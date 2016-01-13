《路透晚报》--1月13日

图为法国东南部马赛附近Fos-Lavera石油中心附近停泊的一艘油轮。 REUTERS/Jean-Paul Pelissier

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--油价12年来首次跌穿30美元，对市场与业界影响深远

美国原油期货周二跌穿每桶30美元关口，这是12年来的首次，威胁到许多美国页岩油生产商的生存，促使大型油企进一步勒紧裤带，并给产油国家与地区带来更多痛楚。由于投资者担心供应持续过剩以及中国需求脆弱，美国原油期货在新年以来连跌七日，今年跌幅已接近20%，自2014年中后跌幅则达到70%。美国原油期货周三上涨，为八个交易日来首次。

--ECB执委普雷特称油价下跌对通胀的冲击并非暂时性的

欧洲央行执委普雷特在德国报纸上表示，油价下跌对通胀的冲击并非暂时的，并称欧洲央行将维持中期通胀率接近2%的目标不变。“尤其是在困难时期，我们必须坚持目标。”

--俄罗斯财长称实现预算平衡的油价为每桶82美元

俄罗斯财长西卢安诺夫表示，俄罗斯能够实现预算平衡的油价为每桶82美元。今年预算是根据油价每桶50美元来制定，但全球油价指标--布兰特原油周三仅报每桶31美元。

此外，俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫称，大宗商品价格疲势会持续很长一段时间。

--BP计划再裁减数千岗位，应对油价下跌

英国油气企业宣布全球裁员5%，应对油价持续下跌局面。BP表示，计划在全球原油生产部门裁撤4,000-20,000个岗位。BP表示截至2015年底员工总数约为80,000个。

随着原油跌至每桶32美元左右的12年低点，今年全球大型油气生产商势必继续大力削减支出。

--韩国新任财长柳一镐称必须进行结构性改革以刺激成长

韩国总统府青瓦台公布，已任命柳一镐担任企划财政部长官，在经济放缓和低通胀环境下，他将负责韩国的经济事务，崔炅焕将参加4月的议会选举。

柳一镐周三就任时，强调结构性改革的重要性，他表示，为了使国家潜在国内生产总值(GDP)成长率上升，需要解决结构性问题。

[市场摘要]

--日本股市：收高2.9%为今年来首涨，且创去年9月来最大单日涨幅

日股周三大幅反弹，为2016年迄今首次录得单日涨幅，此前出炉的好于预期的中国贸易数据安抚人气，日圆走软则提振超卖的出口类股。日经指数收高2.9%至17,715.63点，创去年9月初以来的最大单日涨幅。东证股价指数上扬2.9%，至1,442.09点。

--中国股市：沪综指收跌2.4%至四个半月新低

沪综指收跌2.4%至逾四个半月新低。分析师指出，今日虽然钢铁、煤炭等板块再次崛起，但投资者情绪谨慎买气偏弱，成交量难以有效放大，卖方逐渐占据上风，尾盘则再大幅跳水严重打击人气，短线大盘或继续下探。

沪综指报收2,949.60点，跌73.26点，或2.42%；此前收盘低点为8月26日的2,927.29点；上海A股今成交2,069亿元人民币，上日全天为2,226亿元。

--香港股市：恒指收涨1.1%，受人民币企稳提振

港股收涨逾1%，受人民币企稳提振，不过在内地股市尾盘大跌后，港股主要股指削减部分涨幅。

恒生指数收升1.1%至19,934.88点，恒生国企指数上涨0.7%至8,494.49点。

--汇市：美元反弹，人民币走稳和中国贸易数据提振澳元

美元和对风险敏感的货币兑日圆和兑欧元均上涨，因人民币走稳和优于预期的中国贸易数据帮助降低了围绕中国经济的悲观情绪。伦敦交易时段，离岸人民币近持平，因中国当局大幅干预人民币跌势之后市场恢复一些平静。有人估计，中国央行过去一周可能抛出100-200亿美元支撑人民币。

0829GMT，美元指数上涨0.3%至99.246，扩大自周一所及低点98.252的回升涨势。美元兑日圆上涨0.6%至118.30日圆，延续了自周一所及四个半月低点116.70日圆的回升。欧元兑美元下跌0.35%至1.0822美元。澳元兑美元跳升0.7%至0.7032美元。

--欧元债市：欧债收益率上升，因欧元区数国将标售公债且中国数据不错

欧元区公债收益率上涨，因本周欧元区几个国家将标售最新一批约350亿欧元公债，中国数据优于预期也促使投资者小心翼翼的返回股市等高风险资产。

德国10年期公债收益率上涨1个基点至0.55%，本周迄今已回吐4个基点。其他欧元区公债收益率为上涨1-3个基点。

--国际油市：原油八个交易日来首见上涨，因美国原油库存意外下降

原油期货上涨，为八个交易日以来首见，因数据显示美国上周原油库存意外下降，拉动美国原油期货进一步远离30美元水准。昨日原油跌破每桶30美元，引发市场普遍关切。

0806GMT，美国原油期货涨1.68%，报30.95美元。布兰特原油期货上涨1.72%，至每桶31.39美元。

--全球金市：金价连跌第四日，因股市复苏减少避险买需

金价下跌，因股市反弹削减了一些黄金的避险魅力，而且美元走强给予金价增加压力。

0808GMT，现货金下滑至每盎司1,081.30美元，美国期金跌0.4%，报1,080.9美元。。

--金属期市：伦铜弹离六年低点，但中国疲弱前景仍令市场忧心

伦铜上涨，脱离近六年低位，因此前公布的数据显示人民币贬值帮助提振了中国12月贸易收支，促使交易员了结空仓获利，市场卖压也缓和下来。

0822GMT，三个月期铜上涨0.9%至每吨4,391美元，扳回上日跌幅。沪铜下跌0.2%，报每吨34,810元人民币。(完)