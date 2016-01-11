《路透晚报》--1月11日

图为港元和人民币纸币。 REUTERS/Bobby Yip

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股大幅下跌，中国形势令人困惑

亚洲股市周一下跌，因美股今年头五个交易日的表现为历来同期最差，而且投资者对中国政府经济管理能力存疑，促使其买入避险日圆和公债。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.96%，澳股S&P/ASX 200指数扳回稍早部分跌幅，但终场仍收低1.2%。中国股市沪综指收盘大跌逾5%，创近四个月新低。分析师指出，若消息面和政策面没有大的变化，明天大盘可能还会惯性下跌，考验3,000点整数关口的支撑。

--南非兰特扳回部分跌幅，总统祖马称市场反应过度

南非兰特兑美元扳回部分跌幅，此前在动荡的亚洲盘交易中大幅下跌，交易员称，日本投资者在流动性极差的环境下抛售兰特，亚洲盘时一度大跌10.3%至17.9950，创下纪录最低。

南非总统祖马(Jacob Zuma)表示，市场对他12月决定解除财长内内职务反应过度。

--韩国候任财长柳一镐称中美两国风险因素的影响料有限

韩国候任企划财政部长官柳一镐表示，中国经济增长放缓和市场震荡、以及美国的加息，短期内对韩国经济的影响料有限。

柳一镐还表示，今年韩国经济有可能实现3.1%的增长，他认为当前没有必要追加预算。

--独家：消息人士称沙特阿美将出售下游业务，而非上游业务

几名熟悉官方想法的消息人士表示，沙特正在考虑出售在与外国油企建立的合资炼油企业中的持股，但不会出售沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)原油勘探与生产业务的股份。

一名消息人士称，其中一个选项是成立一家控股公司，把沙特阿美在下游子公司的股权汇聚在一起。他说，不会出售母公司的股份。

--日经报导称政府支持的基金提出投资2,000亿日圆以帮助挽救夏普

日本经济新闻报导称，由日本政府支持的基金--产业革新机构(INCJ)已提出投资2,000亿日圆(17.1亿美元)，帮助电子企业夏普摆脱困境。

日经报导称，夏普还将寻求银行同意，将现有1,500亿日圆贷款转为优先股。

[市场摘要]

--日本股市适逢假期休市

日本股市周一适逢假期休市。上周五收盘跌0.4%，为1949年以来首次出现开年第一周连跌五日局面。

--中国股市：沪综指大跌逾5%收创近四个月新低

沪综指收盘大跌逾5%，创近四个月新低。分析师指出，年后全球金融市场避险情绪持续升温，A股受外围股市的拖累波动加大。目前投资者信心缺失，场内存在非理性抛售行为，恐慌性情绪的不断宣泄加剧指数下跌幅度。

沪综指报收3,016.704点，大跌169.608点，或5.33%；此前收盘低点为去年9月15日的3,005.17点。上海A股今成交2,842亿元人民币，上日全天为3,219亿元。

--香港股市：恒生指数收低2.8%，受内地股市重挫影响

港股收低，恒生指数跌2.8%，至19,888.50点；恒生国企指数跌3.9%至8,505.16点。

科技和金融类股领跌大盘，对股指构成最大的拖累的个股包括腾讯 和银行保险股。

--汇市：人民币走坚推动日圆回落，但围绕中国的疑虑仍在

避险货币日圆兑美元有所回落，因此前中国央行上调了人民币汇率中间价，缓解了市场对于北京方面试图通过本币贬值来获得出口竞争优势的担忧。人民币周一上涨，因央行连续第二日提高人民币汇率中间价，而此前则连续八日下调。日本金融市场今日因公共假期休市，导致市场交投较以往清淡。

0815GMT，美元兑日圆上涨0.14%报117.59日圆。欧元兑美元跌0.4%，报1.0883。

--国际油市：油价下挫逾2%，中国经济放缓损及需求

原油价格跌逾2%，中国经济放缓损及需求前景，且交易商对油价空仓押注创下纪录新高，因他们对油价大幅反弹逐渐失去信心。

0809GMT，布兰特原油跌2.71%，报32.64美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下挫2.11%，至每桶32.46美元。

--全球金市：现货金小涨，股市承压帮助提振黄金避险买兴

黄金小涨，接近于上个交易日触及的九周高点，因亚洲股市承压，帮助支撑了对黄金的避险买兴。

0810GMT，现货金小升至每盎司1,105.40美元。美国期金上涨0.66%至1,105.20美元。

--金属期市：伦铜刷新六年半低位，受中国股市再跌拖累

伦铜跌至2009年以来最低水平，因中国股市再陷抛压，引发市场更加担忧中国经济健康状况，且损及金属市场前景。

0817GMT，LME三个月期铜下跌1.84%至每吨4,402.50美元，延续上个交易日下滑0.9%的跌势。伦铜稍早曾触及每吨4,389美元，为2009年5月以来最低。(完)