单升水下调超过四分之一至三年低点。中国为市场最大买家，此举显示出中国需求趋于疲弱的最新迹象。三位贸易方面消息人士称，Codelco对中国2016长单的报价为每吨升水98美元，低于今年的每吨133美元。

[市场摘要]

--日本股市：巴黎恐怖袭击拖累日经指数收跌1%，但疲软GDP提升刺激预期

日股周一跌至逾一周以来最低，市场交投淡静，上周五的巴黎恐怖袭击事件打压了风险偏好，导致出口、航空和旅游类股受到冲击。日经指数收跌1.0%至19,393.69点，为11月6日以来最低收盘位。东证股价指数收跌0.9%，报1,571.53点；JPX-日经400指数亦下跌0.9%，报14,158.28点。

--中国股市：沪综指先抑后扬逆转收升，中小盘股走势活跃抵消偏空因素

中国股市沪综指先抑后扬，最终逆转跌势收升。分析师称，今日大盘受周末不佳消息面影响低开，新股IPO和融资保证金比例提高对短期资金面预期有所扰动，但中小盘股保持活跃态势，对人气有所提振，拉动大盘逐步走高回收3,600点，预计短期市场仍需震荡蓄势。沪综指收报3,606.96点，涨26.12点或0.73%，今日上海A股成交3,686亿元人民币，上日成交4,675亿元。

--香港股市：恒指收跌1.7%，因巴黎遭恐怖袭击令风险偏好下降

香港股市收低，追随多数亚洲股市的跌势，因上周五巴黎遭遇的恐怖袭击打击了全球投资者的风险偏好。恒生指数收盘跌1.7%至22,010.82点，恒生国企指数跌2.0%至9,978.70点。

--汇市：巴黎恐袭事件致欧元大跌，日圆和瑞郎则备受青睐

欧元兑日圆周一跌至六个半月低位，兑美元也触及近七个月最低，因巴黎发生的恐怖袭击事件导致全球避险情绪升温，令投资者对欧元保持谨慎。0855GMT时，欧元/美元跌0.37%，报1.0737美元；欧元兑日圆跌0.07%，报131.78；英镑/美元跌0.17%，报1.5205美元；欧元/英镑跌0.03%，报0.7059英镑；欧元/瑞郎跌0.19%，报1.0804瑞郎。

--欧元债市：欧元区公债收益率下滑，受巴黎恐怖袭击事件冲击

欧元区公债收益率(殖利率)下滑，因上周五导致130余人遇难的巴黎恐怖袭击事件发生后，一些投资者转向避险债市寻求避险。两年期德债收益率触及纪录低位负0.38%，而10年债收益率小幅跌至两周最低0.54%。

--国际油市：油价小幅走高，因法国对叙境内伊斯兰国目标发动空袭

油价上涨，因法国战机向叙利亚境内的伊斯兰国目标发动空袭，但分析师表示，由于受供应过剩拖累，大宗商品价格料将继续承压。0852GMT，近月美国原油期货报每桶41.04美元，上涨0.3美元。布兰特原油期货报每桶44.83美元，上涨0.36美元。

--全球金市：金价上涨1%，受巴黎遭恐袭后出现的避险买盘提振

金价上涨1%，脱离近六年低位，因上周五的巴黎恐怖袭击事件引发投资者买入黄金寻求避险。0851GMT，现货金报在1092.50/1093.25美元，稍早触及盘中高点1,097.01美元。

--金属期市：铜价刷新六年低位，受巴黎恐袭事件影响

伦敦期铜跌至六年新低，因巴黎恐怖袭击事件导致市场避险情绪升温，并提振美元走高，对处于挣扎状态的全球经济复苏带来进一步拖累。

0850 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.97%至每吨4,778美元，稍早曾触及2009年7月以来最低的4,769美元。(完)