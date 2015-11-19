《路透晚报》--11月19日

图为在首尔一家银行拍摄的欧元现钞。 REUTERS/Lee Jae-Won

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行以8:1票数决定维持政策不变，即便经济已陷入衰退

日本央行周四以8:1的投票结果决定维持货币政策不变，央行可能预期经济不久能走出衰退，因为就业市场紧俏将推高薪资并支撑消费。“日本经济仍在继续温和复苏，即便出口和生产受到新兴经济体增长放缓的影响，”日本央行在声明中称。央行维持经济预测不变，并重申了购债承诺，即通过购买政府公债和风险资产，以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币。

央行总裁黑田东彦在之后的记者会上称经济温和复苏，央行将检视经济与物价面临的上、下档风险，并适宜地调整政策；通胀率可能在2016财年下半年左右达到2%，不过确切时间可能随油价变化；央行一贯表示将坚持QQE，直到稳固地达成物价目标。

--习近平对“伊斯兰国”极端组织残杀中国公民予以强烈谴责

中国国家主席习近平周四表示，强烈谴责“伊斯兰国”极端组织残忍杀害中国公民这一暴行，并向遇害者家属表示深切慰问。伊斯兰国(IS)周三宣称处决了两名人质，一名挪威人，一名中国人。IS最新的在线英文杂志Dabiq刊登了似乎是死者的照片，标题写着“处决”。中国外交部稍后证实，中国公民樊京辉被伊斯兰国极端组织绑架并残忍杀害。外交部称，中国政府强烈谴责“伊斯兰国”极端组织杀害中国人质的暴行，一定要将犯罪分子绳之以法。

--巴黎遭恐怖袭击后，G7计划加强虚拟货币监管

德国《明镜》周刊(Der Spiegel)报导，七国集团(G7)计划加强对比特币等数字货币的监管，怀疑伊斯兰国在利用比特币秘密转移资金。该周刊称，在土耳其的20国(G20)峰会期间，震惊于上周巴黎恐袭事件的G7财长于周一的一次非正式会议上讨论了对金融科技公司的监管。德国财政部拒绝对此消息置评，称G7部长级会议是保密的。

--日本10月出口逾一年来首降；瑞士10月贸易顺差创纪录高位

日本财务省数据显示，10月出口较上年同期下滑2.1%，符合预估；较前月增长0.6%，为四个月来首次增长。出口按月出现逾一年来首次下降，令人担忧经济从衰退中复苏时可能面临困难，因为海外市场需求疲弱使贸易前景暗淡。

瑞士联邦海关办公室公布，瑞士10月实质出口额较上年同期下降1.5%，至188.49亿瑞郎。10月整体贸易顺差为41.56亿瑞郎，创纪录高位。10月出口停滞，是因亚洲需求下降导致瑞士造纸业和手表业出口下降，抵消了化学和医药企业海外营收上升的提振效应。分析师认为，瑞郎升值可能进一步拖累出口下降。

--伊拉克今年大举出口并低价卖油，产油国或面临新的定价竞争

伊拉克可能会在2016年进一步提高石油产出，只是增幅料不像今年这样明显，这将加剧石油输出国组织(OPEC)成员国与非OPEC产油国在争夺市场份额方面的竞争。这场市占率之争已经迫使伊拉克将部分品级的原油以最低每桶30美元的价格出售。

--消息人士：辉瑞以每股370-380美元求购艾尔建，双方正在磋商

消息人士透露，辉瑞(Pfizer)开出每股370-380美元的价格，计划收购艾尔建(Allergan)，目前双方正在磋商。此次收购价格约为1,500亿美元，将创下医疗行业最高。消息人士称，双方已经加快谈判，不过美国财政部宣布加强对“税收倒置”的规定，使得交易时机愈发不确定，可能不会很快达成协议。辉瑞拒绝置评，艾尔建没有回复置评请求。

--专访：诺基亚执行长称收购阿尔卡特-朗讯，将大大增强5G研发能力

诺基亚执行长Rajeev Suri接受路透专访时表示，公司计划收购对手网路设备制造商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)，这将大大增强公司投资于5G移动设备等新技术的能力，同时又能削减成本。Suri还在专访中表示，诺基亚正在快速推进完成该收购案，初步估价为156亿欧元(166.2亿美元)。

[市场摘要]

--日本股市：收涨1.1%至三个月新高，日本央行之前维持政策不变

日本股市周四上涨，因美元兑日圆走强继续支撑风险胃纳，且日本央行维持当前的资产购买速度。日经指数收盘涨1.1%至三个月新高19,859.81点。东证股价指数收盘涨0.9%至1,600.38点，33个分类指数除了两个之外其余全部上涨。

--中国股市：沪综指收升1.4%，中小盘股强劲反弹带动大盘上涨

中国股市沪综指收升1.4%。分析师称，今日中小盘股强劲反弹，领涨大盘。技术面显示，目前沪综指3,700点和创业板2,800点仍有较强阻力，而短期市场观望情绪仍浓，增量资金入市并不明显，突破上述阻力位仍需继续震荡蓄势。沪综指收报3,617.06点，涨48.59点或1.36%.创业板指数收涨4.12%，逾百只中小盘股涨停。沪深300指数收报3,774.97点，涨1.6%。

--香港股市：收高1.4%，受美股和中国股市走强鼓舞

香港股市涨逾1%，受到美国股市上涨及中国股市强劲反弹鼓舞。所有类股均上涨，恒生能源指数和恒生金融业指数领涨。恒生指数涨1.4%至22,500.22点；恒生国企指数亦涨1.4%至10,193.11点。

--汇市：获利了结打压美元回落，之前因会议记录支持升息触及高位

美元下跌，因投资者在美元涨至七个月高位后了结获利。美联储官员讲话及联储最新会议记录暗示，升息可能即将到来，这支撑美元触及七个月高位。0840 GMT左右，美元指数跌0.29%至99.36，脱离七个月高点。欧元兑美元小升至1.0676，脱离七个月低点1.0615。欧洲央行今日稍后将公布会议记录，投资者可从中搜寻12月政策决定的线索。美元兑日圆回落至123.18，之前触及三个月高位123.67。

--欧元债市：公债收益率下滑，市场押注ECB将出台更多刺激措施

欧元区公债收益率下滑，美国即将升息的前景未能动摇投资者对欧洲央行(ECB)几周后将宣布更多刺激措施的信心。德国10年期公债收益率跌2个基点至三周低位0.488%，其他所有欧元区公债收益率日内下跌1-2个基点不等。德国两年期公债收益率持平，报负0.37%，略高于本周早前触及的纪录低点。

--国际油市：空头回补助原油期货小涨，但过剩供应依然压制市场

原油期货价格在亚洲盘小涨，但市场因供大于求且高库居高不下而继续呈现过剩，油价难以大幅远离每桶40美元的关口。0838 GMT，美国原油期货报每桶40.79美元，较上日结算价上涨0.04美元。布兰特原油期货涨0.26美元，报每桶44.40美元。

--全球金市：现货金弹离五年低位，因美元回落

金价自昨日所及五年多低点反弹，因美元回落，减轻了大宗商品受到的压力，并使持有其他货币的买家更能买得起黄金。0836 GMT，现货金上涨逾0.5%至每盎司1,075.86美元。美国黄金期货上涨0.63%至每盎司1,075.2美元。

--金属期市：伦铜跌至六年低点，因对中国需求放缓的担忧挥之不去

伦铜跌至六年新低，因对中国需求放缓挥之不去的担忧，盖过美元小幅走软的影响。0825 GMT左右，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.1%至每吨4,605.5美元，铜价稍早前一度跌至4,573美元，创2009年5月以来最低水平。上海期货交易所期铜合约下跌0.4%，至每吨34,770元人民币。上海期交所期铝合约收低2%，首次跌穿10,000元人民币关口。(完)