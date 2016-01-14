《路透晚报》--1月14日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--印尼安全部门长官称，五名武装分子在雅加达袭击事件中被击毙

印尼首都雅加达市中心发生数次爆炸并爆发枪战，警方称他们怀疑一名自杀式炸弹客至少制造了其中一起爆炸。媒体称，发生六次爆炸，其中一起爆炸发生在一家星巴克咖啡馆。

印尼安全部门长官称，五名武装分子在雅加达袭击事件中被击毙，包括一名外籍人员。印尼国家情报机构主管对路透表示，尚无迹象显示雅加达袭击事件与伊斯兰国有关。

--三星将取代台积电代工高通最新芯片，价值逾10亿美元

高通表示，三星电子将成为该公司最新旗舰移动处理器的唯一制造商，这对于和规模更大的对手台积电竞争的三星而言，将是一个重大促进。部分分析师估计，这次合作价值超过10亿美元。高通在电邮给路透的另一份声明中称，三星电子是新的骁龙820移动处理器的独家生产商。三星表示，骁龙820芯片使用其14奈米技术，这些芯片将用在今年上半年的产品上。

--日本11月核心机械订单创18个月最大月度跌幅，加剧经济前景担忧

日本核心机械订单继前几个月稳步增长后，11月录得18个月来最大月度降幅，令经济前景面临的不确定性增加。日本国内需求仍低迷，中国经济放缓则令全球增长前景黯淡。日本内阁府数据显示，11月核心机械订单较前月下降14.4%，此前分析师预估中值为下降7.9%。11月核心机械订单较上年同期增加1.2%，分析师预估为增长6.3%。

--韩国央行连续第七个月按兵不动，密切关注市场走势

韩国央行连续第七个月维持利率不变，符合市场预期，因其在观察近期由中国形势引发的市场波动、以及美国12月加息的效果。韩国央行媒体官员宣布，货币政策委员会决定维持指标利率在1.5%不变。[nL3S14Y1FA]

韩国央行总裁李柱烈在记者会上称，韩国央行决定维持利率在1.50%不变的决定获一致通过。

--印尼央行降息25个基点以刺激经济，为去年2月以来首次

印尼央行下调利率，希望藉此提振经济增长。印尼央行将指标利率下调25个基点至7.25%，将隔夜存款工具利率和贷款工具利率双双下调25个基点，分别降至5.25%和7.75%。该行上次调整利率是在去年2月，当时降息25个基点至7.50%。

--澳洲12月就业人口降幅低于预期，趋势仍强劲

澳洲12月就业人口减少1,000人，降幅低于预估，鉴于之前两个月就业人口大幅增长，这份就业报告意外强劲。此前分析师预估为，12月就业人口减少1.25万人。澳洲统计局公布的数据还显示，12月失业率持于5.8%，分析师预估为失业率升至5.9%。

[市场摘要]

--日本股市：收跌2.7%回吐上日大部分涨幅，受油价低迷及增长担忧拖累

日股周四收盘下跌，回吐了上日的大部分涨幅，因油价低迷引发对全球经济放缓的担忧。日经指数收盘跌2.7%至17,240.95点，创三个半月以来最低收位。东证股价指数收跌2.5%至1,406.55点，33个分项指数悉数下跌。

--中国股市：沪综指反弹收升近2%，受中小盘股强势反弹带动

中国股市沪综指反弹收升近2%。分析师指出，受隔夜美股大跌影响，今天大盘大幅低开，其后震荡回升，市场活跃度有所增加，中小盘股强势反弹带动大盘。目前存量资金多集中于中小盘股票，其整体走强说明存量资金有做反弹的意愿。

沪综指报收3,007.65点，涨58.05点，或1.97%；上海A股今成交2,165亿元人民币，上日全天为2,069亿元。

--香港股市：恒指削减跌幅小幅收低，受内地股市反弹提振

港股指标股指摆脱美股大跌后在早盘所及的低点，因内地股市急剧反弹，缓解了全球股市大跌带来的低迷人气，提振港股削减跌幅。恒生指数收跌0.6%至19,817.41点，恒生国企指数跌0.4%至8,459.63点。

--汇市：加元跌至2003年4月以来最低，雅加达爆炸打击印尼卢比

加元跌至2003年4月以来最低，因油价扩大跌幅；印尼卢比在雅加达遭武装人员袭击后下跌。卢比兑美元一度下跌约1%，至13,960卢比。虽然主要货币最初反应相对有限，但市场人士称这可能加重市场上的避险情绪。本月围绕中国经济体质以及全球经济增长前景的担忧重燃，搅乱人气。

0856GMT，欧元/美元触及日高1.09185美元，此前路透报导欧洲央行对采取进一步行动持谨慎态度；欧元/英镑触及11个月高位0.7577英镑，欧元全线走强。欧元/瑞郎触及三个半月高位1.0977瑞郎。加元/美元触及近13年低点1.4389加元，日内约跌0.33%，受油价疲势影响。

--欧元债市：德国10年债收益率跌破0.50%，因油价拖累长期通胀预期

德国公债收益率(殖利率)跌至0.50%下方，为一周以来首次跌破该点位，之前油价跌至12年新低，使欧元区长期通胀预期停留在三个半月低点。0841GMT，德国10年期公债收益率下跌一个基点，至0.50%，当日稍早跌至0.495%。西班牙和葡萄牙公债收益率略上升。

--国际油市：布兰特原油期货创12年新低，伊朗供应增加前景让市场承压

布兰特原油期货跌至12年新低，因伊朗原油供应增加的前景令市场蒙阴，当前的全球市场已经供应过剩，并且全球经济增长令人忧心忡忡。布兰特原油期货一度最低跌至每桶29.73美元，为2004年2月以来最低位，跌幅超过1.5%。0828GMT，该合约报每桶30.15美元，下跌0.16美元。美国原油期货上涨0.14美元至每桶30.62美元，日内稍早也下跌。

--全球金市：金价小跌，股市下滑限制跌幅

金价小幅走低，上日涨0.6%之后涨势暂停；全球股市下跌以及美元疲弱推动金价上日上扬。亚洲股市周四下滑，跟随昨晚美股急挫之势；大宗商品价格下行加剧对全球经济的担忧，其中布兰特油价跌至12年低点。0831GMT，现货金跌至每盎司1,091.20美元；而美国期金涨至1,090.9美元。

--金属期市：伦铜触及六年半低位，因油价挫跌令全球经济成长前景失色

伦敦期铜一度跌至2009年5月以来最低点，稍后升至平盘附近，追随中国股市涨势；但市场仍弥漫谨慎情绪，因油价下跌，且人们担心全球经济成长及大宗商品需求情况。0832GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.32%每盎司4,382美元，此前一度跌至4,330美元，今年以来累计下跌近7%。上海期货交易所期铜合约亦收复稍早1%失地，收盘涨0.3%，至每吨34,930元人民币。(完)