《路透晚报》--1月12日

图为上海一家券商营业部内的一名投资者。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国忧虑犹存打压亚股持于四年低点附近，油价下挫

亚洲股市周二守在四年低点附近，原油价格在不到两周时间内重挫近20%，因投资者担心中国经济放缓程度，及其对新兴市场的影响。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.38%，年初迄今仍跌逾8%。该股指去年累计下挫12%。

投资者仍在舔舐去年全球大宗商品价格重挫和中国市场大跌造成的伤口。

--美联储2016年升息四次并非确凿无疑--达拉斯联储总裁柯普朗

美国达拉斯联邦储备银行新任总裁柯普朗表示，美联储今年升息四次“并非确凿无疑”，特别是考虑到对中国经济放缓的担忧引发全球股市震荡的情况下。

“显然，今年开局不同寻常，”“要随着形势发展耐心评估经济数据，这个时间是必须要花的，”柯普朗对记者表示。

--独家：美国与主要汽车大厂周五将宣布安全协定--消息人士

据多名企业高管透露，在本周五的底特律车展上，美国政府和多家全球汽车大厂将宣布一项开创性的自愿协议，旨在大幅提高汽车行业的安全性。

消息人士周一称，讨论还在继续进行中，尚未达成最终协议。目前尚不清楚参与讨论的16家车企是否全都会参与周五的发布活动。

--尼日利亚石油部长部分OPEC成员国要求召开紧急会议

尼日利亚石油部长卡奇库表示，“一些”石油输出国组织(OPEC)成员国要求举行紧急会议，并称当前的市场状况产生了召开这类会议的必要。

他称紧急会议的目的是评估OPEC的政策，看是否有修改策略的必要。他拒绝透露要求举行紧急会议的国家名称。

--夏普30亿美元重组计划有望最早本周敲定--消息人士

据直接知晓磋商事宜的消息人士称，针对日本电子公司夏普的30亿美元重组计划有望最早本周内敲定。这将是夏普三年内接受的第三次重大援助。

受有关救助的报导提振，夏普股价早盘一度大涨近8%，但终场收低1.75%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收挫2.7%，创近一年最低收盘点位

日股周二收低，因原油价格挫跌继续抑制市场风险胃纳。日经指数收盘大跌2.7%至17,218.96点，延续稍早跌势，创下近一年最低收盘点位。东证股价指数跌3.1%，收报1,401.95点，所有33大类股均下跌。

--中国股市：沪综指小幅收升，3,000点整数关口多空争夺激烈

沪综指小幅收升，多空围绕3,000点整数关口进行争夺。分析师指出，在利空因素明朗后，此前的恐慌性杀跌力度有所减弱，市场存在超跌反弹的要求，但量能不足下，沪综指5日均线料对大盘构成短期阻力。

沪综指报收3,022.86点，涨6.16点，或0.20%；上海A股今成交2,226亿元人民币，上日全天为2,842亿元。

--香港股市：恒生指数收跌，受科技股及金融股表现疲软拖累

港股收跌，科技股及金融股拖累大盘，过去两天香港短期利率急升，亦造成影响。恒生指数收低0.9%，至19,711.76点，恒生国企指数跌0.8%，至8,439.31点。恒生指数成份股成交量19亿股。

--汇市：美元兑日圆回落，因油价继续下挫

美元兑欧元和日圆微跌，兑避险货币日圆向逾四个月低点靠拢，因原油价格继续下挫。

0857GMT，美元兑日圆跌0.25%，报117.49，周一该货币对一度跌至116.70低点，为8月24日以来最低。欧元兑美元涨0.20%至1.0881。受油价下跌影响，加元兑美元跌至12年半低点1.4268，挪威克朗兑欧元触及13个月低点9.7475克朗。

-欧元债市：西班牙公债收益率走高，投资人等待迎接连串债券发行

西班牙公债收益率(殖利率)触及2016年的年内高位，投资人先前已消化了全国大选无政党赢得过半席次及加泰罗尼亚独立运动再起的相关风险，目前又为本周西班牙大量发债预作准备。

西班牙10年期公债收益率涨3个基点至1.835%，创12月30日来最高。德国10年期公债收益率涨3个基点，报0.57%。

--国际油市：油价继续大幅下跌，开年以来累计下跌近20%

油价继续大跌，今年开年以来的累计跌幅接近20%，分析师纷纷下调对2016年油价的预期，而交易商则押注油价还会下跌。

0836GMT，美国原油期货跌2.45%，报30.63美元，稍早前一度触及30.60美元，创2003年12月以来最低。布兰特原油期货跌1.93%，至每桶30.93美元。

--全球金市：金价微涨结束两日连跌，中国忧虑带来支撑

金价微涨，结束此前两日连跌，围绕中国经济增长的忧虑以及股市承受压力重新唤起对黄金避险地位的重视。

0818GMT，现货金涨至每盎司1,097.60美元；美国期金上涨0.09%至1,097.1美元。

--金属期市：伦铜跌至六年半低点，中国经济疑虑弥漫

伦铜在震荡交投中跌至2009年以来最低，对中国经济的担忧以及农历新年来临前的季节性需求下降，滋生新的卖压。

0820GMT，伦铜跌0.34%，报4,372.0美元。上海期货交易所期铜合约 跌2%，至每吨34,630元人民币，创一个月最低。LME期镍一度跌至12年低位8,120美元，受累于不锈钢需求低迷以及供应过剩。LME期锌跌逾2%，以每吨1,445美元刷新2009年以来低位。(完)