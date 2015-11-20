《路透晚报》--11月20日

图为上海一家券商营业部内的一名投资者在看大屏幕上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--法国证实巴黎恐袭案主谋已在警方突袭中毙命

法国周四证实巴黎恐袭案主谋已在警方突袭中毙命。法国当局称，周三突袭行动之后经过指纹对比，确认了比利时人Abdelhamid Abaaoud的尸体。至少有两人在突袭中死亡，包括一名女性自杀式炸弹袭击者。Abaaoud出生于摩洛哥，被指策划了巴黎恐袭案。

--欧洲央行：愿意通过调整利率及资产购买计划提振通胀

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五称，欧洲央行已准备好迅速行动以提振欧元区疲弱的通胀率，并强调调整资产购买计划和存款利率是可能的工具。“如果我们确定，当前的政策道路不足以实现我们的目标，我们将尽我们所能尽快提升通胀，”德拉吉表示，并称欧洲央行将在12月3日会议上做出相关决定。

--路透独家：美国调查博世公司在大众排放舞弊案中扮演的角色

据知情人士透露，美国监管当局正在调查德国汽车配件供应商博世公司(Robert Bosch)在大众汽车(Volkswagen)排放丑闻中所扮演的角色。博世公司为六款大众和一款奥迪车型的柴油发动机生产关键配件，大众承认这些车型属于尾气排放测试舞弊案涉及的车型。据知情人士称，美国联邦政府亦在调查排放舞弊案在大众管理层内部渗透多深。

--中资银行遭遇珠宝商违约，黄金租赁业务裂痕隐现

据直接了解问题的消息人士称，面对珠宝生产商违约数量上升，中资银行越来越警惕，他们在对新的黄金出借业务作评审时也更加仔细。据两名消息人士称，在中国银行的业务中，已经发生至少一起相关贷款违约事件。上述人士不愿透露姓名，因其尚未获准向媒体披露信息。按资产规模计，中国银行是全国第四大行。据四名消息人士称，其他大大小小的银行中也发生了珠宝生产商违约事件。

--日本政府寻求同时刺激经济成长和推行财政改革--预算草案纲要

路透获得的日本明年财政预算草案纲要显示，日本政府希望刺激经济成长并击败根深蒂固的通缩，同时改革其公共财政。日本首相安倍晋三领导下的内阁料在12月1日批准这一纲要；该纲要将为日本政府下月稍后起草2016财年预算案打下基础。

--印尼将推动在与中国的投资和贸易中使用卢比与人民币

印尼央行总裁周五表示，该国将推进在与中国的贸易和投资中使用卢比和人民币，而不是美元。“我们将为人民币和卢比的使用创造条件并推动发展，因为2015年人民币将加入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)货币篮子，”印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱对记者表示。

--路透峰会：多家全球投资巨头预计，2016年新兴市场将东山再起

几家全球投资巨头本周预言，新兴市场熬过痛苦的几年之后，将在2016年迎来资本流入的强劲反弹；但他们也警告称，由此带来的好处并不会等量平分。在今年路透全球投资展望峰会上发表讲话的人士，对新兴市场的前景大多持乐观看法。这与去年峰会阴郁气氛弥漫形成鲜明对比。

[市场摘要]

--日本股市：连续第四日收涨，长周末假期前交投清淡

日本股市周五经历盘中震荡后收盘小涨，连续第四日收升，但交投受抑，因投资者准备迎来三天长周末假期。日经指数小涨0.1%，收报19,879.81点。该指数周线上扬1.4%，连续第五周收涨。东证股价指数收涨0.2%，报1,603.18点。下周一日本金融市场将因国定假日休市。

--中国股市：沪综指小幅震荡收升，大盘等待IPO重启后选择方向

中国股市沪综指小幅震荡收升。分析师称，今日大盘继续窄幅震荡，热点有所分化，赚钱效应逐渐减弱，两融数据增速已开始出现平缓的迹象，市场观望氛围上升，预计下周IPO重启可能对市场情绪形成短期扰动，股指将出现方向性选择。沪综指收报3,630.50点，涨13.44点或0.37%，本周该指数累计上涨1.39%，今日上海A股成交4,137亿元人民币，上日成交3,277亿元。

--香港股市：收高，IT和能源股领涨

港股收高，给这给震荡的一周画上收了个坚实的结尾，投资者为下个月美联储可能的加息做准备。大多数板块上涨，资讯科技(IT)和能源股领涨。恒生指数收高1.1%至22,754.72点，周线涨1.6%；恒生国企指数涨1.1%至10,302.00点。

--汇市：欧元跌破1.07美元，因基金买盘减弱

欧元兑美元在欧洲盘初跌破1.07美元，在之前两日上涨后重拾跌势。交易商目前认为，欧元之前两日之所以上涨，是因为一些大型投资者结清头寸。0824GMT，欧元/美元报1.0680，下跌0.48%。美元/日圆报123.00，上涨0.12%。美元/瑞郎报1.0158，上涨0.37%。英镑/美元报1.5272，下跌0.11%。

--欧元债市：希腊公债收益率向一年低点回落，该国议会批准改革议案

希腊公债收益率跌至7%下方，向逾一年低点回落。此前希腊议会批准了一项改革议案，以确保获得国际金主的救助资金。与此同时欧洲央行总裁德拉吉的温和言论强化了对于该央行下个月将出台进一步刺激措施的预期，这也支撑了欧元区整体债市。希腊指标10年期公债收益率下跌6个基点至6.98%，距离本周所及的2014年10月以来最低水平不远。德国10年期公债收益率触及三周新低0.47%。

--国际油市：布兰特原油微涨，美国原油持稳在三个月低点附近

布兰特原油期货在亚洲盘上涨，美国原油期货在三个月低点附近持稳，自11月以来持续的供应过剩打击美国原油下跌达13%。0810GMT，近月1月布兰特原油期货上涨0.05美元，报每桶44.23美元。美国原油期货下跌0.09美元，报在每桶40.45美元，盘中稍早曾微涨。

--全球金市：现货金本周料收在近五年低点，因美元走强压制金价

现货金持坚，但本周料仍将无法摆脱接近逾五年低位的颓势，因市场普遍预计美联储将在12月升息，面对美元的走强，黄金走势挣扎。0810GMT，现货金报每盎司1,080.36/1,081.13美元。美国期金涨0.17%至每盎司1,079.8美元。金价周三触及每盎司1,064.95美元，创五年多最低，本周料周线基本持平。

--金属期市：伦敦期镍跌至2003年来最低，受中国钢铁业陷入困境拖累

伦敦期镍跌至逾十年最低水准，因中国经济放缓，加之该国钢铁行业的前景不佳，加大了期镍所承受的压力。伦敦期镍下跌1.7%至8,800美元，创2003年7月以来最低位。镍是今年LME金属品种中最大的输家，自1月以来的累计跌幅达42%。其它金属品种亦承压，其中伦敦期铜或创出两个月最大周线跌幅。铜价一度跌至接近周四触及的六年半低点4,573.50美元，之后缩减跌幅，0910GMT时，伦铜小涨0.13%，约报4,636.5美元；伦镍跌0.34%，报8,920美元。(完)