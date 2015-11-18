《路透晚报》--11月18日

11月18日，法国巴黎北部的Saint-Denis，防暴警察在凌晨发生交火的追捕逃犯现场维护安全。 REUTERS/Jacky Naegelen

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--法国特警追捕恐袭嫌犯爆发枪战；法航客机因炸弹威胁改道并紧急降落

一名警方消息人士告诉路透，法国特警发起追捕巴黎恐袭事件嫌犯的行动，周三凌晨在巴黎北部的Saint Denis地区爆发枪战。

此外，美国和加拿大官员称，从美国飞往巴黎的两架法航客机周二因遭遇匿名炸弹威胁改道并紧急降落，机上逾700名乘客和机组人员已被安全疏散。

--消息人士：境外人民币清算行及参加行账户融资及债券回购交易被暂停

多位消息人士透露，境外人民币清算行和参加行通过中国境内银行间融资渠道日前已悄然被收窄，不少清算行及参加行已被暂停人民币账户融资及参与债券回购交易。市场人士分析，央行此举意在限制资金调出境外使用，以稳定离岸人民币汇率。“不少境外清算行、参加行原先的账户融资、债券回购这类可以从境内拆出资金的业务近期都被暂停了，至于恢复，估计要到人民币纳入SDR之后了吧。”新加坡一家银行人士称。

路透已就此联络中国央行，但暂未获其立即置评。

--韩国政府小组将与明晟MSCI举行会谈，争取晋升发达市场

韩国官员本月稍晚将与MSCI明晟举行会谈，要求将韩国股市纳入MSCI的发达市场股指，与其他较为震荡的新兴市场分道扬镳。韩国金融服务委员会(FSC)新闻稿称，韩国企划财政部及FSC官员组成的小组，将出席这场在香港的讨论。

政府消息人士先前表示，韩元24小时全天交易，被MSCI列为将韩国纳入发达市场指数的先决条件之一。目前韩元兑美元及人民币周间在首尔的在岸市场每日交易六小时。

--中粮集团董事长：并未考虑增持Nidera股权

中国国有粮食贸易商中粮集团(COFCO)董事长宁高宁对路透称，该集团不打算增持荷兰谷物贸易商Nidera的股份。目前中粮的持股比例为51%。7月曾有消息人士对路透表示，中粮集团与荷兰谷物贸易商Nidera洽谈增持后者股份。宁高宁在被问及中粮是否计划提高持股时称一切不变。

--中国至少三家国企参与竞购德国垃圾处理公司

知情人士对路透表示，至少三家中国国企在竞购德国垃圾处理公司，凸显中国购买先进科技解决垃圾处理问题的强烈愿望。知情人士称，北控水务集团、中国光大国际有限公司和北京首都创业集团均递交了收购Energy from Waste (EEW)的标书。他们称，该公司是欧洲垃圾能源化市场的领头羊，估值在15-20亿欧元(16-21亿美元)。据路透数据，如果交易成功，这将成为大约16年来中国在这一领域最大的一桩境外并购交易。

--专访：瑞萨电子拟收购同业，力争规模超越恩智浦-飞思卡尔

日本芯片(晶片)供应商瑞萨电子的财务长柴田英利周三接受路透专访时表示，公司计划在一波行业整合中成为收购者，希望超越恩智浦半导体和飞思卡尔半导体(Freescale)合并后的规模。“随着芯片行业为追求规模而进行整合，我们希望成为主动而非被动的角色，”柴田英利说。据研究公司Gartner的数据显示，瑞萨电子目前是全球最大的汽车芯片供应商，占有10.5%的市场份额。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在震荡交投中小涨，美元走强遏制风险厌恶情绪

日本股市周三在震荡交投中小升，美元兑日圆的走强帮助遏制了风险厌恶情绪。日经指数上涨0.1%至19,649.18点，抹去早盘录得的大部分涨幅。日经指数早盘收在19,785.73点，是8月20日以来的最高盘内水准。东证股价指数持平于1,586.53点。JPX-日经400指数收涨0.1%至14,298.42点。

--中国股市：沪综指收跌1%，技术性调整压力不减大盘持续震荡

中国股市沪综指收跌1%，连续第二日下跌。分析师称，大盘面临年线附近的技术性调整压力，继续弱势震荡，银行和房地产板块虽逆市拉升护盘，但持续性较差，难以有效唤起人气，尾盘指数出现跳水，次新股继续下跌是导致大盘持续走低的主因。沪综指收报3,568.47点，跌36.33点或1.01%，今日上海A股成交3,917亿元人民币，较上个交易日减少逾二成，上日成交5,206亿元。

--香港股市：收低，受疲弱中国股市及全球担忧情绪拖累

香港股市下滑，追随中国内地股市走软态势，不过地产类股受到令人鼓舞的中国住房价格数据提振而走高。市场人气仍然脆弱，因上周五巴黎恐怖袭击事件造成的对恐怖主义的忧虑挥之不去，而且全球大宗商品价格仍在下滑，加之投资者预期美国即将升息。恒生指数跌0.3%至22,188.26点；恒生国企指数跌0.2%至10,055.28点。

--汇市：美元指数自七个月高位回落，投资者等待美联储会议记录

美元指数从七个月高位回落，市场等待美国联邦储备理美联储近期政策会议的记录，其可能会进一步强化对下个月升息的预期。0853 GMT，美元指数跌0.18%，报99.455，上日曾触及4月中以来的高点99.745；欧元/美元涨0.29%，报1.0672，美元/日圆下跌0.15%，报123.25，美元/瑞郎微涨0.03%，报1.0140，英镑/美元跌0.05%，报1.5204。

--欧元债市：德债收益率跌至三周低位，受全球安全担忧影响

德国指标10年期公债收益率触及近三周最低水平，因全球安全担忧提振了对避险公债的需求。10年期德债收益率下跌2基点至0.51%，创近三周低位；两年期德债收益率短暂触及纪录新低负0.39%。

--国际油市：油价小幅上涨，受库存下滑及炼厂活动增加的消息提振

原油价格小幅上涨，因此前美国石油协会(API)数据显示上周美国原油库存下滑且炼厂生产活动增加。但分析师认为，今年剩余时间乃至进入明年，油市仍将承压。0820GMT，美国原油上涨约0.53美元至每桶41.20美元，此前在上交易日下跌逾1美元。布兰特原油期货上涨0.67美元，报每桶44.24。

--全球金市：金价触及2010年以来最低，受美元持坚及美国升息预期影响

金价触及近六年最低水平，因美元走高，而且投资者预期美国下月将进行近十年来首次升息。其他贵金属追随金价走低，现货银刷新两个半月低位，现货铂金触及七年低位。0820 GMT，现货金报每盎司1,070.56/1,071.33美元，今日稍早前一度跌至1,064.95美元，创2010年2月以来最低水平。

--金属期市：伦铜跌向六年新低，因市场预计中国需求下降

伦敦期铜跌向六年新低，因交易商越加押注铜需求大国--中国的需求下降。原本就遭遇美元上涨压力的多数其他基本金属，随之走低。0817 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.63%至每吨4,654.5美元，上日微幅收低，且盘中触及2009年5月以来最低4,590美元。其他金属方面，LME期镍距离每吨8,850美元下方的逾十年最低点不远，报9,165美元。(完)